Trading pour les Débutants – L'Introduction en Bourse (IPO) : Ce qu'il Faut Savoir

Août 31, 2023 21:09

Si vous avez suivi l'actualité ces dernières semaines, vous avez peut-être entendu parler de l'introduction en bourse prochaine d'un fabricant de puces nommé Arm. Mais qu'est-ce qu'une introduction en bourse ? Pourquoi les entreprises y ont-elles recours ? Et qu'est-ce que cette introduction en bourse a de particulier ?

Qu'est-ce qu'une Introduction en Bourse (IPO) ?

Une introduction en bourse (IPO, pour Initial Public Offering) est un processus par lequel une société privée émet de nouvelles actions pour les vendre au public et, ce faisant, devient une société publique.

Après l'introduction en bourse, les actions d'une société sont cotées sur une place boursière, comme le London Stock Exchange ou le New York Stock Exchange, où elles peuvent être échangées entre acheteurs et vendeurs tout au long de la journée de trading.

Bien qu'il s'agisse traditionnellement de la voie la plus populaire pour entrer en bourse, ce n'est pas la seule méthode disponible. Il existe d'autres méthodes, comme l'introduction en bourse par l'intermédiaire d'une société d'acquisition à vocation spéciale (Special Purpose Acquisition Company - SPAC) ou la cotation directe, qui ont toutes deux connu un succès croissant ces dernières années.

Pourquoi s'Introduire en Bourse par le Biais d'une IPO ?

Le principal avantage et la principale raison d'une introduction en bourse est l'argent. En émettant de nouvelles actions et en les vendant au public, une entreprise peut lever un montant substantiel de capitaux, qu'elle peut ensuite utiliser pour alimenter sa croissance future, rembourser ses dettes ou financer un nouveau projet. L'introduction en bourse permet également à une entreprise de lever des capitaux supplémentaires à l'avenir par le biais d'une offre secondaire.

De plus, les introductions en bourse sont souvent entourées d'une publicité importante - par exemple, la prochaine introduction en bourse d'Arm - qui peut contribuer à sensibiliser le public à une entreprise, à promouvoir ses produits et, éventuellement, à accroître sa part de marché.

Le fait de devenir une société cotée en bourse fournit également des liquidités aux actionnaires existants, qui ont la possibilité de vendre leurs actions sur le marché public, ce qui n'est pas possible lorsque l'entreprise est privée.

Comment Fonctionne le Processus d'Introduction en Bourse ?

Pour s'introduire en bourse, une société doit s'assurer les services d'un souscripteur, généralement une banque d'investissement, qui dirigera la majeure partie du processus d'introduction en bourse et facturera une commission importante pour son service, qui peut atteindre 7% du capital total levé.

Le souscripteur aidera la société qui s'introduit en bourse à décider du nombre d'actions nouvelles à émettre et l'aidera également à fixer le prix de l'introduction en bourse. Il est également chargé de faire connaître l'introduction en bourse, de susciter l'intérêt des investisseurs institutionnels potentiels et, enfin, de vendre les actions. L'introduction en bourse est la première occasion pour les investisseurs non privés d'investir dans l'entreprise, sur ce que l'on appelle le marché primaire.

Toutefois, cette possibilité d'investir dans l'introduction en bourse est souvent limitée aux investisseurs institutionnels, aux autres banques d'investissement, aux fonds spéculatifs et aux clients investisseurs de premier plan. La majorité des traders et des investisseurs particuliers devront attendre la fin de l'introduction en bourse pour acheter des actions, sur ce que l'on appelle le marché secondaire.

Comme le terme l'indique, le souscripteur prend également un risque énorme au nom de la société en s'engageant à acheter toutes les actions qui ne sont pas vendues à d'autres investisseurs lors de l'introduction en bourse. Cela l'incite à sous-évaluer le prix des actions, ce qui, historiquement, a conduit à une augmentation du prix à l'ouverture des marchés le jour de l'introduction en bourse. Ce phénomène est parfois appelé "IPO pop".

