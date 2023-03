Focus sur le Rapport de l'IPC US

Mars 14, 2023 22:16

L'effondrement des banques SVB et Signature ainsi que le rapport sur l'inflation aux États-Unis, qui doit être publié plus tard dans la journée, retiennent l'attention des investisseurs. Certains analystes de marché suggèrent que la Réserve Fédérale américaine pourrait suspendre son plan de resserrement de la politique monétaire afin d'éviter le déclenchement d'une nouvelle crise bancaire.

Les données publiées par l'Office for National Statistics (ONS) plus tôt dans la journée ont montré que le taux de chômage au Royaume-Uni est tombé à 3,7% au cours des trois mois précédant janvier. Les économistes ont souligné que les offres d'emploi ont diminué pour le huitième mois consécutif, les entreprises accusant les pressions économiques de freiner l'embauche de nouveaux employés.

Le rapport sur l'inflation aux États-Unis fournira des informations sur l'économie

Le US Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera le rapport sur l'inflation de février dans le courant de la journée. Les économistes prévoient que l'inflation globale s'établira à 6% sur une base annuelle et à 0,4% sur une base mensuelle. Il convient de noter que l'inflation a atteint 6,4% en janvier, dépassant les attentes des analystes.

L'outil FedWatch du CME indique une hausse des taux de la Fed

L'outil FedWatch du CME Group a indiqué lundi une probabilité de 72% d'une augmentation de 25 points de base lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de la Fed, portant le taux directeur à 4,75%-5,00%. Toutefois, les analystes de marché prévoient un revirement à hauteur de 75 points de base de réduction d'ici décembre 2023 par rapport au pic de mars.

Goldman Sachs : Ne vous attendez pas à une hausse des taux de la Fed en mars

Dans un rapport adressé aux clients, les analystes de Goldman Sachs (GS) ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la Fed procède à une hausse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de son conseil d'administration, le 22 mars. "À la lumière des tensions dans le système bancaire, nous ne nous attendons plus à ce que le FOMC procède à une hausse des taux lors de sa prochaine réunion du 22 mars". Toutefois, ils ont indiqué qu'ils s'attendaient toujours à des hausses de taux de 0,25% en mai, juin et juillet.

Le président américain Joe Biden s'engage à apaiser les craintes

S'adressant aux journalistes à Washington, Joe Biden a déclaré que les dépôts et le système bancaire américain étaient sûrs. Le président américain a déclaré : "Je vais demander au Congrès et aux autorités de régulation bancaire de renforcer les règles applicables aux banques afin de réduire la probabilité qu'une telle faillite se reproduise. Il a également souligné que le plan de sauvetage de la SVB n'affecterait pas les contribuables et a ajouté que la direction de la banque serait licenciée et que les investisseurs ne seraient pas protégés.

Rapport sur les ventes au détail en Chine attendu mercredi

Le Chinese National Bureau of Statistics (NBS) devrait publier des données concernant les ventes au détail de janvier et février. Les analystes de marché estiment que les ventes au détail ont progressé de 3,5% en rythme annuel, au cours des deux premiers mois de l'année 2023.

Bloomberg a rapporté que le directeur du NBS a déclaré aux membres du National People’s Congress que les données économiques pour janvier et février, y compris la production industrielle et les ventes au détail, ont montré une amélioration notable.

