Comment Trader la Figure Chartiste du Triangle Ascendant sur l'Or ?

Juin 16, 2022 00:30

L'or a connu une évolution contrastée jusqu'à présent en 2022. Depuis le début de l'année, le prix de l'or a progressé d'environ 15% à la mi-mars.

Après avoir chuté de quelques points par rapport à son record d'août 2020, le prix de l'or a baissé d'environ 14% en mai et évolue depuis lors de manière latérale autour des points bas de l'année.

La volatilité créée par les événements géopolitiques et la politique des banques centrales a permis de dessiner un triangle ascendant haussier sur le graphique hebdomadaire du prix de l'or.

Continuez votre lecture pour découvrir comment trader l'or.

Marché : Or vs Dollar US Symbole sur le compte Trade.MT4 / Trade.MT5 : GOLD Date du trade potentiel : 14 juin 2022 Horizon de temps : 1 - 4 semaines Niveau d'Entrée : 1 879.00 USD Niveau de Stop Loss : 1 786.00 USD Niveau de Take Profit : 2 034.00 USD Taille de position (compte Trade.MT4 / Trade.MT5) : Max 3% Risque : Élevé

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix de métaux tels que l'or en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales. Les investisseurs sur l’or peuvent choisir d'acheter des actions minières liées à l’or ou des ETFs (Exchange Traded Funds, ou Fonds Négociés en Bourse) aurifères qui pourraient bénéficier de la hausse des prix de l'or.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Investir dans l’Or ?

Selon l'enquête annuelle du World Gold Council auprès des banques centrales, 25% des répondants prévoient d'augmenter leurs réserves d'or cette année, soit 21% de plus que l'année dernière. Il est intéressant de noter que 61% des répondants ont déclaré s'attendre à ce que les réserves d'or mondiales augmentent de manière générale au cours des 12 prochains mois.

Source : World Gold Council, 14 juin 2022

Au cours du premier trimestre de l'année, les ETFs sur l'or ont enregistré leurs plus forts afflux trimestriels depuis le troisième trimestre 2020, selon le rapport sur les tendances de la demande d'or. L'augmentation de la demande a été influencée par une variété de facteurs tels que les tensions géopolitiques, dans la mesure où l'or est considéré comme un actif refuge.

Le métal jaune est également souvent considéré comme une couverture contre l'inflation sur le long terme, mais reste sensible aux hausses de taux d'intérêt et au dollar américain. Le récent sell-off de l'or a coïncidé avec la solidité du dollar américain et les tonalités hawkish de la Réserve Fédérale concernant la hausse des taux d'intérêt.

Analyse Technique de l’Or

Le price action actuel sur l'or permet de mettre en évidence la formation d'un triangle ascendant haussier, comme le montre le graphique ci-dessous. Cette figure chartiste se manifeste lorsque les cycles de prix ont été contenus entre une résistance horizontale et une ligne de support ascendante.

Source : MetaTrader 5 Admirals, GOLD, graphique W1 – Période : du 30 novembre 2014 au 14 juin 2022, consultée le 14 juin 2022 à 07:00 AM BST – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance sur les cinq dernières années :

2021 = -3,51%

2020 = +24,42%

2019 = +18,87%

2018 = -2,14%

2017 = +13,68%

Il est intéressant de noter que le prix de l'or a également formé une figure de triangle ascendant haussier entre 2015 et 2019. En règle générale, les traders attendent que le prix casse et clôture (en fonction de l'unité de temps) à l'extérieur de la figure, puis confirment la tendance par le biais d'une analyse de cycle, comme des sommets et des creux de plus en plus hauts pour une tendance haussière, ou inversement pour une tendance baissière.

Cependant, certains traders peuvent également trader à l'intérieur de la figure, à proximité de la résistance horizontale et de la ligne de support ascendante. Il s'agit d'une approche plus agressive dans la mesure où le prix devra casser le triangle à un moment donné.

Par conséquent, il est essentiel de maintenir le risque faible lorsque l'on trade à l'intérieur d'un triangle ascendant.

