Les Investisseurs Attendent le Rapport sur l'Inflation US

Février 14, 2023 21:37

Le rapport sur l'inflation américaine est le cadeau de la Saint-Valentin que les investisseurs et les traders attendaient. Ce rapport déterminera si la Réserve Fédérale américaine (Fed) va opter pour un nouveau resserrement de sa politique monétaire. Au Royaume-Uni, l'indice FTSE 100 a atteint un nouveau record, alors qu'il poursuit son rallye en 2023.

Rapport sur l'inflation aux États-Unis : Y aura-t-il des surprises ?

Le rapport sur l'inflation de janvier aux États-Unis dominera l'actualité aujourd'hui. Les données publiées par le Bureau of Labour Statistics (BLS) devraient montrer que l'inflation globale et l'inflation de base ont progressé de 0,4% au cours du mois. Cela pourrait obliger le président de la Fed, Jerome Powell, et le conseil d'administration de la banque centrale à envisager de nouvelles hausses des taux d'intérêt, dans la mesure où la lutte contre l'inflation pourrait devenir complexe.

Un rapport publié par la OCBC Bank indique que "si la tendance à la désinflation aux États-Unis montre des signes de ralentissement, le sentiment de risque pourrait être mis sous pression et le dollar pourrait trouver un nouveau soutien. Toutefois, si la tendance à la désinflation se confirme au lieu d'être irrégulière (c'est-à-dire si l'IPC est plus faible que prévu), le dollar pourrait redevenir mou".

Le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni est attendu mercredi

Les investisseurs et les traders se pencheront mercredi matin sur les données relatives à l'inflation de janvier publiées par l'Office for National Statistics (ONS). Les économistes suggèrent que les chiffres devraient montrer un ralentissement de l'inflation globale à 10,1% sur une base annuelle.

Certains opérateurs de marché estiment que, compte tenu de la tendance à la hausse des salaires, la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait bien devoir maintenir le cap un peu plus longtemps qu'elle ne le souhaiterait si l'inflation ne tombe pas sous la barre des 10% dans les prochains mois.

Le nouveau gouverneur de la BoJ va-t-il changer de politique ?

Selon un rapport de Reuters, fondé sur un document soumis au Parlement japonais, le successeur de Haruhiko Kuroda serait Kazuo Ueda, économiste et ancien membre du conseil d'administration de la BoJ. Les médias ont souligné ces derniers jours que le gouverneur adjoint Masayoshi Amamiya était le candidat principal, mais son refus a conduit le gouvernement à choisir Ueda.

Commentant la politique monétaire de la BoJ vendredi, Ueda a noté que "la politique actuelle de la Banque du Japon est appropriée. L'assouplissement monétaire doit se poursuivre. Je pense qu'il est important que notre prise de décision soit logique et que nos explications soient faciles à comprendre".

La croissance du PIB japonais ralentit à 1,1% en 2022

Selon les données préliminaires publiées par le gouvernement japonais, le PIB du pays a augmenté de 1,1% en 2022 par rapport à 2021, mais le rythme a ralenti par rapport aux 2,1% de 2021. Alors que les exportations de biens et services ont bondi de 4,9%, les importations de la même catégorie ont explosé de 7,9%.

La Commission européenne a publié ses prévisions concernant le PIB

La Commission européenne (CE) a publié lundi ses nouvelles prévisions pour l'hiver. La CE a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2023 dans la mesure où elle ne s'attend plus à une récession durant cette période.

Au lieu de cela, les estimations prévoient maintenant que le PIB du bloc euro augmentera de 0,9% au cours de 2023, contre 0,3% prévu il y a trois mois.

Selon le FMI, le resserrement monétaire devrait prendre fin en 2024

S'exprimant lors du World Government Summit aux Émirats Arabes Unis (EAU), la directrice du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva, a suggéré que les marchés mondiaux ont de bonnes raisons d'être optimistes.

Plus précisément, Mme Georgieva a déclaré "Nous avons des marchés qui sont amoureux des bonnes nouvelles, et ils ne gardent pas leurs oreilles ouvertes pour le message nuancé plus neutre qu'ils reçoivent de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Les marchés entendent la première partie de la phrase, mais pas la seconde".

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.