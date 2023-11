Le Gouverneur de la BoE Estime qu'il est Trop Tôt pour Réduire les Taux

Novembre 22, 2023 19:29

L'attention se tourne vers le Royaume-Uni, où le gouverneur de la Banque d'Angleterre a laissé la porte ouverte à un nouveau resserrement de la politique monétaire, tandis que les économistes sont prêts à entendre la déclaration d'automne du chancelier britannique plus tard dans l'après-midi.

Certains médias indiquent que la Déclaration d'Automne pourrait inclure des réductions d'impôts ainsi qu'une réduction des prestations sociales. Le contenu de cette déclaration pourrait influencer la valeur de la livre sterling (GBP) par rapport à ses contreparties.

Le Gouverneur de la BoE Estime qu'il est Trop Tôt pour Baisser les Taux d'Intérêt

Lors de son intervention devant le Comité du Trésor, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a suggéré que les marchés sous-estiment le risque d'une inflation persistante. Le dirigeant de la BoE s'est montré "hawkish" en déclarant qu'il serait bien trop tôt pour envisager des baisses de taux d'intérêt, tandis que Catherine Mann, membre du comité de politique monétaire, a noté que "je pense que les actions sont plus éloquentes que les mots, en particulier lorsque l'on traite avec les marchés. C'est une des principales raisons pour lesquelles je pense qu'il est important d'agir, en montrant l'engagement à atteindre l'objectif", ce qui implique que de nouvelles hausses de taux pourraient être une option.

Andrew Bailey a rappelé que la banque centrale britannique a été l'une des premières à relever les coûts d'emprunt et a ajouté que tout le monde devrait se concentrer sur l'objectif d'inflation de 2%, rejetant l'idée de fixer un nouvel objectif d'environ 3% qui tiendrait compte des conditions financières actuelles. Les commentaires des responsables politiques de la BoE ont entraîné une hausse de la livre, qui a atteint son plus haut niveau en deux mois par rapport au dollar américain.

Les Minutes de la RBA Montrent la Volonté d'Agir Contre l'Inflation

La Reserve Bank of Australia (RBA) a publié le compte rendu de la dernière réunion de son conseil d'administration mardi. Les analystes de marché en ont examiné le contenu et ont noté que les décideurs politiques de la RBA semblent prêts à prendre des mesures supplémentaires pour contrôler les pressions inflationnistes. Les minutes montrent que la RBA a relevé les coûts d'emprunt le 7 novembre pour contrer l'idée de plus en plus répandue parmi les entreprises que les hausses de coûts pourraient être répercutées sur leurs clients.

Les membres du conseil ont noté que la hausse des prix de l'immobilier dans le pays pouvait indiquer que la politique monétaire n'était pas particulièrement restrictive et ont souligné que le taux d'intérêt directeur restait inférieur à celui d'autres économies.

Les Ministres de l'OPEP+ se Réunissent ce Week-End pour Discuter de la Production de Pétrole

Les ministres de l'énergie de l'OPEP+ doivent se réunir ce week-end pour discuter des niveaux de production de pétrole et ajuster leurs politiques en conséquence. Certains analystes des matières premières ont averti que de nouvelles réductions de la production de pétrole pourraient être envisagées, en particulier du côté de l'Arabie saoudite, alors que les États-Unis ont augmenté leur propre production pour couvrir le déficit causé par les décisions de l'OPEP+ au cours des derniers mois.

Les analystes de JP Morgan ont déclaré dans un rapport que les prix du pétrole brut Brent pourraient rester stables en 2024, avec une moyenne de 83 dollars le baril. Le même rapport prévoit que les prix du pétrole tourneront autour de 75 dollars le baril en 2025. Les économistes de JP Morgan s'attendent à ce que la Russie et l'Arabie saoudite prolongent leurs réductions volontaires de la production et des exportations jusqu'au premier trimestre 2024.

