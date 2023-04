Focus sur le Rapport NFP, la RBNZ Surprend les Marchés

Avril 05, 2023 21:27

Le rapport sur les emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis retiendra l'attention des investisseurs et des traders vendredi. La Réserve Fédérale prend en compte les chiffres des NFPs lors de l'évaluation de sa politique monétaire. Il est intéressant de noter que les chiffres des NFPs ont toujours été plus élevés que prévu en 2023.

Le sondage sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS, pour Job Openings and Labour Turnover Survey) du US Labour Department a montré que les postes disponibles s'élevaient à 9,93 millions. C'est la première fois que ce chiffre passe sous la barre des 10 millions depuis mai 2021.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a surpris les économistes en annonçant une hausse des taux de 50 points de base. En conséquence, le dollar néo-zélandais a bondi face au dollar américain, gagnant 0,60% mercredi matin.

Chiffres de l'Emploi Non Agricole aux États-Unis Vendredi

Le US Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera le chiffre des emplois dans le secteur non agricole (NFPs) pour le mois de mars le vendredi saint. Les analystes de marché tablent sur un chiffre proche de 250 000. Il convient de noter qu'en février, le nombre d'emplois non agricoles s'est élevé à 311 000, dépassant les prévisions qui attendaient un chiffre proche de 205 000.

Par ailleurs, le sondage PMI composite de S&P Global a indiqué qu'en mars, le taux de création d'emplois était le plus rapide en six mois.

La RBNZ relève ses taux plus que prévu

Plus tôt dans la journée, la RBNZ a annoncé sa décision d'augmenter les coûts d'emprunt de 50 points de base. La décision du conseil d'administration a dépassé les attentes des économistes qui prévoyaient une augmentation de 25 points de base. Les analystes de marché de TDS ont écrit dans leur rapport : "La RBNZ a surpris le marché en relevant l'OCR (Official Cash Rate) de 50 points de base à 5,25%. Le fait que les conditions de crédit ne se soient pas suffisamment resserrées a joué un rôle clé dans la décision de la Banque de relever de 50 points de base. Après la décision d'aujourd'hui, nous maintenons notre prévision d'un pic de l'OCR à 5,50%. Nous pensons que la décision de la RBNZ d'aujourd'hui n'aura qu'une incidence limitée sur les autres banques centrales".

Le communiqué post-réunion indique que le comité a discuté des augmentations de 25 et 50 points de base. "Les membres du comité ont observé que l'inflation est encore trop élevée et persistante. Le comité a convenu qu'il devait continuer à augmenter le taux directeur (OCR) pour ramener l'inflation à l'objectif de 1 à 3% et pour remplir sa mission", indique le communiqué.

Rapport sur le taux de chômage aux États-Unis en mars

Le taux de chômage américain en mars est une autre donnée qui sera publiée vendredi par le US Bureau of Labour Statistics (BLS). Les analystes de marché estiment que le taux de chômage devrait rester inchangé à 3,6%, ce qui indique que le marché du travail est tendu. Le rapport "Beige Book" de la Fed a décrit le marché du travail comme restant "solide" en février.

Les économistes suggèrent que pour avoir une vue d'ensemble claire du marché du travail, les données sur le taux de chômage "U6" devraient être examinées de près. Le taux de chômage U6 inclut les personnes qui ont renoncé à chercher un emploi ou qui travaillent à temps partiel sans pouvoir trouver un emploi à temps plein.

PMI Services Caixin en Chine pour mars 2023

Markit Economics devrait publier les données concernant l'indice PMI services chinois en mars jeudi matin. Les économistes tablent sur un PMI services de 54,5, légèrement inférieur à celui de février.

Un rapport publié par UOB a noté : "La reprise économique de la Chine a continué à gagner du terrain en mars, sous l'impulsion du secteur des services, tandis que le secteur manufacturier pourrait résister plus fortement qu'on ne le pensait initialement. L'emploi dans les secteurs manufacturiers et non manufacturiers s'est contracté en mars, tandis que la baisse de la production et des prix de vente peut indiquer une faiblesse de la demande et de la rentabilité. En outre, le ralentissement de la demande extérieure et les tensions géopolitiques continuent de faire peser un risque sur le secteur manufacturier chinois".

