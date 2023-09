L’IPC Britannique Pourrait Influencer la Décision de la BoE sur ses Taux

Septembre 19, 2023 21:36

Les médias financiers devraient être très occupés cette semaine, plusieurs banques centrales devant annoncer leurs décisions en matière de taux d'intérêt, la Réserve Fédérale (Fed) retenant une fois de plus l'essentiel de l'attention. En ce début de semaine, les économistes se concentrent sur le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni et sur la décision de la Banque Populaire de Chine (PBoC) relative aux taux d'intérêt.

Commentant les récentes hausses des prix du pétrole, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré que l'OPEP visait à réduire la volatilité des marchés de l'énergie plutôt que celle des prix. Il a également noté que "le monde pourrait passer d'un type de crise énergétique à un autre si les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques ne sont pas bien planifiées".

Le compte rendu de la dernière réunion de la Reserve Bank of Australia (RBA) a révélé que son conseil d'administration estime que l'inflation est encore trop élevée et a réaffirmé qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire.

Rapport sur l'IPC Britannique d'Août

Le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni attirera l'attention des investisseurs, dans la mesure où l'économie du pays est proche du seuil de récession. Les économistes suggèrent que l'inflation pourrait atteindre 7,1% sur une base annuelle et 0,7% sur une base mensuelle. Plus tôt dans l'année, l'inflation globale a atteint deux chiffres, obligeant les consommateurs à réévaluer leur budget pour couvrir leurs besoins. La BoE s'est également efforcée de réduire les pressions inflationnistes en relevant les taux d'intérêt.

Le Centre for Economics and Business Research (CEBR) a déclaré dans un rapport que les chiffres de l'inflation restaient trop élevés. Les analystes du CEBR ont écrit que "l'inflation de base (core) et l'inflation des services n'évoluent pas encore dans la bonne direction, ce qui suggère que les pressions salariales se répercutent encore sur la hausse des prix. La récente flambée des prix mondiaux du pétrole doit servir d'avertissement - tout nouveau choc exogène potentiel pourrait rapidement changer la donne et relancer une spirale inflationniste".

Inflation des Prix à la Consommation au Canada - Rapports d'Août

Plus tard dans la journée, la Banque du Canada (BoC) et Statistique Canada publieront leurs rapports individuels sur l'inflation pour le mois d'août. Les deux rapports devraient montrer un pic de l'inflation globale, les économistes s'attendant à ce que le chiffre suggéré par la BoC soit de 3,8% sur une base annualisée. Le conseil d'administration de la BoC a noté que l'inflation était encore trop élevée, à 3,3%, et que la tendance à la baisse des prix à la consommation n'était pas satisfaisante. Le président de la BoC a déclaré que les taux seraient réduits lorsque l'inflation globale tomberait à 2%.

Décision sur les Taux d'Intérêt en Chine

Mercredi, la Banque Populaire de Chine (PBoC) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. La PBoC devrait maintenir ses taux (LPR, pour Loan Prime Rates), le LPR à 1 an étant actuellement de 3,45% et celui à 5 ans de 4,20%. Il convient de rappeler que la banque centrale de Chine a déçu les analystes de marché au mois d'août en annonçant des hausses plus faibles que prévu.

La semaine dernière, la valeur du yuan chinois a chuté à son plus bas niveau depuis 16 mois par rapport au dollar américain. Dans son rapport trimestriel sur la politique monétaire en août, la banque centrale chinoise s'est engagée à "répondre activement et régulièrement" à la pression de la dépréciation du yuan. Il convient de noter que la Chine détient les plus grandes réserves de change au monde, et certains économistes suggèrent qu'elle pourrait les utiliser pour soutenir la devise du pays.

