Focus des Marchés sur le Rapport NFP US et les Faibles Données du PMI Chinois

Mai 31, 2023 21:55

Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui doit être publié par le Bureau of Labour Statistics (BLS) vendredi, sera l'une des données les plus importantes pour le reste de la semaine. Les NFPs étant pris en compte par le conseil d'administration de la Fed, les économistes attendront de voir si le chiffre final sera en ligne avec les prévisions.

Selon un rapport de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), l'inflation globale en France est tombée à 6% en mai sur une base annuelle. Le ministre français des finances, Bruno Le Maire, a noté que "l'inflation diminue, et diminue même assez fortement", ajoutant que l'économie du pays devrait croître de 1,0% en 2023.

Jeudi, Eurostat publiera des données préliminaires concernant l'inflation globale et l'inflation de base du bloc euro.

Rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour mai 2023

Le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis devrait retenir l'attention des investisseurs et des traders vendredi. Les analystes de marché suggèrent que 180 000 emplois ont été ajoutés à l'économie américaine au cours du dernier mois de printemps. Il convient de noter que le rapport sur l'emploi du mois d'avril faisait état de 253 000 emplois ajoutés à l'économie, dépassant de loin les attentes qui tablaient sur un chiffre de 179 000.

Dans l'ensemble, le rythme des créations d'emplois a continué de ralentir au cours des derniers mois, s'accompagnant d'une baisse de la croissance des salaires. Un autre rapport devrait révéler une légère hausse du chômage, s'établissant à 3,5% en mai.

Les économistes de la MUFG Bank estiment qu'un rapport solide sur l'emploi vendredi pourrait soutenir le dollar américain. Dans leur rapport, ils mentionnent que "en supposant que les politiciens américains ne rejettent pas l'accord de manière surprenante, l'attention du marché devrait revenir sur la santé du marché du travail américain dans la semaine à venir, y compris la publication du rapport NFP vendredi. Le marché des taux d'intérêt américains a évolué vers une plus grande probabilité d'une nouvelle hausse de 25 points de base de la part de la Fed lors de la réunion du FOMC du mois prochain, qui est désormais jugée plus probable qu'improbable. Un autre rapport solide sur l'emploi cette semaine renforcerait encore ces attentes et encouragerait un renforcement du dollar à court terme".

Données préliminaires de l'IPC dans la zone euro

Jeudi, Eurostat publiera des données préliminaires concernant l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro pour le mois de mai. Certains experts du marché suggèrent que l'inflation globale pourrait chuter à 6,3% sur une base annuelle. Si ce chiffre est confirmé, il serait inférieur de 0,7% à celui d'avril. L'inflation de base devrait également baisser à 5,5%.

Les analystes de Moody's ont déclaré dans leur rapport que "le segment de l'alimentation devrait également avoir un léger effet négatif, les pressions sur les coûts s'atténuant progressivement. Toutefois, nous prévoyons que l'inflation de base annuelle restera inchangée à 5,6%, la hausse de l'inflation des services compensant la baisse de l'inflation des produits de base".

PMI chinois en mai

Le National Bureau of Statistics (NBS) a publié son PMI manufacturier de mai, qui est tombé à 48,8, son plus bas niveau depuis cinq mois. Cela indique que l'activité des usines s'est contractée plus rapidement que prévu. L'indice PMI non manufacturier est passé de 56,4 à 54,5.

Les économistes de Citi ont écrit dans un rapport : "L'insuffisance de la demande pourrait être la principale préoccupation à l'heure actuelle, et il existe des causes à la fois cycliques et structurelles. L'impulsion initiale donnée au secteur des services par la réouverture pourrait s'estomper".

Les analystes de HSBC ont déclaré aux journalistes de CNBC que la combinaison d'une faible demande en matière de travail et de marchandises pourrait forcer la banque centrale chinoise à agir.

Ils ont noté que "selon nous, la Chine devra déployer un peu plus de mesures de relance budgétaire, ainsi qu'un peu plus d'assouplissement ciblé. En fin de compte, le chômage, en particulier chez les jeunes, est trop élevé et la Chine devra le réduire pour atteindre ses objectifs de croissance à l'avenir".

L'inflation mensuelle australienne augmente en avril

Une série de données publiées par l'Australian Bureau of Statistics (ABS) a révélé que l'inflation globale mensuelle en Australie a progressé plus que prévu en avril, s'établissant à 6,8% sur une base annuelle. Le rapport indique que les hausses de prix les plus importantes ont été enregistrées dans les secteurs du logement, de l'alimentation et des boissons, ainsi que des transports.

Certains analystes de marché ont noté que, bien que le rapport trimestriel sur l'inflation attire davantage l'attention lors de l'examen des conditions économiques australiennes, la hausse des prix à la consommation n'est pas une bonne nouvelle pour la Reserve Bank of Australia.

