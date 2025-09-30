Comment Trader l'Action Costco après la Performance du T4 Fiscal 2025

Septembre 30, 2025 16:39

Fondée en 1983 et dont le siège social se situe à Issaquah, dans l'État de Washington, Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) exploite l'une des plus importantes chaînes mondiales de distribution en entrepôts fonctionnant sur un modèle d'adhésion. L'entreprise concentre actuellement ses efforts sur la croissance de son chiffre d'affaires grâce à l'ouverture de nouveaux entrepôts, au renforcement de sa marque de distributeur Kirkland Signature et à l'augmentation des ventes digitales.

Découvrez en détail la performance de Costco au quatrième trimestre fiscal 2025 et les prévisions des analystes concernant l'action.

Les informations dans cet article sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne constituent pas un conseil financier. Consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d’investissement.

Action : Costco Wholesale Inc. Symbole pour compte Invest.MT5 : COST Date de l'idée : 29 septembre 2025 Horizon : 1 - 12 mois Niveau d'entrée : 956,00 $ Niveau objectif : 1 218,00 $ Taille de position pour le compte Invest.MT5 : Max 5 % Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

: Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances futures. Le trading est une activité à haut risque et vous pouvez perdre plus que ce que vous avez risqué sur un trade. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, car certains trades seront perdants et d'autres gagnants. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque ou entraînez-vous d'abord sur un compte démo pour acquérir des connaissances avant d'investir. Le trading ne convient pas à tout le monde. Le trading est hautement spéculatif et comporte un risque de perte important. Bien que présentant des opportunités potentielles, cette activité implique également une forte volatilité, et le trading avec effet de levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Les investisseurs particuliers doivent bien comprendre ces risques avant de trader.

Source : TradingView - Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Synthèse de la performance de Costco au T4 fiscal 2025

Indicateur de performance Résultat Réel Résultat Attendu Supérieur ou Inférieur ? Bénéfice par Action $5,05 $4,80 Supérieur ✅ Chiffre d'affaires $79,3 milliards $77,5 milliards Supérieur ✅

Points clés à retenir

Chiffre d'affaires +9 % en glissement annuel ; marge opérationnelle de 3,7 % (contre 3,4 % l'année précédente). Le bénéfice par action s'élève à $5,05 (+12 % en glissement annuel).

Prévisions relevées : le chiffre d'affaires de l'exercice complet 2026 est désormais projeté entre $345 milliards et $350 milliards

$1,2 milliard de rachats d'actions propres, soit environ ~2,3 millions d'actions.

Flux de trésorerie disponible de $4,6 milliards.

Les taux de renouvellement d'adhésion atteignent un niveau record de 93,4 % aux États-Unis et au Canada. Le nombre total de ménages payants a progressé de 7 % en glissement annuel pour atteindre 76 millions.

Les ventes en ligne ont progressé de +14 % en glissement annuel, portées par les produits frais, la livraison le jour même et l'élargissement de l'offre de places de marché tierces.

La direction a souligné les investissements continus dans l'ouverture de nouveaux entrepôts (28 prévus en 2025), l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement et les initiatives de développement durable visant à réduire les coûts d'exploitation à long terme.

Les risques demeurent concernant les dépenses de consommation face à l'inflation croissante, aux pressions sur les coûts salariaux et de fret, ainsi qu'aux impacts de change compte tenu de la présence internationale grandissante de Costco.

Source : Résultats trimestriels Costco

Prévisions des analystes sur le cours de l'action Costco à 12 mois

Selon 24 analystes de Wall Street, interrogés par TipRanks, ayant établi une prévision du cours de l'action Costco sur 12 mois au cours des 3 derniers mois :

Notes d'achat : 14

Notes de conservation : 10

Notes de vente : 0

Objectif de cours moyen : 1 078,74 $

Objectif de cours le plus élevé : 1 218,00 $

Objectif de cours le plus bas : 907,00 $

Source : Liste d'actions Macroscope d'Admiral Markets, Costco. 29 septembre 2025. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Exemple de stratégie de trading : Costco

Les exemples de trading suivants sont présentés à des fins pédagogiques uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les investisseurs doivent mener leurs propres recherches avant de prendre des décisions de trading. Un exemple d'idée de trading pour le cours de l'action Costco pourrait être le suivant :

Entrée : Franchissement au-dessus du plus haut post-résultats à 956,00 $ Objectif : Juste en dessous de l'objectif de cours le plus élevé des analystes à 1 218,00 $ Risque : Limité, maximum 5 % du portefeuille Horizon : 1 à 12 mois EXEMPLE DE TRADE Acquisition de 10 actions Costco : 9 560 $ (10 × 956,00 $) Si l'objectif de cours est atteint : 2 620 $ de plus-value potentielle [(1 218,00 $ - 956,00 $) × 10] Si l'objectif de cours n'est pas atteint : Supposons qu'un opérateur décide de clôturer la position en dessous de son prix d'entrée, à l'objectif de cours d'analyste le plus bas de 907,00 $. Cela se traduirait par une moins-value de 490 $ [(907,00 $ - 956,00 $) × 10] Commission du compte Invest.MT5 : 10 actions * 0,02 $ par action pour les actions américaines = 0,20 $ (Déclenche des Frais de transaction minimum de 1,00 $)

Il convient de rappeler que les marchés sont volatils et que le cours de l'action Costco fluctuera. Malgré ses solides résultats et ses prévisions rehaussées, des problématiques persistent concernant l'inflation, la concurrence d'autres grandes enseignes de distribution et l'incertitude des tendances de consommation mondiales. Le cours de l'action se situe actuellement environ 15 % en dessous de son niveau record de février 2025 et pourrait même connaître une tendance baissière.

Comment acheter l'action Costco en 4 étapes

Ouvrez un compte chez Admiral Markets en complétant le processus d'intégration. Cliquez sur Trade ou Invest sur l'un de vos comptes réels ou de démonstration pour ouvrir la plateforme web. Recherchez votre action dans la fenêtre de recherche située en haut de l'écran. Saisissez vos niveaux d'entrée, de stop-loss et de prise de bénéfices dans le ticket d'ordre.

Source : Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Costco. Mensuel. Période : janvier 2005 à septembre 2025, capturé le 29 septembre 2025. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances à venir.

Anticipez-vous une évolution différente du cours de l'action Costco ?

Si vous estimez qu'il existe une probabilité plus élevée que le cours de l'action Costco baisse, vous pouvez également trader à la vente en utilisant des CFD (Contrats de Différence). Cependant, ces instruments présentent des risques plus élevés et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Apprenez-en davantage sur les CFD dans cet article Comprendre le Trading des CFD et l'Impact de l'Effet de Levier.

