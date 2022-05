Focus sur la GBPUSD avant la Croissance Britannique et l'Inflation US

Mai 11, 2022 23:18

L'économie britannique a-t-elle progressé ou reculé au premier trimestre ?

La crainte d'une potentielle récession causée par une inflation élevée, dans un contexte de reprise hésitante après les ralentissements dus à la pandémie de COVID-19, est un sujet brûlant pour les marchés. En tant que sixième économie mondiale, le Royaume-Uni est considéré comme l'une des économies de référence qui peut donner des indices sur les performances de l'économie mondiale.

Après le ralentissement de la croissance aux États-Unis au cours du premier trimestre, de nouveaux signes de faiblesse au Royaume-Uni pourraient réveiller un sentiment plus baissier sur les marchés des devises et des actions. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Royaume-Uni après l'UE, ce qui signifie qu'un ralentissement dans un pays peut avoir un impact sur l'autre.

Le Royaume-Uni publie les résultats préliminaires du PIB pour le premier trimestre le jeudi 12 mai. La croissance est estimée à 1% pour le premier trimestre, contre 1,3% pour le quatrième trimestre (2021). Les retombées prolongées du Brexit ont pesé sur la livre sterling et la récente force du dollar américain a exercé une pression vendeuse sur la paire GBPUSD.

Si les derniers résultats du PIB déçoivent les attentes, la livre sterling pourrait poursuivre son repli, mais dans le cas d'une surprise haussière, la devise pourrait s'apprécier grâce à un regain de confiance. La GBP bénéficie également du soutien de la hausse des taux d'intérêt au Royaume-Uni, qui rend l'épargne et les obligations plus attrayantes.

La volatilité du marché des changes et des marchés boursiers, causée par les pressions inflationnistes, est un autre élément déclencheur. Les acheteurs de valeurs refuges se sont tournés vers le dollar pour se rassurer et la publication des données sur l'inflation américaine pour le mois d'avril pourrait avoir un impact sur les paires en USD.

Dans le reste de l'actualité, les investisseurs en bourse sont en attente des résultats des grandes capitalisations que sont Walt Disney et Toyota Corp. Walt Disney pourrait avoir subi un impact négatif sur son nombre d'abonnés en raison d'une tendance observée chez Netflix. Avec l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19, les consommateurs passent davantage de temps à l'extérieur de leur domicile, ce qui a un impact sur le niveau d'intérêt pour le divertissement à domicile. Walt Disney a d'autres activités qui contribuent aux revenus de la société, notamment les parcs à thème et les studios de production de films, ce qui signifie que tout déclin dans une division de la société pourrait être partiellement compensé par une autre.

Investissez dans les instruments les plus populaires au monde Des milliers d'actions et d'ETFs au bout des doigts COMMENCER À INVESTIR

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.