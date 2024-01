Focus sur les Décisions de Taux et les Mesures de Relance Chinoises

Janvier 23, 2024 21:29

Les décisions relatives aux taux d'intérêt des principales banques centrales sont de nouveau à l'ordre du jour cette semaine. Mardi matin, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu ses coûts d'emprunt inchangés, comme prévu. Après la BoJ et la Banque Populaire de Chine (PBoC), qui a maintenu sa politique inchangée lundi, la Banque du Canada devrait annoncer les dernières mises à jour de sa politique monétaire mercredi.

Selon un rapport de Bloomberg, les autorités chinoises sont prêtes à utiliser un plan de relance d'environ 278 milliards pour soutenir ses marchés boursiers en difficulté. Le premier ministre chinois Li Qiang a déclaré hier que "nous devons prendre des mesures plus puissantes et plus efficaces pour stabiliser le marché et la confiance".

L'indice Hang Seng a progressé de 3% mardi à la suite de l'annonce du plan de relance. Il convient de noter que l'indice de Hong Kong a perdu près de 14% de sa valeur en 2023, devenant ainsi l'indice le moins performant de la région.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Banque du Japon

Plus tôt dans la matinée, le conseil d'administration de la BoJ a annoncé qu'il maintiendrait les taux d'intérêt inchangés ainsi que sa politique de contrôle de la courbe des taux, comme anticipé. Les décideurs de la BoJ ont abaissé leur prévision médiane de croissance des prix à la consommation de base à 2,4% pour l'exercice 2024, contre 2,8% prévus en octobre.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a souligné que la banque centrale n'hésiterait pas à prendre des mesures d'assouplissement supplémentaires si nécessaire. Certains économistes suggèrent que la BoJ pourrait abolir sa politique de taux négatifs au plus tôt en avril, dans la mesure où elle attend de voir si les négociations salariales à venir se traduiront par une augmentation substantielle des salaires.

Rapport sur l'IPC de la Nouvelle-Zélande pour le T4 2023

Statistics New Zealand publiera son rapport sur l'inflation du quatrième trimestre 2023 plus tard dans la soirée. Selon les prévisions des analystes, l'inflation devrait s'établir à 4,7% en glissement annuel, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 5,6% enregistrés au troisième trimestre de l'année.

Le rapport du New Zealand Institute of Economic Research (NZIER), publié le 16 janvier, montre que 10% des entreprises prévoient une détérioration de l'économie au cours des six prochains mois, contre 49% au troisième trimestre.

Les économistes d'ANZ Bank New Zealand ont déclaré dans une note : "L'économie a, de manière inattendue, retrouvé un peu de souffle à l'approche de la fin de l'année 2023. La RBNZ se réjouira de la baisse des indicateurs directs d'inflation, mais se méfiera des indicateurs prospectifs qui suggèrent un risque que l'économie ait un second souffle avant que le travail de lutte contre l'inflation ne soit terminé".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Décision de Taux de la Banque du Canada

Au Canada, la BoC devrait maintenir son taux directeur à 5%, tandis que les analystes s'attendent à ce que le conseil garde un ton "hawkish" dans sa déclaration post-réunion. Statistics Canada a annoncé que l'indice des prix à la consommation a progressé de 3,4% en décembre sur une base annuelle, après une hausse de 3,1% un mois plus tôt.

En raison de la hausse de l'inflation, les analystes de marché ont repoussé les prévisions de réduction des taux d'avril à juillet, suggérant que la banque centrale du pays pourrait réévaluer son approche en matière de politique monétaire.

Les analystes de la Royal Bank of Canada ont indiqué dans un rapport que "pour ce qui est de la mise en place effective de la politique monétaire, les développements économiques ont été suffisamment faibles pour renforcer l'idée que de nouvelles hausses des taux d'intérêt ne seront pas nécessaires, mais l'inflation (et la croissance des salaires) ont également été trop faibles pour pousser la Banque du Canada à envisager d'entamer un cycle d'assouplissement pour l'instant".

Décision de la Banque Populaire de Chine sur les Taux d'Intérêt

Lundi, la PBoC a annoncé sa décision de maintenir les coûts d'emprunt inchangés. Cette décision était conforme aux attentes des économistes. Selon certains économistes, le maintien des taux montre la volonté de s'assurer que le montant existant du crédit est utilisé efficacement, étant donné que les efforts précédents pour augmenter la masse monétaire ne se sont pas encore traduits par une amélioration significative des emprunts réels.

Les analystes de marché de Bloomberg Economics ont noté que "la PBoC devrait réduire ses taux de 10 points de base ce trimestre, ce qui devrait entraîner une baisse des taux de prêt plus larges. La croissance atone et la pression déflationniste croissante montrent que l'économie a besoin d'un soutien politique plus fort - et rapidement. Une réduction attendue du taux directeur de la PBoC donnerait aux banques une marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt débiteurs".

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.