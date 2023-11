L'IPC Canadien Devrait Baisser en Octobre

Novembre 21, 2023 18:16

Le calendrier de cette semaine est peu chargé en termes de publications de données, les États-Unis se préparant à fêter Thanksgiving jeudi. Plus tard dans la journée, la Banque du Canada (BoC) et Statistics Canada publieront leurs rapports sur l'inflation pour le mois d'octobre.

La Banque Populaire de Chine (PBoC) a maintenu les coûts d'emprunt inchangés, se concentrant sur l'impact de son stimulus monétaire sur l'économie alors que le yuan continue de s'affaiblir.

La BoC et Statistics Canada Publieront leurs Rapports sur l'IPC

Les économistes suggèrent que l'inflation au Canada est tombée à 3,2% en octobre sur une base annuelle, enregistrant une nouvelle baisse qui la rapprocherait de l'objectif de la BoC. Il convient de noter que l'inflation globale s'est élevée à 3,8% en septembre.

Les analystes notent que si la prévision venait à se confirmer, il s'agirait d'une nouvelle positive pour le conseil d'administration de la BoC, qui souhaite voir l'inflation diminuer de manière soutenue. La banque centrale canadienne a maintenu ses taux d'intérêt lors de ses deux dernières réunions, devenant ainsi l'une des premières grandes banques à marquer une pause dans le resserrement de sa politique monétaire.

La PBoC Maintient ses Taux d'Intérêt

La banque centrale chinoise a annoncé sa décision de maintenir les taux d'intérêt inchangés hier matin. Cette décision était conforme aux attentes du marché. Les économistes suggèrent que la PBoC a pris cette décision dans la mesure où le déclin du yuan ne pouvait pas supporter un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire, tandis que les décideurs politiques souhaitaient examiner l'effet d'un puissant plan de relance sur l'économie.

Après l'annonce, les analystes de Bloomberg ont noté que "la décision des prêteurs chinois de maintenir leurs taux préférentiels inchangés lundi était presque inévitable après que la Banque Populaire de Chine ait maintenu ses taux la semaine dernière. La question est de savoir quelle sera la prochaine étape. Nous nous attendons à un nouvel assouplissement, mais avec des mesures davantage axées sur la stimulation de la croissance du crédit que sur la réduction des coûts d'emprunt".

Bundesbank : Vers une Contraction de l'Économie Allemande au T4 ?

Un sondage publié par la Bundesbank, la banque centrale allemande, a ravivé les inquiétudes concernant la situation économique du pays. Les économistes travaillant pour l'institution allemande ont suggéré que "la production économique est susceptible de diminuer à nouveau légèrement au quatrième trimestre 2023", ajoutant que "l'économie allemande ne devrait se remettre que difficilement de la période de faiblesse qui a persisté depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine".

Le rapport mentionne que des signes de légère amélioration qui pourraient inverser la tendance après le début de la nouvelle année ont été observés. Cependant, commentant l'activité économique mondiale, les analystes de la Bundesbank ont noté qu'il n'y a pas de preuve d'une amélioration durable de la croissance industrielle mondiale.

Commerzbank : Les Prix du Pétrole Devraient Revenir à 85$ au T1 2024

Alors que les prix du pétrole ont chuté ces dernières semaines, les analystes de Commerzbank suggèrent qu'ils pourraient se situer autour de 85 dollars le baril au premier trimestre 2024.

Commentant les actualités du marché pétrolier, ils écrivent : "L'Arabie saoudite étant susceptible de maintenir sa réduction volontaire de production au-delà de la fin de l'année, seul un modeste excédent de l'offre est prévu pour le marché pétrolier au début de l'année prochaine. Un déficit de l'offre se profile même à l'horizon du second semestre 2024 en raison de la hausse de la demande, ce qui permettrait à l'Arabie saoudite d'inverser la réduction de la production. Dans l'ensemble, le prix du Brent devrait remonter à 85 dollars le baril au premier trimestre 2024 et continuer à progresser jusqu'à 90 dollars le baril d'ici la fin de l'année 2024".

