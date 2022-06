Actualité Économique pour les Débutants – Qu'est-ce que la Corrélation des Devises ?

Juin 27, 2022 21:41

Dans cet article, vous allez apprendre :

Ce que sont les paires de devises positivement corrélées

Ce que sont les paires de devises négativement corrélées

Les raisons pour lesquelles les paires de devises sont corrélées négativement ou positivement

Comment l'analyse fondamentale et l'analyse technique se combinent

La corrélation entre les devises est une forme d'analyse technique statistique qui permet aux traders de comprendre comment les paires de devises évoluent les unes par rapport aux autres.

Les corrélations positives sont observées lorsque les paires de devises évoluent dans la même direction. Ces corrélations varient de 0 à 1 et les paires de devises sont décrites comme fortement corrélées ou faiblement corrélées, en fonction de leur position dans la fourchette.

Les corrélations négatives sont observées lorsque les paires de devises évoluent dans des directions opposées. Elles varient de -1 à 0. Les paires de devises corrélées négativement sont décrites comme fortes ou faibles, en fonction de leur position dans la fourchette.

La fourchette complète des corrélations entre les devises se situe donc entre moins 1 et plus 1 et peut être exprimée sous la forme d'un coefficient (-0,90) ou d'un pourcentage (-90%). Remarque importante : il peut y avoir une divergence par rapport à une corrélation moyenne dans le cas de certaines conditions de marché telles que des niveaux inhabituels de volatilité.

Pourquoi les paires de devises sont-elles corrélées négativement ou positivement ?

En général, différentes raisons expliquent les corrélations négatives et positives entre les devises, notamment :

Les liens économiques et les flux de devises entre les pays

Leur relation avec l'USD, la devise la plus échangée au monde

Les divergences de politique monétaire entre les monnaies nationales

La devise de cotation d'une paire est la devise de base de l'autre paire de devises

Convergence de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale

Il existe des chevauchements entre l'analyse technique, qui utilise les statistiques et les graphiques, et l'analyse fondamentale, qui se base sur l'actualité économique et le sentiment du marché. Dans la mesure où les événements économiques qui influencent le marché déclenchent souvent les mouvements des paires de devises, les liens entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique méritent d'être examinés de plus près.

Commençons par expliquer la différence entre les paires de devises corrélées et non corrélées, puis voyons comment elles peuvent réagir lors d'un événement de marché.

Exemple de paires de devises positivement corrélées

L'EURUSD et la GBPUSD sont généralement considérées comme des paires de devises positivement corrélées, liées par leur relation avec l'USD et les relations commerciales et de politique monétaire entre l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Exemple de paires de devises négativement corrélées

L'EURUSD et l'USDCHF sont généralement corrélés négativement. Remarquez que la devise de cotation de la première paire de devises est la devise de base de la seconde paire (l'USD).

Le facteur clé dans cet exemple est la force de l'USD. Dans un scénario où le dollar est plus fort par rapport à l'euro, la paire EURUSD baisse. Inversement, lorsque l'USD s'apprécie par rapport au CHF, la paire USDCHF augmente, ce qui entraîne une corrélation négative entre l'EURUSD et l'USDCHF.

Exemple d'actualités économiques qui influencent le marché

Reprenons l'exemple de la corrélation positive entre l'EURUSD et la GBPUSD. Dans une situation où la Réserve Fédérale décide de relever ses taux d'intérêt (actualité économique), l'USD se renforce par rapport à l'EUR et la GBP (réaction du marché). En conséquence, l'EURUSD et le GBPUSD reculent, ce qui montre une corrélation positive.

Reprenons maintenant l'exemple de la corrélation négative entre l'EURUSD et l'USDCHF. Dans le même scénario, la décision de la Réserve Fédérale sur les taux d'intérêt entraîne une hausse du dollar, ce qui signifie que l'EURUSD baisse et que l'USDCHF augmente, démontrant ainsi une corrélation négative.

Il est important de garder à l'esprit que le degré de corrélation entre les paires de devises varie ; il n'est pas fixe. Ainsi, il est préférable de vérifier l'état actuel de la corrélation avant d'utiliser ce concept dans votre trading.

Pour conclure notre survol des corrélations entre les devises, les relations entre les paires de devises sont en constante évolution et peuvent être utilisées pour orienter les décisions de trading lorsque vous avez suffisamment d'expérience. Pour une compréhension plus approfondie de ce sujet et de la façon dont il est exploité en trading, n'hésitez pas à consulter les ressources supplémentaires d'Admirals.

