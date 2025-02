La Croissance Du PIB Américain Et Les Résultats Du Quatrième Trimestre De Nvidia Sous Les Projecteurs

La croissance économique américaine dans un contexte de baisse de la confiance économique, les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) et l'inflation japonaise feront partie des principaux sujets de conversation sur les marchés mondiaux pour le reste de la semaine.

Plus tard dans la journée, Nvidia publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre, tandis que les investisseurs examineront de près la startup chinoise DeepSeek, qui a affiché des résultats remarquables avec une technologie d'IA ostensiblement moins chère que celle de ses rivaux.

Rapport Sur Le PIB Américain Au Quatrième Trimestre 2024

Jeudi, le Bureau of Economic Analysis publiera les données préliminaires du PIB américain pour le quatrième trimestre 2024. Les économistes s'attendent à ce que la croissance du PIB au quatrième trimestre 2024 s'élève à 2,3 % sur une base annualisée.

Hier, un rapport a montré que la confiance économique aux États-Unis s'est effondrée, se détériorant à son rythme le plus rapide depuis trois ans et demi en février, les entreprises et les consommateurs citant l'impact des droits de douane sur les produits importés. Les analystes ont souligné que, même si l’administration américaine a imposé des droits de douane uniquement sur les produits chinois, la confiance était déjà entamée.

Commentaires De Schnabel Et Nagel De La BCE Sur Les Taux D’intérêt

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE), a laissé entendre que les taux d'intérêt ne constituaient plus un frein important à la croissance économique de la zone euro. La responsable allemande a noté que « le taux d'intérêt naturel dans la zone euro a sensiblement augmenté au cours des deux dernières années, et même plus que ce que les taux d'intérêt réels à terme basés sur le marché suggéreraient ».

Schnabel, qui est considérée comme l'un des membres les plus « bellicistes » du conseil d'administration de la BCE, a noté que « le fait que la croissance reste faible ne peut et ne doit pas être considéré comme une preuve que la politique est restrictive ». Début février, Schnabel s'était à nouveau prononcée en faveur d'une approche plus contrôlée en matière de réduction des coûts d'emprunt.

Joachim Nagel, président de la Deutsche Bundesbank et membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que la BCE atteindrait probablement son objectif cette année. Nagel a noté que « dans l'ensemble... les perspectives concernant les prix sont assez encourageantes », mais a mis en garde contre « une inflation sous-jacente constamment élevée et la vigueur intacte de l'inflation des services ». Le banquier allemand a suggéré que la banque centrale de la zone euro s'est rapprochée d'un abandon de sa politique monétaire restrictive.

Rapport IPC De Tokyo De Février 2025

Vendredi, les analystes de marché auront l'occasion d'examiner de près le rapport sur l’inflation de l’IPC de Tokyo pour le mois de février. L'IPC de Tokyo pour janvier a augmenté de 3,4 % sur une base annualisée, enregistrant un bond par rapport à la lecture de décembre. En ce qui concerne l'IPC de base, il devrait s'établir à 2,3 % sur une base annuelle, contre 2,5 % auparavant.

Le yen japonais s'est renforcé ces derniers jours grâce à la forte croissance des salaires et aux données d'inflation, tandis que les responsables de la Banque du Japon (BoJ) ont fait la une des journaux avec des commentaires « agressifs » sur l'augmentation des coûts d'emprunt. La semaine dernière, le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a déclaré que « dans une perspective à long terme, la hausse des taux d’intérêt contribuera à améliorer les institutions financières ».

