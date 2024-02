¿Repuntará el precio del cobre en 2024?

Febrero 26, 2024 18:36

Ahora mismo, el cobre es una de las materias primas más demandadas en el mercado mundial. Se trata de un metal esencial, pues se utiliza en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde el cableado eléctrico hasta los automóviles y microchips informáticos. Además, la introducción de vehículos eléctricos (VE), que requieren más cobre, y el crecimiento de la producción de microchips para su uso en la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) podrían impulsar la demanda.

Algunos analistas prevén que el precio del cobre despegue en los próximos años, pero ¿se cumplirá esta predicción?

El precio del cobre fluctúa ante señales de recesión

Algunas economías se han enfrentado a problemas con cifras de inflación elevadas en los dos últimos años. Como consecuencia, las autoridades se han visto obligadas a aplicar políticas monetarias restrictivas que han llevado a las economías al borde de la recesión. En estos periodos, los consumidores tienden a limitar sus gastos y a reducir las compras de determinados bienes. Es en estos periodos cuando materias primas como el hierro o el cobre sufren presiones a la baja en términos de valor, ya que las empresas suspenden o ajustan sus planes de producción.

Depicted: Admirals MetaTrader 5 - Cobre (1000 lbs) / USX Gráfico Diario. Fecha de Captura 23 de febrero 2024. Rango de Fechas: 1 de mayo 2016 - 23 de febrero 2024. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

A los analistas del mercado no les sorprendió la caída del precio del cobre en 2023, ya que el endurecimiento de la política monetaria, que resonó a escala mundial, afectó a las economías, especialmente a las de los países en desarrollo. A principios de febrero de este año, su precio se desplomó a mínimos de tres meses, acercándose a los 8200 dólares por tonelada métrica. Sin embargo, para el 20 de febrero, repuntó a un máximo de tres semanas, alcanzando los 8548 dólares por tonelada métrica.

ICSG: posible aumento del 3,7 % en la producción mundial de cobre en este 2024

El Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre (ICSG), organización cuyo objetivo es aumentar la transparencia del mercado del cobre y promover el debate y la cooperación internacionales sobre cuestiones relacionadas con este metal, se muestra optimista respecto a la producción mundial de cobre en 2024.

Depicted: Admirals MetaTrader 5 - Cobre (1000 lbs) / USX Gráfico Diario. Fecha de Captura 23 de febrero 2024. Rango de Fechas: 13 de octubre 2023 - 23 de febrero 2024. Los resultados pasados no son una garantía fiable de rendimientos futuros.

Los analistas de mercado del Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre ICSG sugieren un aumento de la producción mundial de las minas de cobre de un 3,7 % en 2024, señalando lo siguiente: "además de la producción adicional de las minas nuevas o ampliadas, se espera que los costes de producción mejoren en los países afectados por limitaciones operativas en 2023, a saber, Chile, China, Indonesia, Panamá y EE.UU.".

Descubren un yacimiento de cobre que podría entrar en el Top 3 mundial

KoBold Metals, una startup con sede en California entre cuyos patrocinadores se encuentran los multimillonarios Bill Gates y Jeff Bezos, anunció el descubrimiento de un vasto yacimiento de cobre en Zambia. Los ejecutivos de la empresa anunciaron que habían encontrado el mayor yacimiento de Zambia en los últimos cien años y predijeron que éste, denominado Mingoba, podría convertirse en una de las tres principales minas de cobre a nivel mundial.

Este descubrimiento podría ofrecer una solución alternativa a las empresas que requieren de esta materia prima para funcionar, ya que los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, se han enzarzado en un conflicto comercial con China, uno de los mayores productores a escala mundial.

En declaraciones a los periodistas del Financial Times, los directivos de la empresa declararon que su objetivo es empezar a producir cobre en la mina subterránea, valorada en 2000 millones de dólares, a principios de la próxima década.

