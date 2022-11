Données Clés sur le Sentiment à Venir pour l’Allemagne alors que la Récession se Profile

Novembre 23, 2022 20:29

Des données clés sur le sentiment des entreprises et des consommateurs sont attendues en Allemagne, alors que la récession se profile et que l'inflation pèse sur les perspectives économiques.

Paires de devises en EUR

Les paires de devises en EUR pourraient être impactées par le rapport mensuel IFO sur le climat des affaires pour le mois de novembre, qui sera publié jeudi. Précédemment au niveau de 84,3, le consensus anticipe une confiance des entreprises pour novembre au niveau de 85.

La plus grande économie d'Europe devrait tomber en récession au quatrième trimestre, il s'agit donc d'un indicateur à surveiller. En effet, l'institut IFO prévoit une contraction de 0,6% au quatrième trimestre pour l'Allemagne, et ses recherches montrent qu'une entreprise sur deux prévoit d'augmenter les prix des biens et services au cours des trois prochains mois.

L'inflation en Allemagne a atteint 10,4% en octobre, contre 10% en septembre. Si 50% des entreprises allemandes prévoient toujours d'augmenter leurs prix, cela devrait pousser l'inflation à la hausse, à moins que la Banque Centrale Européenne (BCE) ne resserre considérablement sa politique monétaire. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la politique de la BCE est toujours plus souple que celle de la Réserve Fédérale, ce qui signifie que les flux monétaires se dirigent vers les actifs libellés en dollars américains en priorité, où les taux d'intérêt sont plus élevés, ce qui remet en question la force de l'euro.

Confiance des Consommateurs GfK

De nouvelles informations sur la conjoncture économique en Allemagne sont attendues vendredi avec la publication de l'indicateur GfK du climat de consommation. Précédemment au niveau de moins 41,9 en novembre, le consensus table sur un résultat de moins 39,6 en décembre.

Le sentiment négatif des consommateurs a affecté les prévisions de revenus et de dépenses en Allemagne. La BCE se réunit le 15 décembre dans un contexte de baisse du climat des affaires et de la consommation, mais elle n'a pas d'autre choix que de freiner l'inflation.

D'autres risques pèsent sur la croissance de l'Allemagne en raison des récents confinements en Chine et de la guerre en cours en Ukraine. Dans les derniers développements, les autorités commerciales allemandes prévoient de diversifier les partenaires commerciaux du pays après que le chancelier Olaf Scholz ait déclaré que l'erreur de la dépendance à un seul pays ne se reproduira pas.

