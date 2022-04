Les Craintes d'Inflation Pèsent sur l'AUD et l'USD

Avril 05, 2022 20:48

Les responsables de la politique monétaire en Australie et aux États-Unis publient des mises à jour de leurs perspectives cette semaine, avec un possible impact sur les devises AUD et USD dans un contexte de craintes inflationnistes.

Comme prévu, la Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu son taux d'intérêt directeur à 0,1% dans sa décision d'avril, reportant une hausse des taux alors que les pressions inflationnistes augmentent en Australie. Les traders ont constaté que la banque centrale a abandonné sa rhétorique dovish de "patience", signalant ainsi de futures hausses de taux d'intérêt.

Les responsables de la politique budgétaire et monétaire de la 13e plus grande économie du monde s'attendent à ce que l'inflation atteigne le seuil de 4,5% cette année, mais un relèvement trop rapide des taux d'intérêt risquerait de renforcer le dollar australien à moyen terme tout en compromettant la compétitivité de ses exportations de matières premières vers d'importants partenaires commerciaux en Asie.

Le FOMC publie mercredi le compte rendu de sa réunion de mars. Les investisseurs attendent plus de détails sur les perspectives de la banque centrale et chercheront à obtenir des indications sur la prochaine hausse des taux d'intérêt, qui devrait être de 0,5% à ce stade.

Le rapport de l'ISM pour le PMI des services aux US pour le mois de mars doit être publié aujourd'hui, avec un impact possible sur le dollar. L'indice PMI des services est resté au-dessus du niveau de 50 en février, ce qui indique une amélioration des perspectives. Associé à un marché du travail solide, les opérateurs peuvent raisonnablement s'attendre à ce qu'il en soit de même ce mois-ci. Toute surprise pourrait peser sur le dollar en raison des pressions inflationnistes.

Prix spot du pétrole brut

Les événements géopolitiques continuent de soutenir les prix spot élevés du pétrole brut, les risques liés à l'offre éclipsant la reprise de l'économie mondiale post COVID-19. Le conflit en Ukraine pèse toujours sur le sentiment des investisseurs, qui espèrent davantage de signes d'une trêve et qui restent sensibles aux nouvelles informations concernant les pénuries de pétrole brut en provenance de Russie.

Du côté des actions

Le titre Twitter a progressé grâce à un climat positif à l'ouverture de la semaine boursière et Elon Musk a révélé une participation de 9,2% dans la société d'une valeur de près de 3 milliards USD.

Une autre société associée à Elon Musk - Tesla - a annoncé de solides ventes de véhicules pour le premier trimestre. Cette nouvelle a soutenu le cours de l'action Tesla et intervient à un moment où l'économie américaine au sens large se remet de la récession provoquée par le COVID-19.