Operar con el cobre: Los analistas del mercado se debaten sobre su precio

Los analistas de ING subrayaron que la política monetaria de la Fed probablemente desempeñará un papel importante en la fluctuación de su valor. "Los precios del cobre se verán apoyados por un dólar estadounidense más débil debido a la relajación de la Reserva Federal de EE. UU.. Creemos que la trayectoria de los tipos de interés de la Fed seguirá determinando las perspectivas del precio del cobre a corto plazo, que se beneficiará de la relajación de la política monetaria y aliviará la presión financiera sobre los fabricantes y las empresas de construcción al reducir los costes de los préstamos. Pero si los tipos estadounidenses se mantienen al alza durante más tiempo, se fortalecerá el dólar y se debilitará la confianza de los inversores, lo que a su vez se traducirá en un descenso del precio del cobre", señalan en su informe.

Goldman Sachs: El precio del cobre podría repuntar si la Fed recorta tipos

Los economistas de Goldman Sachs comentaron en una nota compartida por Reuters, el 21 de febrero, que los precios del cobre y del oro podrían recibir un impulso en caso de que los responsables políticos de la Fed decidan reducir los costes de endeudamiento. "El mayor impulso inmediato a los precios que vendría tras un descenso de 100 puntos básicos de los tipos a 2 años en EE. UU. impulsado por la Fed lo verían los metales, especialmente el cobre (6 %), y después el oro (3 %), seguido del petróleo (3 %). El impacto positivo de unos tipos de interés más bajos tanto en la oferta como en la demanda de materias primas hace que el impacto en su precio sea ambiguo en la teoría".

ANZ: Se espera un crecimiento de la demanda de cobre para EE. UU., China e India en 2024

Los analistas de ANZ sugieren que las débiles perspectivas sobre el precio del cobre que dominaron en 2023 podrían ser historia, ya que las expectativas del mercado parecen estar cambiando. En el informe del banco neozelandés se señala: "El cobre tiene un amplio consumo en toda la economía mundial, lo que genera preocupaciones sobre la demanda en una coyuntura de políticas monetarias más restrictivas y un crecimiento económico más débil. Sin embargo, se ha mantenido fuerte dado que se ha concentrado en la electrificación y la descarbonización. Esperamos que el crecimiento de la demanda de China, EE. UU. e India, tres de los cinco principales consumidores, alcance el 4,3 % en 2024, cosa que se daría en una coyuntura de crecientes problemas de suministro. Es probable que siga habiendo muchas interrupciones imprevistas, ya que los productores se enfrentan a altos costes y problemas de calidad. Los riesgos políticos también siguen siendo elevados, lo que pone en peligro el desarrollo de nuevas minas".

El informe de ANZ prevé que los precios del cobre verán horizontes positivos en 2024 por el déficit del mercado, manteniendo su objetivo a corto plazo en 9000 dólares y esperando que se eleven por encima de los 10 000 dólares en los próximos 12 meses.

Operar cobre con Admirals

El debate sobre las perspectivas del cobre probablemente continúe conforme cambian las condiciones del mercado. Sin embargo, los traders principiantes deben tener cuidado con los activos o instrumentos que añaden a sus carteras, pues la falta de experiencia y la emoción repentina podrían llevarles a tomar decisiones equivocadas.

Aunque la experiencia sólo se adquiere con la práctica del trading, la formación puede compensar hasta cierto punto esta desventaja. Todo principiante debe adentrarse en el mundo del trading valiéndose de materiales como webinarios, artículos, guías prácticas, vídeos, etc., que ofrecen los brókers de manera gratuita, por lo que no hay razón para no darles una oportunidad.

Las herramientas de gestión del riesgo son también una forma de compensar la falta de experiencia. Las órdenes de stop loss o de take profit pueden mitigar los riesgos si se utilizan correctamente. Al ser herramientas que vienen integradas en las plataformas más populares, como MetaTrader 4 o MetaTrader 5, puedes explorar el potencial de estas plataformas, al tiempo que utilizas sus herramientas en tus estrategias de trading.

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

Webinarios de trading gratuitos Asiste a webinarios en directo organizados por nuestros expertos en trading REGÍSTRATE GRATIS

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.