Les Différentes Méthodes pour Trader l'Or

Il existe plusieurs façons de trader le prix de l'or. Certains traders optent pour les CFDs (contrats pour la différence), qui permettent de spéculer sur l'évolution du prix de l'or sans posséder l'actif sous-jacent. Ce produit permet également de trader des positions longues et courtes et de profiter potentiellement de la hausse et de la baisse des prix.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les stratégies de trading à appliquer en 2022 dans cette liste d'articles.

Vous avez également la possibilité d'investir dans des ETFs sur l'or. Ces fonds suivent essentiellement le prix sous-jacent de l'or en achetant des contrats à terme sur l'or ou en détenant de l'or physique dans des coffres sécurisés.

Certains investisseurs peuvent décider d'investir dans des actions minières aurifères qui pourraient bénéficier d'une hausse du prix de l'or. Cependant, il existe d'autres facteurs à prendre en compte lorsqu'on investit dans de telles actions, comme les fondamentaux de l'entreprise liés aux marges bénéficiaires, etc.

Avec Admirals, vous pouvez trader les CFDs sur l'or, les actions minières sur l'or et les fonds négociés en bourse (ETFs) sur l'or.

Vous pouvez également profiter de la performance de l'or sans frais de détention à partir du Portefeuille Admirals.

Un Exemple de Trade sur le CFD Or

En se basant sur la figure du triangle ascendant observée sur le graphique de l'or, voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur le CFD Or vs USD :

Achat du CFD Or en cas de cassure haussière du haut de la bougie hebdomadaire actuelle qui a testé la borne basse du triangle ascendant à 1 879,00 pour tenir compte de la volatilité.

Placer un stop loss de protection sur une cassure baissière du bas de la bougie hebdomadaire qui a testé la ligne de support ascendante à 1 786,00.

Viser un objectif juste en dessous du sommet du triangle ascendant, sous la ligne de résistance horizontale à 2 034,00.

Garder le risque faible, maximum 3% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 4 semaines.

Pour une position de 0.01 lot : Si l'objectif est atteint = 155,00 USD de profit. Si le stop loss est atteint = -93,00 USD de perte.



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l’or augmente en ligne droite et pourrait même corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère la volatilité récente sur les marchés.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Vous pouvez faire cela en utilisant le Calculateur de Trading d'Admirals pour le compte Trade.MT4, comme indiqué ci-dessous :

Source : Calculateur de Trading d'Admirals

Un autre facteur à prendre en compte est le coût du trading des CFDs. Ceux-ci incluent :

Le Spread . Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument. Le spread typique sur l’or est de seulement 0.20 USD chez Admirals !

. Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument. La Commission . Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente. Avec le compte Trade.MT4 et Trade.MT5 d'Admirals, il n'y a ZERO commission à payer pour acheter ou vendre un CFD sur l’or.

. Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente. Le Swap . Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante. Les frais de swap actuels pour le CFD Or sur le compte Trade.MT4 sont de -14.21 pour les positions longues et de -10.618 pour les positions courtes.

. Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la page "Spécifications des Contrats" du site d'Admirals.

Comment Trader le CFD Or en 4 Étapes

Vous pouvez trader des CFDs sur l’Or à partir des comptes Trade.MT4 ou Trade.MT5 en suivant le processus en quatre étapes décrit ci-dessous.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web ou téléchargez la plateforme de bureau MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Recherchez GOLD au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour trader l'or dès aujourd'hui !

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur. Si vous pensez que le cours de l’or est plus susceptible de baisser, vous pouvez également prendre des positions courtes en utilisant des CFDs.

Vous Préférez Investir dans l'Or ?

Si vous préférez investir dans l'or afin de profiter de sa performance, vous pouvez également le faire avec Admirals !

Le Portefeuille Admirals vous permet de bénéficier de la performance de l'or avec des coûts de détention nuls.

Tout ce que vous avez à faire est de transférer votre capital d'investissement (dollars américains, euros, livres sterling, etc.) vers le Portefeuille depuis votre Espace Trader Admirals, puis de le reconvertir lorsque vous le souhaitez.

Ouvrez un compte dès aujourd'hui et découvrez toutes les façons dont vous pouvez essayer de capitaliser sur le mouvement de l'or !

