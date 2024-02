Trader l'Action Disney suite à la Performance du T1 2024

Février 15, 2024 17:46

The Walt Disney Company, également connue sous le nom de Disney, est un conglomérat mondial de médias et de divertissements. Ses revenus proviennent de plusieurs divisions, dont le streaming, le sport, la télévision, les parcs, les villages de vacances et bien d'autres encore. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les résultats du premier trimestre fiscal de Disney et sur les prévisions des analystes pour l'action.

Action : The Walt Disney Co. Symbole sur le compte Invest.MT5 : DIS Date du trade potentiel : 14 Février 2024 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 113 USD Niveau de Take Profit : 130 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Source : Cours de l'action Disney sur la plateforme TradingView

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Performances de Disney au T1 2024

Voici quelques-uns des points essentiels du dernier rapport sur les résultats du premier trimestre fiscal de Disney :

Bénéfice par action de 1,22 USD contre 99 cents attendus

Revenus de 23,55 milliards de dollars contre 23,64 milliards de dollars prévus

Bénéfice net de 1,91 milliard de dollars, en hausse par rapport à l'année précédente

Perte d'exploitation de 138 millions de dollars pour la division "Direct to Consumer" (vente directe aux consommateurs)

Diminution du nombre d'abonnés à Disney+ de 1,3 million

Lancement d'un nouveau service de streaming sportif ESPN en 2025

Annonce d'une participation de 1,5 milliard de dollars dans le studio Fortnite et Epic Games

Sur la plupart des indicateurs, Disney a dépassé les attentes des analystes. Le bénéfice par action et le chiffre d'affaires ont tous deux été plus élevés que prévu. Cela a conduit Disney à prévoir pour l'exercice 2024 un bénéfice par action de 4,60 USD, soit environ 20% de plus qu'en 2023.

La perte de 1,3 million d'abonnés à Disney+ a inquiété certains analystes. Cette perte est due à une augmentation du prix de son service d'abonnement. Toutefois, le rapport sur les résultats montre que la société a réalisé un revenu moyen par utilisateur plus élevé.

Disney a également annoncé son intention de lancer son service de streaming sportif avec ESPN, Fox et Warner Bros Discovery en 2025. Il pourrait s'agir d'une source de revenus intéressante, mais il est trop tôt pour en déterminer l'impact.

Dans l'ensemble, Disney a indiqué qu'elle était en passe d'atteindre son objectif de réduction des coûts d'au moins 7,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'exercice 2024. Toutefois, certains investisseurs sont préoccupés par l'investisseur activiste Nelson Peltz, qui fait pression sur l'équipe de direction pour qu'elle améliore ses performances.

L'investisseur activiste a renouvelé sa bataille avec le conseil d'administration de Disney à la fin de l'année dernière, en essayant d'imposer un remaniement du conseil d'administration. Une autre préoccupation est de savoir si la hausse des prix du streaming entraînera de nouvelles pertes d'abonnés.

Le cours de l'action se situant déjà autour de l'objectif de cours moyen des analystes, les gains supplémentaires pourraient être limités. Il est d'autant plus important de suivre les chiffres de Disney au cours des prochains trimestres dans la mesure où certains analystes ont décidé de maintenir ou de passer à une note de vente sur l'action, comme le montre le graphique ci-dessous.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Disney ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Disney au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 16 notes d'achat, 4 de maintien et 1 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Disney est de 130 USD et le plus bas de 82 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Disney est de 115,50 USD.

Source : TipRanks, 14 février 2024

Un Exemple de Trade sur l'Action Disney

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Disney :

Achat de l'action en cas de dépassement du plus haut atteint suite à la publication des résultats, à 113 USD, afin de tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé des analystes, à 130 USD.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 1 à 6 mois

Pour 10 actions Disney achetées : Si l'objectif est atteint = 170 USD de profit potentiel (130 USD – 113 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère le faible objectif de prix de certains analystes et le fait que certains d'entre eux ont décidé d'attribuer à l'action une note de maintien ou de vente.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Disney entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Disney en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de sociétés telles que Disney avec une faible commission de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder au Dashboard. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Disney en haut à droite de votre écran pour ouvrir le graphique de l’action. Cliquez sur Créer un Nouvel Ordre en bas de l'écran pour ouvrir le ticket d'ordre.

Source : Plateforme Admirals, Disney, Graphique MN – Période : de janvier 2009 à février 2024, consultée le 14 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Disney est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

