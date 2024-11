La Livre Sterling Chute Suite au Rapport sur l'Emploi, le Bitcoin Progresse

Novembre 12, 2024 22:14

La livre sterling a perdu du terrain face au dollar américain mardi matin, tombant à son niveau le plus bas depuis le mois d'août, suite à un rapport indiquant que le taux de chômage a augmenté à 4,3% tandis que la croissance des salaires a également montré des signes de ralentissement. Les économistes ont suggéré que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait continuer à réduire progressivement les taux d'intérêt.

Par ailleurs, le Bitcoin a atteint un nouveau record, se rapprochant de la barre des 90 000 dollars et s'appuyant sur les promesses de Donald Trump concernant un environnement plus favorable aux cryptomonnaies. Toutefois, sa rhétorique sur les droits de douane a provoqué des turbulences sur le marché, les analystes essayant de comprendre ses prochaines étapes.

Le Taux de Chômage au Royaume-Uni Atteint 4,3%

Selon les données publiées par l'Office for National Statistics (ONS) plus tôt dans la journée, le taux de chômage au Royaume-Uni a augmenté à 4,3% entre juillet et septembre, contre 4,1% entre juin et août. L'ONS a cependant averti que les chiffres du marché du travail devaient être traités avec prudence en raison de problèmes de collecte de données.

Le même rapport indique que les salaires moyens hors primes ont augmenté de 4,8% en glissement annuel, soit le niveau le plus bas enregistré depuis l'été 2022. Les économistes de l'ONS ont écrit dans le rapport d'accompagnement : "La croissance des salaires hors primes a de nouveau ralenti ce mois-ci pour atteindre son taux le plus bas depuis plus de deux ans. Les offres d'emploi ont de nouveau diminué, comme c'est le cas depuis plus de deux ans. Toutefois, le total reste légèrement supérieur à ce qu'il était avant la pandémie".

Goldman Sachs Estime que les Droits de Douane Pourraient Avoir un Impact sur de Nombreuses Économies Asiatiques

Les tarifs douaniers restent un sujet de conversation pour les analystes. Dans une note aux investisseurs, les économistes de Goldman Sachs (GS) ont suggéré que la victoire de Donald Trump aux élections américaines pourrait entraîner l'imposition de droits de douane pas uniquement sur les produits chinois. "Comme M. Trump et certaines personnes qu'il a probablement nommées se concentrent sur la réduction des déficits bilatéraux, il y a un risque que l'augmentation des déficits bilatéraux finisse par inciter les États-Unis à imposer des droits de douane à d'autres économies asiatiques", ont-ils fait remarquer.

GS suggère que "les partenaires commerciaux asiatiques pourraient essayer de détourner l'attention de diverses manières, par exemple en déplaçant les importations vers les États-Unis lorsque c'est possible". Il convient de noter que la Corée, le Viêt Nam et Taïwan ont enregistré des gains commerciaux importants par rapport aux États-Unis, selon les statistiques officielles.

Les Baisses de Taux de la Banque Nationale Suisse ne Sont Pas Bloquées

Le vice-président de la Banque Nationale Suisse (BNS), Antoine Martin, a déclaré que la banque n'avait pas promis de réduire ses taux d'intérêt, afin d'atténuer les attentes en la matière.

"Il n'est pas utile pour les banques centrales de s'enfermer dans des communications prospectives, car d'ici à la prochaine décision, il peut y avoir des changements dans les conditions qui rendent les communications actuelles invalides", a déclaré M. Martin, ajoutant que “tout dépendra des conditions lorsque nous évaluerons la situation en décembre”.

La BNS est l'une des banques centrales pionnières en matière de réduction des coûts d'emprunt, puisqu'elle a abaissé ses taux d'intérêt à trois reprises cette année. Les économistes s'attendent à ce que le conseil d'administration de la BNS procède à une nouvelle baisse de 25 points de base en décembre, car l'inflation a atteint son niveau le plus bas depuis trois ans en Suisse.

