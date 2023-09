Les Marchés se Focalisent sur l'Inflation aux Etats-Unis

Septembre 12, 2023 22:48

Le rapport sur l'inflation du mois d'août en provenance des États-Unis est l'une des données financières les plus importantes de ce début de semaine. Alors que les économistes débattent pour savoir si la Réserve Fédérale va resserrer sa politique monétaire ou suspendre ses hausses de taux, les données incluses dans le rapport devraient jouer un rôle dans les décisions futures du conseil de la Fed.

Rapport sur l'IPC US du Mois d'Août

Mercredi, ce sera l'heure de vérité pour l'économie américaine : le US Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera le rapport sur l'IPC du mois d'août. Les économistes suggèrent que l'inflation globale a progressé de 3,6% sur une base annuelle. D'un mois sur l'autre, ils s'attendent à ce que l'inflation ait augmenté de 0,6% en août.

La réunion de politique monétaire de la Fed est prévue pour les 19 et 20 septembre, de sorte que les prochaines données sur l'inflation devraient fournir des indices sur la politique de resserrement de la banque centrale américaine.

L'Introduction en Bourse d'ARM Attire l'Attention

Les analystes de marché se sont focalisés sur l'introduction en bourse d'ARM prévue pour le 13 septembre. Certains d'entre eux estiment que l'introduction en bourse d'ARM pourrait être la plus importante de l'histoire du marché américain, dans la mesure où l'entreprise est un producteur de semi-conducteurs établi de longue date et l'un des principaux acteurs de ce marché. Selon un rapport de CNBC, ARM a récemment lancé de nouvelles puces spécifiquement destinées à l'IA et aux cas d'utilisation de l'apprentissage automatique. Cependant, certains analystes suggèrent que "il est peu probable qu'ARM voie les bénéfices de l'IA se répercuter sur ses revenus avant au moins trois à cinq ans". Pour en apprendre davantage sur la prochaine introduction en bourse d'ARM, veuillez consulter notre article.

Rapport sur le PIB du Royaume-Uni

Mercredi matin, l'Office for National Statistics (ONS) devrait publier des données concernant le PIB du Royaume-Uni en juillet. Les prévisions montrent que l'économie britannique devrait avoir progressé de 0,4% en juillet sur une base annuelle.

Plus tôt dans la journée, l'ONS a annoncé que le taux de chômage dans le pays avait progressé de 4,3% au cours des trois mois précédant juillet. Le même rapport a montré que les salaires moyens, y compris les primes, ont augmenté de 8,5% au cours de la même période. Les salaires hors primes ont augmenté de 7,8%, ce qui représente le taux de croissance le plus élevé depuis 2001.

Selon un Membre du Conseil d'Administration de la BoE : "Un Resserrement Excessif Vaut Mieux qu'une Stagnation des Taux"

Catherine Mann, membre du conseil d'administration de la Banque d'Angleterre (BoE), a déclaré que la sous-estimation de la persistance de l'inflation pourrait conduire à un dépassement. Dans ses remarques, elle a noté "faire une pause ou maintenir le taux directeur à un niveau plus bas pendant plus longtemps risque de rendre l'inflation plus profondément ancrée, ce qui nécessiterait alors un resserrement plus important au total, à la fois pour modifier l'inflation elle-même et pour éliminer l'inflation ancrée qui provient de la durée prolongée au-dessus de l'objectif. C'est la raison pour laquelle je préférerais me tromper en optant pour un resserrement excessif. Mais si je me trompe, que l'inflation décélère plus rapidement et que l'activité se détériore de manière plus significative, je n'hésiterai pas à réduire les taux".

M. Mann a également suggéré qu'une approche du type "une inflation de 3% est suffisante" pourrait envoyer un mauvais message aux marchés.

