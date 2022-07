Focus sur les Décisions de Taux d'Intérêt de la RBNZ et de la Banque du Canada

Juillet 12, 2022 18:44

Le Canada et la Nouvelle-Zélande doivent annoncer leurs décisions en matière de taux d'intérêt le mercredi 13 juillet.

Les deux pays et leurs devises nationales, le CAD et le NZD, sont relativement influentes dans l'économie mondiale. Le Canada est un État membre du G7 et la Nouvelle-Zélande est l'un des pays les plus riches de l'OCDE.

Banque du Canada (BoC) - Inflation globale de 7,7%

La BoC devrait relever son taux directeur actuel de 1,5% à 2,25%. Ces perspectives hawkish surviennent alors que la banque centrale s'efforce de ramener l'inflation globale de 7,7% à son objectif de 2%.

Si la hausse des taux se produit comme prévu, le CAD pourrait bénéficier d'un support, mais les risques de récession au Canada pourraient augmenter. L'un des principaux partenaires commerciaux du Canada, les États-Unis, est déjà au bord d'une récession - bien que les chiffres de l'emploi en Amérique du Nord restent solides.

Les forces économiques contradictoires et complexes font toutes partie du scénario exceptionnel engendré par le COVID-19, combiné à l'impact d'événements géopolitiques comme le conflit en Ukraine sur l'économie mondiale.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) - Inflation globale de 6,9%

La RBNZ devrait relever son taux d'intérêt directeur de 2% à 2,5% mercredi. L'économie néo-zélandaise a également montré quelques signes de faiblesse après s'être contractée de 0,2% au premier trimestre en raison des effets du COVID-19.

Toute surprise dans les décisions de la BoC et de la RBNZ pourrait entraîner des mouvements sur les paires de devises en CAD et NZD.

Dans le reste de l'actualité boursière, le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), M. Bailey, tiendra un discours dans la journée. L'économie britannique est confrontée au taux d'inflation le plus élevé des pays du G7 et la BoE est soumise à une pression considérable pour la contenir. Le discours d'aujourd'hui pourrait donc fournir des indices quant aux prochaines actions de la BoE.

Résultats d'entreprises

Plusieurs méga-capitalisations financières doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment JP Morgan Chase le 14 juillet et Citigroup le 15 juillet.

