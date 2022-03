Les Titres Shell et BP Reculent Malgré les Prix Élevés de l'Énergie

Mars 01, 2022 20:07

Lundi, le marché boursier russe est resté fermé après le week-end, alors que la monnaie du pays est tombée à son plus bas niveau historique.

Dans les premières heures de la semaine, le rouble russe avait chuté de 30% par rapport au dollar américain, avant que la banque centrale de Russie ne fasse plus que doubler son taux d'intérêt directeur à 20% et n'ordonne aux exportateurs d'énergie de convertir la majorité de leurs avoirs en devises étrangères en roubles.

En conséquence, le rouble a réussi à récupérer une partie de ses pertes, et la paire de devises USDRUB a clôturé la journée avec un gain de 14%.

Dans le même temps, malgré les prix élevés de l'énergie, les géants de l'énergie BP et Shell ont tous deux clôturé la séance de New York en baisse de respectivement 4,95% et 3,36%.

Ces baisses sont dues à la réaction du marché face à l'annonce que les deux sociétés allaient se défaire de leurs intérêts commerciaux en Russie.

Shell a annoncé hier son intention de se retirer de ses coentreprises avec la société énergétique russe Gazprom, y compris sa participation de 27,5% dans l'installation de gaz naturel Sakhalin-II et sa participation de 50% dans le Salym Petroleum Development et l'entreprise énergétique Gydan. Ensemble, ces participations ont contribué pour environ 700 millions de dollars au bénéfice net de Shell en 2021.

En outre, Shell mettra également fin à sa participation au gazoduc Nord Stream 2, dans lequel elle détenait une participation de 10% pour une valeur estimée à 1 milliard de dollars. Shell a par ailleurs indiqué qu'à la fin de 2021, elle disposait d'environ "3 milliards de dollars d'actifs non courants" dans ces entreprises russes.

La déclaration de Shell fait suite à une déclaration similaire de BP, qui a annoncé dimanche qu'elle se retirait de sa participation dans Rosneft, une société pétrolière russe dans laquelle elle détenait une participation de 19,75% depuis 2013.

Rosneft représente environ la moitié des réserves de pétrole et de gaz de BP et un tiers de sa production, et BP, qui est le plus grand investisseur étranger en Russie, a déclaré que ce retrait coûterait 25 milliards de dollars.

Source : MetaTrader 5 Admirals, BP Plc, graphique D1 – Période : du 30 juin 2021 au 28 février 2022, consultée le 28 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Source : MetaTrader 5 Admirals, BP Plc, graphique W1 – Période : du 30 août 2015 au 28 février 2022, consultée le 28 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

