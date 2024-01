L'IPC Britannique Progresse de Manière Inattendue, la GBP Bondit Face à l'USD

Janvier 17, 2024 23:19

L'inflation au Royaume-Uni a progressé de manière inattendue en décembre pour atteindre 4%, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une légère baisse à 3,8%. L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation, de l'énergie, de l'alcool et du tabac, s'est élevée à 5,1% en rythme annuel, ce qui est supérieur aux prévisions de 4,9%. L'Office for National Statistics (ONS) a déclaré que l'augmentation de l'inflation en décembre était due à une hausse des droits sur le tabac.

La hausse des chiffres de l'inflation soulève des questions quant à l'approche de la Banque d'Angleterre (BoE) en matière de réduction des taux d'intérêt, après les avoir portés à leur niveau le plus élevé au cours des 16 dernières années. En conséquence, la livre a fait un bond de 0,3% par rapport au dollar américain mercredi matin.

Le ministre des finances, Jeremy Hunt, a déclaré : "Comme nous l'avons vu aux États-Unis, en France et en Allemagne, l'inflation ne diminue pas en ligne droite, mais notre plan fonctionne et nous devons nous y tenir. Nous avons pris des décisions difficiles pour contrôler les emprunts et nous sommes maintenant sur la bonne voie. Nous devons donc maintenir le cap que nous nous sommes fixé, notamment en stimulant la croissance grâce à des niveaux d'imposition plus compétitifs".

Le PIB Chinois Augmente en 2023, au-delà des Attentes

Une enquête publiée par le National Bureau of Statistics (NBS) a montré que l'économie chinoise a progressé de 5,2% en 2023, bien que la reprise ait été beaucoup plus difficile que prévu. Les économistes ont noté que la demande plus faible que prévu et la crise du secteur immobilier ont joué un rôle dans la lutte de l'économie pour atteindre les niveaux pré-Covid.

Les économistes de la NBS ont noté que "à l'heure actuelle, le niveau de la dette publique et le taux d'inflation de notre pays sont tous deux faibles, et la palette d'outils est constamment enrichie", a déclaré M. Kang de la NBS. "Les politiques fiscales, monétaires et autres disposent d'une marge de manœuvre relativement importante, et il existe des conditions et un cadre permettant d'intensifier la mise en œuvre des politiques macroéconomiques".

En début de semaine, la Banque Populaire de Chine (PBoC) a laissé ses taux d'intérêt inchangés, alors que certains économistes s'attendaient à une baisse de ces derniers. Les analystes de Moody's Analytics ont déclaré que "le déploiement au coup par coup des mesures de soutien depuis le milieu de l'année n'a guère contribué à redresser la situation. Il est clair que l'économie chinoise a besoin de mesures de relance supplémentaires. Un soutien direct aux ménages pourrait être le levier nécessaire pour ouvrir les portefeuilles, mais la perspective d'un tel soutien n'a pas été une priorité pour les fonctionnaires ces dernières années. Au lieu de cela, l'assouplissement monétaire et l'émission de nouvelles dettes pour des projets d'infrastructure, d'énergie et de fabrication semblent plus probables".

FMI : L'Économie Américaine Résiste Malgré les Hausses de Taux

Le directeur général adjoint du Fonds Monétaire International (FMI), Gita Gopinath, a déclaré à un panel de journalistes à Davos que l'économie américaine a déjà vu 75% de l'impact des hausses de taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

Mme Gopinath a indiqué que "nous devons reconnaître que l'économie a fait preuve d'une grande résistance malgré les hausses de taux que nous avons connues... Nous estimons que pour les États-Unis, environ trois quarts, ou 75%, de la transmission a déjà eu lieu, et que le reste aura lieu cette année".

Rapport sur les Ventes au Détail de Décembre 2023 aux États-Unis

Le US Census Bureau publiera son rapport sur les ventes au détail de décembre jeudi. Les analystes de marché s'attendent à ce que les ventes au détail progressent de 0,4% sur une base annualisée, le chiffre étant susceptible d'être légèrement supérieur à celui de novembre. Au cours de l'année 2023, les ventes au détail américaines ont affiché des taux positifs pendant neuf des douze mois de l'année.

Combinées à un rapport sur la production industrielle, les données optimistes sur les ventes au détail pourraient permettre aux décideurs de la Fed de maintenir une politique monétaire restrictive, tandis qu'un rapport faible pourrait renforcer les arguments en faveur d'une réduction des taux en mars.

Rapport sur les Ventes au Détail au Royaume-Uni en Décembre 2023

Vendredi, l'Office for National Statistics (ONS) publiera son rapport sur les ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois de décembre. Les analystes de marché suggèrent que les ventes au détail ont enregistré une hausse de 1,1% sur une base annuelle, mais prévoient une baisse de 0,5% d'un mois sur l'autre.

Plus tôt en janvier, le British Retail Consortium (BRC) a indiqué que les dépenses en espèces en décembre étaient supérieures de 1,7% sur une base annuelle, enregistrant une baisse des achats après prise en compte de l'inflation. Les économistes du BRC ont noté que "la période des fêtes n'a pas réussi à compenser une année difficile de croissance molle des ventes au détail, la faible confiance des consommateurs continuant à freiner les dépenses".

