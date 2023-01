L'IPC Britannique Baisse, les Opérateurs se Concentrent sur les Ventes au Détail aux US et au UK

Janvier 18, 2023 21:53

Les actions de la région Asie-Pacifique ont progressé mercredi, bien que la Banque du Japon (BoJ) ait annoncé sa décision de ne pas modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux. Lors de sa conférence de presse, le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a déclaré que "cela ne fait pas longtemps que nous avons décidé de nos mesures en décembre. Il faudra probablement encore un peu de temps pour que ces dernières commencent à avoir un effet" Comme prévu, la BoJ a donc maintenu ses taux d'intérêt inchangés.

Morgan Stanley : Le marché boursier chinois devrait être le plus performant en 2023

Selon un rapport de Morgan Stanley, le marché boursier chinois sera probablement le plus performant en 2023. Les économistes de Morgan Stanley ont suggéré que l'indice MSCI Chine pourrait atteindre la barre des 80 et que l'indice Hang Seng pourrait s'élever à 24 500 points d'ici la fin 2023. Cela représenterait une hausse d'environ 15% par rapport au niveau actuel du marché.

L'inflation de décembre au Royaume-Uni recule à 10,5%

Un rapport publié par l'Office for National Statistics (ONS) montre que l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) du Royaume-Uni a baissé à 10,5% sur une base annuelle en décembre, en raison de la baisse des prix des carburants et des vêtements. Commentant le rapport sur l'inflation, les économistes de l'ONS ont noté que "bien que nous ayons assisté à une deuxième baisse consécutive, il s'agit d'une baisse assez modeste et l'inflation reste à un niveau très élevé avec des prix globaux en forte hausse."

Mercredi matin, la paire de devises GBP/USD a retrouvé un sommet de cinq semaines, se tradant à 1,2320.

Le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis est attendu aujourd'hui

Le US Census Bureau publiera plus tard dans la journée une série de données concernant les ventes au détail dans le pays en décembre. Les économistes s'attendent à ce que le rapport révèle une baisse de 0,8% sur une base mensuelle. Il convient de noter que les ventes au détail américaines avaient reculé de 0,6% sur une base mensuelle en novembre 2022.

Si le chiffre des ventes au détail américaines de décembre est conforme aux attentes du marché, le dollar américain pourrait être soutenu. En revanche, une nouvelle baisse des ventes au détail pourrait nuire à la devise américaine qui a lutté contre l'euro et la livre sterling au cours des sept derniers jours.

Il y a tout juste vingt jours (le 26 décembre), un sondage de Mastercard ServicePlus a indiqué que les ventes au détail (hors voitures) avaient augmenté de 7,6% sur une base annuelle pendant la période des fêtes, qui s'étend du 1er novembre au 24 décembre. Un chiffre de ventes en baisse pourrait susciter des spéculations sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale, qui cherche à resserrer sa politique monétaire et à contrôler l'inflation des prix à la consommation.

Les ventes au détail au Royaume-Uni sont susceptibles d'avoir progressé en décembre

Vendredi, ce sera au tour de l'ONS de publier un rapport concernant les ventes au détail de décembre pour le Royaume-Uni. Certains économistes suggèrent que les chiffres des ventes au détail seront de respectivement -4,2% et +0,4% sur une base annuelle et mensuelle.

Un rapport publié il y a une semaine par le British Retail Consortium (BRC) et le cabinet d'experts-comptables KPMG a suscité des sentiments mitigés, dans la mesure où il a montré que les ventes au détail à périmètre constant avaient augmenté de 6,9% sur une base annuelle en décembre, mais qu'elles étaient principalement dues à la hausse des prix.

Les prix élevés sont un problème car le coût de la vie pèse sur le budget des consommateurs britanniques. La Banque d'Angleterre est en passe de resserrer sa politique monétaire en augmentant les taux d'intérêt.

Taux d'intérêt de la Banque Populaire de Chine

Juste avant les célébrations du Nouvel An chinois, la Banque Populaire de Chine (PBoC) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt le vendredi 20 janvier. Les économistes prévoient que la banque centrale maintiendra les coûts d'emprunt inchangés.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.