Focus sur le rapport de l'IPC aux États-Unis et les nouveaux droits de douane

Février 11, 2025 16:27

Cette semaine, aucune décision sur les taux d'intérêt n'est attendue de la part des grandes banques centrales. Cependant, plusieurs publications de données économiques pourraient influencer les marchés financiers dans les jours à venir. Parmi elles figurent le rapport sur l'inflation aux États-Unis, l'évaluation du PIB au Royaume-Uni et les chiffres des ventes au détail aux États-Unis.

Le président américain Donald Trump a annoncé que les nouveaux droits de douane de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis entreront en vigueur « presque immédiatement ».

L'or a atteint un sommet historique à 2 900 dollars l'once, les craintes d'une guerre commerciale incitant les investisseurs à se tourner vers des actifs de refuge. Depuis le début de l'année, les prix de l'or ont progressé de 9 %.

Rapport sur l'IPC américain de janvier 2025

Le département américain des statistiques du travail publiera mercredi le rapport sur l'inflation pour janvier. Les économistes anticipent une stabilisation de l'inflation globale à 2,9 % en glissement annuel, tandis qu'une légère baisse de l'inflation mensuelle à 0,3 % (contre 0,4 % en décembre) est prévue.

L'objectif de la Réserve fédérale (Fed) reste de ramener l'inflation à 2,0 %, mais cette mission s'avère complexe alors que l'économie américaine fonctionne à plein régime. Initialement, la Fed prévoyait de poursuivre la baisse des taux d'intérêt, mais compte tenu des incertitudes liées aux guerres commerciales et aux droits de douane, le Comité de politique monétaire pourrait suspendre ce processus.

Selon un rapport publié par les analystes du marché d’ING le 7 février : « Des chiffres d'inflation plus élevés et des menaces de nouveaux droits de douane ont freiné prématurément les ambitions de la Fed de ramener les taux à un niveau neutre. » L'inflation aux États-Unis sera au centre de l'attention, avec un risque de maintient d'un rythme de 0,3 % par mois pour les indices globaux et de base. Alors que Trump a récemment réduit certains droits de douane, une réintroduction est pressentie dès le deuxième trimestre, une fois le rapport du département du Commerce sur les pratiques commerciales étrangères publié. Cela suggère que l'inflation devrait rester élevée et que la Fed ne devrait pas baisser les taux avant juin.

Rapport sur le PIB du Royaume-Uni pour le 4e trimestre 2024

Jeudi matin, l'Office for National Statistics (ONS) publiera les chiffres du PIB britannique pour le dernier trimestre de 2024. Les économistes anticipent une croissance de 1,1 % en rythme annuel, avec une légère contraction de -0,1 % sur un mois.

La Confédération de l'industrie britannique (CBI) estime que le PIB du Royaume-Uni a progressé de 0,9 % en 2024. Pour 2025 et 2026, l'activité économique devrait croître respectivement de 1,6 % et 1,5 %.

Un rapport de la Chambre des communes prévoit une poursuite de la faible croissance au début de 2025, en raison d'une confiance des entreprises encore fragile. Selon ce rapport, « le PIB est resté stable au second semestre 2024, et les enquêtes indiquent une activité économique modérée en début d'année 2025. Certaines entreprises redoutent les hausses d'impôts à venir, ce qui pourrait peser sur l'emploi et les prix. »

Rapport sur les ventes au détail aux États-Unis (janvier 2025)

Le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis pour janvier sera publié vendredi. Cet indicateur est largement suivi par les investisseurs et traders, car il reflète les tendances de la consommation, moteur essentiel de l'économie américaine.

Les économistes prévoient un repli des ventes au détail de -0,1 % sur un mois, tandis que les ventes de base pourraient progresser de 0,3 %, en légère baisse par rapport aux 0,4 % enregistrés en décembre.

Testez vos stratégies de trading sur un compte démo sans risque avec Admiral Markets

Vous souhaitez vous entraîner au trading sans risquer votre capital ? Le compte de démonstration d'Admiral Markets vous permet de trader dans des conditions réelles du marché. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Ce document ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Toute analyse du trading ne garantit pas les performances futures, car les conditions du marché peuvent évoluer. Avant toute décision d'investissement, il est fortement recommandé de consulter un conseiller financier indépendant afin d'évaluer les risques associés.