Focus des Investisseurs sur les Ventes au Détail US

Juillet 18, 2023 14:15

Le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis et les données sur l'inflation en provenance du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni devraient être examinés de près par les économistes aujourd'hui et demain. Alors que le Federal Open Market Committee (FOMC) tiendra sa réunion sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, le rapport sur les ventes au détail devrait montrer la réaction des consommateurs face à la hausse des taux et à la stratégie de resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Le compte rendu de la Reserve Bank of Australia (RBA) a révélé que le conseil d'administration a convenu qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire et a noté qu'il réexaminerait la question lors de la réunion du mois d'août. La RBA a maintenu les taux d'intérêt inchangés lors de sa dernière réunion, même si certains membres étaient favorables à une hausse de 25 points de base.

S'exprimant sur la chaîne LBC, le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré que l'inflation ne diminuait pas aussi rapidement que le gouvernement le souhaitait. Commentant cette obstination, il a déclaré : "La première de mes priorités est donc de réduire l'inflation de moitié. Cela prend-il plus de temps qu'aucun d'entre nous ne le souhaiterait ? Oui, c'est vrai. Je pense que les gens me font confiance lorsqu'il s'agit de gérer l'économie, et ils me font confiance pour être honnête avec eux parce que, vous savez, faire baisser l'inflation signifie que vous devez parfois prendre des décisions difficiles parce qu'elles sont les bonnes à long terme pour le pays".

Rapport de juin sur l'IPC au Canada

Statistics Canada devrait publier son rapport sur l'inflation de juin plus tard dans la journée. Les analystes de marché estiment que l'inflation globale s'établira à 3%, ce qui est inférieur au chiffre de 3,4% du mois de mai. Les analystes de la Banque Scotia considèrent que "ce rapport n'est probablement qu'une indication qui pourrait susciter une certaine volatilité sur le marché, mais sans rien régler en termes de positionnement pour la prochaine action potentielle de la Banque du Canada. En effet, la Banque du Canada vient de publier une nouvelle prévision pour accompagner sa décision d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt. Elle n'est pas tenue de revenir sur le banc des accusés avant le 6 septembre et dispose donc de huit semaines pour réfléchir à sa prochaine action et effectuer une analyse plus approfondie."

La Banque du Canada (BoC) a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base et, bien que l'inflation diminue depuis un certain temps, elle le fait à un rythme plus lent que ce que la banque centrale souhaiterait et reste bien au-dessus de l'objectif de 2%.

Les ventes au détail américaines en hausse en juin ?

Mardi après-midi, le US Census Bureau publiera les données relatives aux ventes au détail pour le mois de juin. Les analystes de marché prévoient que ces dernières ont progressé de 0,5% d'un mois sur l'autre. Si la prévision est confirmée, cela signifierait une augmentation de 0,2% par rapport au chiffre de mai. Les économistes notent que les ventes au détail représentent près de 30% du total des dépenses de consommation aux États-Unis.

Toutefois, le rapport n'inclut pas les billets d'avion, certaines formes de soins de santé et les achats d'assurance, de sorte que la publication présente une faiblesse lorsqu'il s'agit de donner une vue d'ensemble des ventes au détail. Un chiffre plus bas que prévu montrerait que le resserrement de la politique monétaire de la Fed a commencé à donner des résultats, tandis qu'un chiffre plus élevé que prévu pourrait forcer la Fed à envisager d'autres hausses de taux au cours des prochains mois.

Inflation de la Nouvelle-Zélande au T2 2023

Statistics New Zealand publiera son rapport sur l'IPC pour le deuxième trimestre 2023 mardi soir. Les analystes de marché suggèrent que l'inflation globale pourrait s'établir à 5,9% sur une base annuelle, ce qui est nettement inférieur au chiffre de 6,7% du premier trimestre. Sur une base mensuelle, l'inflation devrait tomber à 0,9%, soit 0,3% de moins qu'au premier trimestre.

Au début du mois, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a maintenu ses taux d'intérêt, conformément aux attentes des économistes. Toutefois, le conseil d'administration de la RBNZ a déclaré dans son communiqué post-réunion que l'inflation en Nouvelle-Zélande restait trop élevée et a ajouté que les taux d'intérêt devraient rester à un niveau restrictif dans un avenir prévisible.

IPC britannique en juin

Mercredi matin, les investisseurs auront l'occasion de prendre connaissance du rapport sur l'IPC britannique publié par l'Office for National Statistics (ONS). Les économistes s'attendent à ce que l'inflation atteigne 8,2% sur une base annuelle et à ce qu'elle soit proche de 0,7% sur une base mensuelle. La hausse des prix à la consommation est l'un des principaux problèmes du gouvernement britannique et de la Banque d'Angleterre (BoE).

L'inflation a atteint un taux à deux chiffres et des sommets de quatre décennies plus tôt dans l'année, et le gouvernement s'est engagé à la réduire de moitié d'ici à la fin de 2023. Un IPC plus élevé que prévu pourrait contraindre la BoE à procéder à des hausses de taux plus importantes que prévu, ce qui renforcerait la livre par rapport au dollar américain ou à l'euro. Un chiffre plus bas pourrait inciter la BoE à réévaluer sa politique monétaire et à ajuster les hausses de taux à venir en conséquence.

