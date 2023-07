USA mittepõllumajanduslike töökohtade aruande ootuses

Juuli 05, 2023 16:31

Reedel avaldatav juunikuu mittepõllumajanduslike töökohtade aruanne on selle nädala oodatuim info. Mittepõllumajanduslike töökohtade andmed näitavad, milline on olukord tööturul. Tasub teada, et viimastel kuudel kaldusid need ootusi ületama. Aruanne saab analüütikutelt palju tähelepanu, kuna Föderaalreserv (Fed) arvestab sellega oma rahapoliitikat kujundades.

NFP andmeid oodates on analüütikutel võimalus tutvuda Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) protokolliga, et püüda leida vihjeid Föderaalreservi järgmiste sammude kohta.

Euroopas näitas S&P Globali ja Hamburg Commercial Banki (HCOB) avaldatud aruanne, et euroala teenuste ostujuhtide indeks oli juunis 52,0, mis on veidi madalam kui esialgne näitaja 52,4 ja 5 kuu madalaim tase. Sama aruande kohaselt oli euroala uuendatud ostujuhtide komposiitindeks 49,9.

Kas USA mittepõllumajanduslike töökohtades arv vähenes juunis?

USA statistikaamet (BLS) avaldab reedel oma juunikuu mittepõllumajanduslike töökohtades aruande. Majandusteadlased prognoosivad näitaja langust mais registreeritud 339 000-lt 223 000-le. Reedesed andmed koos tulevase inflatsiooniaruandega mõjutavad Föderaalreservi otsust, kas järgmisel kohtumisel tõsta intressimäärasid või mitte.

Wells Fargo analüütikud väidavad, et näitaja võib olla kuni 245 000. Arvatakse, et mittepõllumajanduslike töökohtade kasv jääb juunis tagasihoidlikuks. Toodi välja, et nõudlus töötajate järele jätkab vähenemist ning esialgsed töötuskindlustushüvitise nõuded on uuringunädalate vahel tõusnud - nelja nädala keskmine on viimase aasta jooksul pea 20% kerkinud. Samas jätkas töökuulutuste arv juunis langemist, märgivad nad aruandes, lisades, et "tööjõuturu jahtumine jääb pigem järkjärguliseks kui järsuks".

Euroala mai jaemüük

Eurostat avaldab neljapäeval euroala jaemüügi mai andmed. Turuanalüütikud prognoosivad, et jaemüük vähenes aastapõhiselt 2,7%. Prognoosi tõeks osutumise korral oleks see teine kuu järjest, mil jaemüük euroalas langeb. Euroala vaevavad kõrge inflatsioon ja tõusvad intressimäärad, mis on elukallidust tõstnud. Seetõttu on tarbijad sunnitud oma kulutusi vähendama.

Hiina teenuste ostujuhtide indeks aeglustus

Caixini/S&P Globali teenuste ostujuhtide indeks (PMI) langes juunis eelmise kuu 57,1-lt 53,9-le, mis on viimase viie kuu madalaim näitaja. Üle 50 olev arv näitab laienemist, samas kui alla 50 jääv arv näitab kokkutõmbumist.

Caixin Insight Groupi majandusteadlased ütlesid, et tööhõive langes, deflatsioon kasvas ja tootmissektori optimism vähenes. Samal ajal jätkas teenustesektor COVID-19 järgset taastumist, kuid protsess aeglustus.