Pourquoi toute cette Agitation Autour d'Arm ?

Les introductions en bourse font souvent l'objet d'une couverture médiatique assez importante, en particulier les introductions en bourse de grande envergure comme celle d'Arm, qui est apparemment évaluée par la société mère SoftBank à environ 64 milliards de dollars. Toutefois, Arm a attiré une attention toute particulière, dans la mesure où son introduction en bourse intervient après une période d'accalmie sur le marché des IPOs.

Après l'"année de l'introduction en bourse" en 2021, année record au cours de laquelle 2 682 IPOs dans le monde ont permis de lever 608 milliards de dollars, le marché des IPO s'est considérablement ralenti en 2022. Des difficultés économiques importantes, l'incertitude mondiale et le manque d'appétit des investisseurs ont contribué à faire chuter le nombre d'introductions en bourse lancées en 2022, qui s'est établi à 1 154. Ensemble, ces introductions en bourse ont permis de lever un montant relativement modeste de 173 milliards de dollars.

Aux États-Unis en particulier, où Arm doit être cotée sur le Nasdaq, seules 93 IPOs ont été réalisées en 2022, pour un montant total de 24 milliards de dollars. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 1 115 introductions en bourse de l'année précédente, qui avaient permis de lever un total de 346 milliards de dollars.

Bien qu'il ne soit pas encore certain du montant que l'introduction en bourse d'Arm espère lever, si l'évaluation de SoftBank est exacte, Arm devrait être l'entreprise la plus valorisée à réaliser une introduction en bourse aux États-Unis depuis près de deux ans, après que Rivian Automotive ait été introduite en bourse avec une capitalisation boursière initiale de 70 milliards de dollars.

Par conséquent, d'autres sociétés privées désireuses de lancer elles aussi une introduction en bourse devraient suivre de près l'évolution de la situation. Si son IPO est un succès, Arm pourrait donner un coup de fouet au marché des introductions en bourse aux États-Unis.

Quoi Attendre de l'IPO d'Arm ?

SoftBank espère que cette introduction en bourse sera plus réussie que sa précédente tentative avec WeWork, un fiasco d'investissement qui a coûté des milliards à l'entreprise. Après avoir échoué à lancer avec succès son IPO en 2019, WeWork s'est finalement introduite en bourse via une SPAC en 2021.

À la fin du premier jour de cotation de WeWork, sa capitalisation boursière était d'environ 9 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est inférieure à 100 millions de dollars et serait proche du dépôt de bilan. Au total, SoftBank a investi plus de 10 milliards de dollars pour sa participation de 46% dans WeWork.

Venons-en à Arm. La principale source de revenus de cette société britannique est l'octroi de licences de propriété intellectuelle. Au lieu de fabriquer et de vendre ses propres puces, Arm facture aux fabricants de puces une redevance basée sur un pourcentage pour l'utilisation de ses conceptions de puces.

Ces conceptions se retrouvent dans pratiquement tous les smartphones de la planète, un marché sur lequel Arm détient une part de plus de 99%. Incroyable, certes. Mais lorsqu'une entreprise possède 99% de son marché, que se passe-t-il ensuite ? Une telle domination expose Arm aux fluctuations du marché des smartphones, dont les ventes ont chuté ces derniers mois.

En outre, des investisseurs potentiels se seraient inquiétés de l'exposition d'Arm à la Chine, une région dont elle dépend pour environ 25% de son chiffre d'affaires. À l'heure où les relations entre Pékin et Washington semblent se détériorer et où Washington a commencé à imposer des restrictions aux activités chinoises des fabricants de puces américains, cette dépendance à l'égard de la Chine pourrait dissuader les investisseurs.

Par conséquent, ceux qui envisagent d'investir dans Arm après son introduction en bourse devraient faire preuve de prudence. Il serait plus sage d'attendre de voir comment le marché réagit à la première introduction en bourse massive aux États-Unis depuis près de deux ans.

