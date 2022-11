Trader l'Action Amazon en Marge du Week-end du Black Friday

Novembre 24, 2022 18:03

Le week-end du Black Friday arrive et, dans son histoire relativement courte, il est rapidement devenu l'un des plus grands événements commerciaux pour les détaillants à l'approche de ce qui est généralement leur saison la plus chargée.

Les détaillants en ligne, tels qu'Amazon, ont annoncé des offres pour le Black Friday toute la semaine afin d'essayer de tirer le maximum de revenus de l'événement. Le Black Friday de cette année arrive dans une période difficile pour Amazon, qui espère répliquer le week-end record de l'année dernière. Après une année 2022 compliquée jusqu'à présent, ce week-end pourrait-il marquer un tournant pour le poids lourd du commerce en ligne ?

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur l’action Amazon et la façon de la trader.

Action : Amazon Symbole sur le compte Invest.MT5 : AMZN Date du trade potentiel : 23 novembre 2022 Horizon de temps : 12 mois Niveau d'Entrée : 95 USD Niveau de Take Profit : 139 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source: Cours de l'action Amazon sur la plateforme TradingView

Trader l’Action Amazon - La Situation Actuelle

Après avoir bénéficié de résultats financiers fantastiques et d'une performance boursière tout aussi brillante pendant la pandémie, l'année 2022 a été moins clémente pour Amazon.

Performances Financières Récentes

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le total des ventes nettes a progressé de 10%, mais la société a enregistré une perte nette de 3 milliards de dollars, contre un bénéfice net de 19 milliards de dollars l'année précédente. Il convient toutefois de noter qu'une grande partie de cette perte nette est imputable à la participation importante d'Amazon dans Rivian Automotive, dont le cours de l'action a plongé cette année.

Cependant, la hausse des prix a également joué un rôle. En effet, bien que le total des ventes nettes ait progressé de 10%, le total des dépenses d'exploitation a quant à lui augmenté de 14%, réduisant ainsi les marges bénéficiaires. Ces résultats, associés à des perspectives économiques sombres et à un climat boursier difficile, ont fait perdre à l'action Amazon environ 45% de sa valeur depuis le début de l'année.

L'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt sont également susceptibles d'avoir freiné la demande des consommateurs, et continueront à le faire dans un avenir proche. Toutefois, les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis, qui constitue de loin le plus grand marché d'Amazon, ont été plus encourageants que prévu.

Les Perspectives Économiques

L'inflation est passée de 8,2% en septembre à 7,7% en octobre, ce qui est nettement mieux que les 8% anticipés. Cela suggère que l'approche agressive de la Réserve Fédérale en matière de politique monétaire commence à porter ses fruits et que l'inflation américaine pourrait avoir déjà atteint un pic. Si c'est le cas, c'est sans aucun doute une excellente nouvelle pour Amazon et les autres détaillants américains.

Même si les consommateurs continueront de ressentir une pression sur leur revenu discrétionnaire, les choses pourraient commencer à s'améliorer, et une bonne performance d'Amazon pendant le Black Friday et le reste du quatrième trimestre pourrait améliorer le sentiment des investisseurs à l'égard de cette valeur en difficulté.

Toutefois, les investisseurs doivent faire attention à ne pas accorder trop d'importance à la baisse des chiffres de l'inflation. Bien que ces derniers aillent certainement dans la bonne direction, l'inflation devrait rester élevée pendant un certain temps encore, la Fed prévoyant qu'elle ne reviendra pas à son niveau cible de 2% avant 2024.

Cela pourrait limiter les dépenses de consommation et maintenir les coûts élevés pour Amazon au cours de l'année prochaine. Néanmoins, dans les derniers résultats trimestriels d'Amazon, le PDG Andy Jassy a déclaré que l'entreprise faisait des "progrès constants" dans la réduction des coûts de son réseau de distribution et qu'il était prévu de supprimer environ 10 000 emplois.

Une Perspective à Plus Long Terme ?

Le Black Friday ne va pas faire ou défaire Amazon. Quels que soient les résultats de l'entreprise au quatrième trimestre, le climat économique actuel continuera probablement à poser des problèmes.

Toutefois, Amazon est en bonne position pour rebondir et prospérer à l'avenir. Elle détient une part de marché prépondérante dans le commerce en ligne aux États-Unis, la deuxième plus grande plateforme de commerce en ligne au monde, et compte plus de 200 millions de membres Prime à travers le monde. En outre, l'activité la plus rentable d'Amazon, Amazon Web Services (AWS), est le principal acteur du marché mondial de cloud computing et continue de se renforcer.

En raison de tous les défis mentionnés précédemment, le cours de l'action Amazon a chuté et se situe actuellement à une valorisation historiquement basse. Son ratio cours/ventes (c'est-à-dire la capitalisation boursière de la société par rapport à ses ventes totales) est le plus bas depuis sept ans. Cela pourrait représenter une opportunité d'acheter des parts d'une société de qualité à un prix réduit.

Bien que la volatilité du cours de l'action soit susceptible de se poursuivre à court terme, sa valorisation historiquement basse et ses perspectives d'avenir prometteuses peuvent faire d'Amazon une valeur attrayante pour les investisseurs à plus long terme. Mais que disent les analystes ?

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Amazon ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Amazon au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 33 notes d'achat, 2 notes de maintien et 0 note de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Amazon est de 192 USD et l'objectif le plus bas de 103 USD.

L'objectif de cours moyen pour une prévision de l'action Amazon est de 139,88 USD, ce qui représente une hausse de plus de 50% par rapport au cours actuel au moment de la rédaction.

Source : TipRanks - 23 novembre 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Amazon

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Amazon :

Achat de l'action à 95 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle des marchés.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix moyen des analystes à 139 USD.

Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 12 mois.

Pour 10 actions Amazon achetées :

Si l'objectif est atteint = 440 USD de profit (139 USD – 95 USD * 10 actions).

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir. Cela est particulièrement vrai actuellement, compte tenu du climat économique actuel et des niveaux élevés de volatilité sur le marché boursier.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Amazon entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Amazon en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions Amazon et de plus de 4 500 autres entreprises cotées en bourse ! Suivez ces étapes pour acheter des actions Amazon :

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions Amazon et de plus de 4 500 autres entreprises cotées en bourse ! Suivez ces étapes pour acheter des actions Amazon :

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Amazon au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 WebTrader Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Amazon est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

