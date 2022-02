Facebook Chute à Nouveau, tandis que Peloton Bondit sur Fond de Rumeurs de Rachat

Février 08, 2022 22:11

Jeudi de la semaine dernière, la capitalisation boursière de Meta Platforms, propriétaire de Facebook, a plongé de 237 milliards de dollars, soit la plus grande perte enregistrée en une seule journée pour une société américaine.

Ce record malheureux a été établi après que le cours de l'action de Meta se soit effondré de plus de 26% à la suite de résultats trimestriels décevants et de prévisions peu encourageantes pour le trimestre en cours. Hier, les déboires du géant des réseaux sociaux se sont poursuivis avec une nouvelle baisse de 5,14% sur le titre, qui a clôturé à son plus bas niveau depuis juin 2020.

La journée a été plus positive pour le fabricant de vélos d'exercice Peloton Interactive, dont le prix de l'action a bondi de près de 21% hier, sur fond d'informations faisant état de l'intérêt de Nike et d'Amazon pour un rachat.

Peloton a bénéficié d'un regain de popularité pendant la pandémie, devenant l'une des plus grandes success stories du lockdown, ses vélos ayant été pris d'assaut par les personnes confinées. Cet élan de popularité s'est reflété dans le cours de son action, qui a explosé de plus de 430% en 2020.

Cependant, avec la réouverture des salles de sport et l'arrivée de concurrents sur le marché, la demande pour les produits de la société a diminué, et avec elle sa fortune. Depuis sa clôture à un niveau record en janvier 2021, le cours de l'action a perdu plus de 80%, effaçant pratiquement tous les gains enregistrés pendant la pandémie.

Bien qu'il n'y ait pas eu de réponse officielle de la part des entreprises concernées, des rapports indiquent que Nike et Amazon envisagent des offres séparées pour le fabricant de vélos d'appartement, ce qui a suffi à susciter l'intérêt des investisseurs hier.

Ces informations surviennent deux semaines après que le fonds activiste Blackwells Capital ait exprimé son désir de voir Peloton licencier son PDG et envisager de mettre son entreprise en vente.

Peloton doit publier ses résultats trimestriels aujourd'hui après la fermeture du marché (22h00) et les investisseurs seront à l'affût de tout indice permettant de savoir si la société est ouverte aux offres.

Évolution du cours de l’action Peloton Interactive sur les 2 dernières années :

