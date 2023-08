Les Marchés se Concentrent sur l'Inflation Américaine et le PIB au Royaume-Uni

Août 09, 2023 13:40

L'inflation aux États-Unis et les données sur le PIB au Royaume-Uni seront les deux principales publications pour le reste de cette semaine, les analystes de marché attendant de scruter les rapports correspondants. Ces rapports devraient influencer les politiques monétaires de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque d'Angleterre (BoE) respectivement.

Au Royaume-Uni, l'Institut national de la recherche économique et sociale (NIESR) a déclaré que l'économie britannique, qui se situe 0,5 % en dessous de son niveau d'avant la pandémie, n'atteindra pas ce niveau avant le troisième trimestre de 2024. Les analystes du NIESR ont noté que « les trois chocs d'approvisionnement dus au Brexit, à la Covid et à l'invasion russe de l'Ukraine, ainsi que le resserrement monétaire nécessaire pour faire baisser l'inflation, ont gravement affecté l'économie britannique ».

Une enquête menée par S&P Global a suggéré qu'« il est possible, mais pas certain, que l'économie australienne puisse connaître un "atterrissage en douceur" avec une baisse de l'inflation dans la fourchette cible de la RBA ». Le rapport a noté que « le principal risque est que l'inflation en Australie soit plus persistante que prévu et que la RBA doive augmenter les taux d'intérêt de manière plus marquée. Si la hausse du taux de chômage en Australie peut être limitée à environ un point de pourcentage, les répercussions économiques et financières devraient rester gérables ».

Rapport sur l'inflation aux États-Unis en juillet

Jeudi, le Bureau des statistiques du travail des États-Unis (BLS) publiera les données sur l'inflation du pays pour le mois de juillet. Les économistes suggèrent que l'IPC a augmenté de 0,2 % d'un mois à l'autre tout en augmentant de 3,3 % en glissement annuel. La Fed a fixé un objectif d'inflation de 2 % qui a eu du mal à être atteint au cours de la dernière année.

Les analystes suggèrent qu'une augmentation de l'inflation pourrait être attendue car les prix de l'énergie sont élevés par rapport aux chiffres de l'année dernière. Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré que « nous progressons contre l'inflation. Les progrès ont été lents, et je suis vigilant face à toute pression sur les prix qui réapparaîtrait. Nous restons inébranlables dans notre engagement à ramener l'inflation à sa cible. J'attends seulement un ralentissement modeste de l'activité économique pour accompagner une désinflation lente mais sûre ».

Rapport sur le PIB du Royaume-Uni au T2 2023

Vendredi, le Bureau des statistiques nationales (ONS) publiera les données sur le PIB du Royaume-Uni pour le deuxième trimestre de l'année. Les économistes prévoient que l'économie britannique a augmenté de 0,2 % d'un mois à l'autre en juin, revenant ainsi en territoire positif. Sur une base trimestrielle, la croissance du PIB du Royaume-Uni devrait atteindre 0,2 % en glissement annuel.

Les économistes de la Société Générale ont noté que « nous prévoyons une croissance du PIB de 0,1 % en glissement trimestriel (0,3 % en glissement annuel) au T1, identique à celle du T1, grâce à un rebond de la croissance du PIB en juin de 0,2 % après la contraction de -0,1 % en mai. La BoE prévoit une croissance d'environ 0,2 % au S1 et un taux similaire à court terme ».

Chute des prix à la consommation en Chine en juillet

Aujourd'hui, le Bureau national des statistiques de la Chine a annoncé que l'indice des prix à la consommation avait baissé de 0,3 % en juillet en glissement annuel, mais avait augmenté de 0,2 % par rapport à juin. Il s'agit de la première baisse en glissement annuel au cours des deux dernières années et demie.

Les analystes d'Oxford Economics ont écrit dans leur rapport que « le suivi de la faible demande de la Chine au T2 peut être attribué à sa politique de relance relativement contenue du côté de la demande pendant la Covid, aux années de resserrement réglementaire et à une correction continue du marché immobilier », ajoutant qu'ils s'attendent à ce que l'inflation augmente de 0,5 % cette année et que l'indice des prix à la production baisse de 3,5 %.

