Les Décisions Sur Les Taux De La Fed Et De La Boe En Vedette

Mars 19, 2025 12:20

La Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque nationale suisse (BNS) seront les prochaines grandes banques à annoncer leurs décisions sur les taux d'intérêt dans les deux prochains jours.

Plus tôt dans la journée, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu les coûts d'emprunt inchangés, conformément aux attentes du marché. Le communiqué publié après la réunion par la banque centrale du Japon indique que « concernant les risques pesant sur les perspectives, de grandes incertitudes subsistent concernant l'économie et les prix du Japon, y compris l'évolution de la situation concernant le commerce et d'autres politiques dans chaque juridiction ».

Veuillez noter que ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier.

Décision De La Fed Sur Les Taux d'Intérêt

Le conseil des gouverneurs de la Fed annoncera sa décision sur les taux d’intérêt plus tard dans la soirée. Les analystes du marché suggèrent que le Federal Open Market Committee n’ajustera pas les coûts d’emprunt cette fois-ci. Le CME FedWatch Tool semble soutenir cette prévision, puisque’au 19 mars, il indiquait une probabilité de 1 % que la Fed abaisse ses taux d'intérêt.

Les économistes de la Deutsche Bank ont noté que la Fed pourrait se retrouver entre le marteau et l’enclume. Dans leur rapport, ils ont déclaré : « Soit l’économie reste résiliente et une inflation élevée maintient la Fed en grande partie en attente, soit la réduction des emplois publics combinée à un gel des embauches dans le secteur privé induit par l’incertitude commerciale conduit à une forte détérioration du marché du travail qui nécessite une trajectoire de coupes plus abrupte. Définir quel chemin est le bon n’est pas facile. »

Décision De La Banque d'Angleterre Sur Les Taux d'Intérêt

La BoE suivra le mouvement jeudi avec sa propre décision sur les taux d'intérêt. Certains analystes du marché suggèrent que le Comité de politique monétaire (MPC) de la banque centrale ne va pas modifier les coûts d’emprunt à ce stade. Il convient de noter que le mois dernier, les responsables politiques de la BoE ont réduit les taux d’intérêt de 25 points de base, mais la croissance des salaires et l’inflation restent supérieures aux niveaux visés.

Les analystes d'ING ont déclaré que la BoE pourrait procéder à une baisse des taux en mai, l'inflation et la croissance des salaires constituant des obstacles. Dans leur rapport, publié le 17 mars, les économistes de la banque néerlandaise notent : « Pour l’instant, cependant, peu de choses se sont produites depuis la réunion de février qui auraient pu amener les responsables à changer de position. Une baisse des taux est hautement improbable cette semaine, étant donné la tendance bien établie de la Banque à réduire ses taux une fois par trimestre. Notre scénario de base est que la Banque continue sur sa lancée actuelle de baisses progressives des taux, avec des mesures en mai, août et novembre. Nous n’excluons pas une accélération du rythme, qui nécessiterait des signes plus évidents et plus brusques d’affaiblissement du marché du travail. »

Décision De La Banque Nationale Suisse Sur Les Taux d’Intérêt

Le conseil d'administration de la BNS décidera des taux d'intérêt jeudi matin. Selon un sondage réalisé par Reuters, les analystes du marché s'attendent à ce que la BNS réduise les coûts d'emprunt de 25 points de base.

L'inflation suisse est la plus faible parmi les pays du G10, mais le franc suisse est tombé à son plus bas niveau en six mois face à l'euro la semaine dernière. Six économistes sur dix interrogés par Reuters prévoient que le niveau des taux d’intérêt pourrait rester inchangé d’ici la fin de l’année.

L'IPC Canadien Augmente, La Banque Du Canada Devrait Suspendre Ses Baisses De Taux

L'inflation au Canada a augmenté à 2,6 % sur une base annuelle en février, contre 1,9 % en janvier, selon un rapport de Statistique Canada. Ce chiffre est supérieur aux attentes du marché, qui s'élevaient à 2,1 %.

La semaine dernière, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, avait déclaré que les guerres commerciales pourraient influencer les niveaux de prix des produits. Commentant les chiffres de l’inflation, les économistes de Desjardins ont noté que « compte tenu de la hausse des attentes d’inflation liée aux droits de douane et de la récente dynamique de la croissance réelle des prix, il semble maintenant probable que la Banque du Canada suspende son cycle de baisse des taux en avril, du moins temporairement. »

Testez Vos Stratégies de trading sur un Compte Démo Sans Risque avec Admiral Markets

Vous souhaitez vous exercer au trading sans risquer votre capital ? Le compte de trading démo d'Admiral Markets vous offre cette possibilité, en vous permettant de trader dans des conditions de marché réelles. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES SUPPORTS ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyses ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admiral Markets opérant sous la marque Admiral Markets (ci-après « Admiral Markets »). Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants :

1. Il s'agit d'une communication à caractère marketing. Le contenu est publié à des fins informatives uniquement et ne doit en aucun cas être interprété comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Il n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en matière d'investissement et n'est soumis à aucune interdiction de négocier en amont de la diffusion de la recherche en matière d'investissement.

2. Toute décision d'investissement est prise par chaque client seul alors qu'Admiral Markets ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage résultant d'une telle décision, qu'elle soit ou non basée sur le contenu.

3. Afin de protéger les intérêts de nos clients et l’objectivité de l’Analyse, Admiral Markets a mis en place des procédures internes pertinentes de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.

4. L’Analyse est préparée par un analyste (ci-après « Auteur »). L'auteur, Miltos Skemperis – Rédacteur de contenu financier est un employé d'Admiral Markets. Ce contenu est une communication marketing et ne constitue pas une recherche financière indépendante.

5. Bien que tous les efforts raisonnables soient faits pour s'assurer que toutes les sources du contenu sont fiables et que toutes les informations sont présentées, dans la mesure du possible, de manière compréhensible, opportune, précise et complète, Admiral Markets ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de toute information contenue dans l'analyse.

6. Tout type de performance passée ou modélisée des instruments financiers indiqué dans le contenu ne doit pas être interprété comme une promesse, une garantie ou une implication expresse ou implicite d'Admiral Markets pour toute performance future. La valeur de l’instrument financier peut à la fois augmenter et diminuer, et la préservation de la valeur de l’actif n’est pas garantie.

7. Les produits à effet de levier (y compris les contrats pour la différence) sont de nature spéculative et peuvent entraîner des pertes ou des bénéfices. Avant de commencer à trader, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus.