Les Négociations sur le Plafond de la Dette US Continuent, l'Incertitude du Marché Grandit

Mai 17, 2023 21:56

Les négociations sur le plafond de la dette US se poursuivent à Washington et dominent l'actualité financière, alors que Janet Yellen a averti que l'économie américaine était en péril.

L'IPC national du Japon et le taux de chômage de l'Australie sont les deux données les plus importantes attendues pour le reste de la semaine.

Aux États-Unis, les médias ont suggéré que les législateurs avaient fait quelques progrès concernant le plafond de la dette, tandis que la Maison Blanche a annoncé que les négociations se poursuivraient pendant le sommet du G7 auquel le président américain devrait participer.

Les économistes de Bank of America ont noté dans un rapport : "Si une violation de la date X devait durer un mois ou plus et impliquer une priorisation des paiements de la dette, cela signifierait une réduction immédiate des dépenses d'environ 5% du PIB. Le rapport suggère que "cela transformerait une récession autrement légère en une récession sévère", ajoutant que le Federal Open Market Committee (FOMC) pourrait être contraint de réduire les taux d'intérêt au cours du troisième trimestre 2023.

Ouvrir mon Compte Démo Gratuit

FMI : La croissance de l'Allemagne restera modérée

Le rapport du Fonds Monétaire International (FMI) sur l'économie allemande suggère que, bien que des politiques strictes et des conditions météorologiques clémentes l'aient beaucoup aidée au cours des 12 derniers mois, la croissance devrait rester modérée. Les représentants du FMI préviennent que le resserrement des conditions financières et des prix de l'énergie pourrait peser sur la croissance économique à court terme.

Selon le FMI, le PIB allemand restera probablement inchangé en 2023 avant que son taux de croissance ne s'accélère pour atteindre 1% ou 2% entre 2024 et 2026.

IPC national au Japon en avril

Le Japanese Statistics Bureau devrait annoncer les chiffres de l'IPC national pour le mois d'avril. Les économistes tablent sur un taux d'inflation de 2,5%, soit 0,7% de moins qu'en mars.

Il semblerait que l'inflation au Japon ait déjà atteint son pic. Les subventions gouvernementales et une croissance économique modeste pourraient aider l'inflation à revenir progressivement à l'objectif de 2% fixé par la Banque du Japon.

J'ouvre mon compte démo maintenant

Taux de chômage australien inchangé en avril ?

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) publiera des données concernant le taux de chômage australien en avril, tôt jeudi matin. Les économistes s'attendent à un taux de 3,5%, inchangé par rapport à mars. Le taux de chômage reste proche du niveau le plus bas enregistré depuis les années 1970.

Les économistes du FMI prévoient que le taux atteindra 4% d'ici la fin de 2023, tandis que la Reserve Bank of Australia (RBA) prévoit un taux de 3,75%.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.