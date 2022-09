Trader Apple à l'Approche du Lancement du Nouvel iPhone

Septembre 01, 2022 13:59

Le 7 septembre, Apple organise un événement de lancement au cours duquel il est attendu que la société annonce la prochaine génération d'iPhones, une tradition de septembre qu'elle suit depuis la dernière décennie.

Au cours d'une année marquée jusqu'à présent par l'incertitude des marchés financiers, Apple a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes pendant deux trimestres consécutifs, malgré les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement.

Ces résultats positifs ont sans aucun doute contribué à la surperformance du géant technologique par rapport à l'indice S&P 500 depuis le début de l'année. Mais quelles sont les perspectives d'Apple pour le reste de l'année et au-delà ? Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur le titre et les différentes façons de le trader.

Action : Apple Inc. Symbole sur le compte Invest.MT5 : AAPL Date du trade potentiel : 30 août 2022 Horizon de temps : 6 - 12 mois Niveau d'Entrée : 165 USD Niveau de Take Profit : 183 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Acheter des Actions Apple ?

La semaine dernière, nous avons abordé une catégorie de valeurs technologiques qui ont connu un tel succès qu'elles ont développé des qualités défensives, des qualités qui pourraient leur permettre de sortir relativement indemnes d'un ralentissement économique. Nous y parlions de Google, mais Apple est une société qui partage bon nombre des mêmes caractéristiques de résistance.

Apple est l'entreprise qui a la valeur la plus élevée au monde, avec des consommateurs fidèles qui s'empressent d'acheter les derniers gadgets de l'entreprise. L'iPhone et l'iPad, lancés respectivement il y a 15 et 12 ans, ont complètement révolutionné leurs marchés respectifs et conservent encore aujourd'hui un avantage concurrentiel important sur leurs rivaux.

En résumé, les consommateurs aiment les produits Apple, et les difficultés auxquelles l'économie mondiale est actuellement confrontée ne devraient pas changer cet état de fait. C'est ce qui ressort des deux résultats trimestriels d'Apple cette année, ces derniers ayant dépassé les attentes des analystes.

La semaine prochaine, Apple devrait dévoiler la dernière génération d'iPhone et il ne serait pas surprenant que cela stimule la croissance des ventes au cours des derniers mois de l'année. En fait, depuis 2009, le dernier trimestre de l'année a été le plus fort pour Apple en termes de revenus, dans la mesure où les consommateurs se précipitent pour acheter les produits Apple pour les fêtes de fin d'année.

L'annonce prochaine de l'iPhone, associée à une hausse probable des ventes pendant les fêtes, pourrait permettre au cours de l'action Apple de réagir positivement dans les mois à venir. Toutefois, les traders doivent également tenir compte des difficultés que rencontre actuellement l'économie mondiale et garder à l'esprit que le marché boursier est susceptible de rester volatile dans un futur proche.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Apple ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Apple au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 22 notes d'achat, 4 notes de maintien et 1 note de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour est de 220 USD et l'objectif le plus bas est de 136 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Apple est de 183,12 USD, ce qui représente une hausse de plus de 13% par rapport aux niveaux actuels, au moment de la rédaction.

Source : TipRanks - 30 août 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Apple

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Apple :

Achat de l'action en cas de cassure du niveau 165 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle des marchés.

Viser légèrement en dessous de l'objectif de prix moyen des analystes à 183 USD.

Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 6 à 12 mois.

Pour 10 actions Apple achetées : Si l'objectif est atteint = 180 USD de profit (183 USD – 165 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout compte tenu du niveau d'incertitude et de volatilité des marchés boursiers mondiaux.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices.

Comment Acheter des Actions Apple en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de Apple et de plus de 4 300 autres sociétés cotées en bourse ! Pour acheter des actions Apple, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez un compte Invest.MT5 avec Admirals pour accéder à l'Espace Trader Cliquez sur Investir à côté de votre compte afin d'ouvrir MetaTrader WebTrader Recherchez Apple au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique Cliquez sur Nouvel Ordre en haut de l'écran et saisissez le nombre d'actions Apple que vous souhaitez acheter

Source : MetaTrader WebTrader Admirals – Apple Inc, graphique D1 – Période : du 28 décembre 2021 au 30 août 2022, consultée le 30 août 2022 – Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que l'action Apple est plus susceptible de baisser, vous pouvez également la vendre à découvert en utilisant des CFDs (Contrats pour la Différence). Les comptes Trade.MT5 et Trade.MT4 d'Admirals vous permettent tous deux de spéculer sur l'orientation du prix d'une grande variété d'actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants :