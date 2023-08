Les Actions Chinoises Poursuivent leur Progression dans l'Espoir de Nouvelles Mesures de Relance

Août 29, 2023 15:01

À l'approche de la fin du mois d'août, le marché boursier mondial devrait connaître son pire mois de l'année. Après un premier semestre 2023 explosif, les actions ont été mises sous pression ce mois-ci, la morosité de l'économie chinoise et les taux d'intérêt élevés pesant sur le moral des investisseurs.

Après avoir gagné près de 20% au cours des sept premiers mois de l'année, l'indice S&P 500 a perdu plus de 3% en août. Dans le même temps, l'indice MSCI World, qui suit les performances des entreprises de grande et moyenne capitalisation dans 23 pays développés, est en recul de plus de 4%. Malgré un retournement de tendance, ces deux indices semblent en passe d'enregistrer leur pire performance depuis décembre.

Que s'est-il passé d'autre depuis le début de la semaine ? Et à quoi peut-on s'attendre pour la suite ?

Les Actions Chinoises et Hongkongaises Limitent leurs Gains Lundi

Déflation, agitation du marché immobilier, faiblesse de la demande intérieure et chute des exportations : ce ne sont là que quelques-unes des préoccupations qui pèsent sur l'économie chinoise à l'heure actuelle.

Après la levée, à la fin de l'année dernière, de certaines des restrictions les plus difficiles au monde imposées dans le cadre du Covid-19, beaucoup s'attendaient à une explosion de la croissance chinoise en 2023. Cependant, une série de données économiques négatives donnent l'image d'un pays qui peine à se redresser après les restrictions imposées par l'ère de la pandémie.

Lundi, l'annonce de la réduction de moitié des droits de timbre par Pékin a entraîné une hausse des actions chinoises et hongkongaises. Après avoir clôturé le vendredi en baisse de respectivement 6,89% et 10,57% pour le mois, l'indice composite de Shanghai et l'indice Hang Seng ont ouvert en hausse de 5,06% et 3,13% le lundi.

Pourtant, cette hausse a été de courte durée. Les deux indices ont reculé au cours de la journée et ont clôturé la séance avec des gains plus modérés de respectivement 1,12% et 0,97%. Néanmoins, mardi, les deux indices étaient à nouveau en hausse, le Shanghai Composite et le Hang Seng clôturant la séance avec des gains respectifs de 1,20% et 1,93%.

- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Source: TradingView

Les Investisseurs se Penchent sur les Données de l'Inflation et de l'Emploi aux Etats-Unis

La semaine dernière, le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la Fed était "prête à augmenter encore les taux" dans la lutte pour ramener l'inflation américaine à son taux cible de 2%.

Cette information devrait mettre l'accent sur deux publications économiques importantes aux États-Unis cette semaine, l'Indice des Prix de Base de la Consommation des Particuliers (PCE) jeudi et les données mensuelles sur l'emploi vendredi.

L'indice PCE, qui mesure le prix des biens et services achetés par les consommateurs à des fins de consommation, est la mesure de l'inflation préférée de la Fed et sera largement suivi par les investisseurs avant la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt le mois prochain.

L'indice PCE devrait progresser de 3,3% au cours des 12 mois précédant le mois de juillet, tandis que l'indice PCE de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait augmenter de 4,2%.

Par ailleurs, les NFP de vendredi - qui mesurent le changement du nombre de personnes employées par rapport au mois précédent, en excluant l'industrie agricole - devraient voir l'ajout de 170 000 emplois en août, en baisse par rapport aux 187 000 emplois de juillet.

Inflation dans la zone euro et BCE

La semaine dernière, des données ont montré que les entreprises de la zone euro avaient été victimes d'une baisse de la production et des nouvelles commandes, l'activité commerciale tombant à son niveau le plus bas depuis novembre 2020. La confiance des consommateurs a également chuté, alors que l'on s'attendait à une amélioration.

Ces données peu encourageantes placent la Banque Centrale Européenne (BCE) dans une position compliquée avant sa décision sur les taux d'intérêt le mois prochain. Bien que la banque centrale souhaite s'attaquer à l'inflation, qui reste élevée, elle voudra naturellement le faire sans déclencher une récession. Par conséquent, les données de la semaine dernière ont alimenté les spéculations selon lesquelles la BCE interrompra son cycle de hausse des taux lors de sa prochaine réunion.

L'inflation dans la zone euro a diminué de moitié depuis son pic de 10,6% et devrait à nouveau chuter à 5,1% en août, lorsque les dernières données seront publiées jeudi. Cette baisse anticipée pourrait suffire à convaincre la BCE de maintenir ses taux d'intérêt lors de la réunion de septembre. Toutefois, si l'inflation s'avère plus faible que prévu, la banque centrale pourrait être contrainte d'adopter une position plus ferme.

