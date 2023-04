L'Inflation Britannique Atteint 10,1%, la BoE va-t-elle Réagir ?

Avril 19, 2023 23:41

L'inflation britannique est restée à deux chiffres (10,1% en glissement annuel) en mars, alors que les économistes prévoyaient une baisse à 9,8%.

L'Office for National Statistics (ONS) a annoncé que l'IPC de base (core) s'élevait à 6,2% sur une base annuelle, inchangé par rapport à février et légèrement plus élevé (+0,2%) qu'anticipé.

Les chiffres élevés de l'inflation ont stimulé la livre sterling mercredi matin, les investisseurs et les traders estimant qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait être à venir.

La BoE va-t-elle relever ses taux d'intérêt ?

Certains analystes de marché suggèrent que le chiffre inattendu de l'inflation globale à deux chiffres pourrait forcer la Banque d'Angleterre (BoE) à relever une nouvelle fois les coûts d'emprunt.

Un rapport du EY ITEM Club a déclaré : "Le fait que cela suive les dernières données du marché du travail, qui ont montré une croissance saine de l'emploi et une reprise surprise des augmentations de salaires dans le secteur privé, ainsi qu'une performance plus forte que prévu de l'économie, fera probablement pencher la balance en faveur d'une nouvelle hausse des taux le mois prochain".

Inflation néo-zélandaise pour le T1 2023

Statistics New Zealand publiera les chiffres de l'inflation du premier trimestre le 20 avril. Les économistes suggèrent que l'inflation sera de 7,1% sur une base annuelle et de 1,7% sur une base trimestrielle.

Les analystes de marché considèrent que les conditions météorologiques difficiles et les prix élevés des denrées alimentaires pourraient maintenir l'inflation à un niveau proche des 7,2% enregistrés au cours du dernier trimestre 2022.

Les économistes du Trésor ont noté dans un rapport que l'inflation néo-zélandaise pouvait être divisée en trois tiers : Un tiers provient d'une demande excessive causée par les dépenses du gouvernement et les faibles taux d'intérêt, un autre tiers provient de chocs d'offre provenant de l'étranger, et un autre tiers est inconnu.

Décision sur les taux d'intérêt de la PBoC

Jeudi, la Banque Populaire de Chine (PBoC) devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Les économistes anticipent que son conseil d'administration maintiendra probablement les taux d'intérêt inchangés. Lundi, la banque centrale chinoise a maintenu le taux de la facilité de prêt à moyen terme (MLF, pour Medium-term Lending Facility) à 1 an inchangé à 2,75%.

Les analystes d'ING ont écrit dans un rapport que "cette action indique que la PBoC n'est pas particulièrement inquiète de la reprise de l'économie chinoise. Cela devrait soulager le marché, qui s'attend maintenant à ce que le rapport sur le PIB pour le premier trimestre de l'année 23 soit conforme aux attentes. Le consensus table sur une croissance du PIB de 4,0% en glissement annuel (ING 3,8% en glissement annuel)".

Les analystes de la banque néerlandaise ont suggéré que "par conséquent, nous nous attendons à ce que la PBoC maintienne les taux d'intérêt inchangés. Il est peu probable que la banque centrale relève ses taux alors que l'économie ne s'est pas encore totalement rétablie. Des baisses de taux sont toujours possibles si la reprise est plus lente que nécessaire".

Ventes au détail au Royaume-Uni en mars

L'Office for National Statistics (ONS) publiera les données concernant les ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois de mars. Les économistes prévoient une baisse de 3,1% en rythme annuel et de 0,5% en rythme mensuel.

Selon le dernier sondage publié par KPMG et le British Retail Consortium (BRC), le total des ventes au détail a progressé de 5,1% en mars, contre 3,1% en mars 2022, ce qui est supérieur à la moyenne sur trois mois, qui est de 4,8%. Les économistes ont noté que les achats effectués à l'occasion de la fête des mères ont apporté une légère contribution.

