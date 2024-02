Tugev USA dollar survestab tärkavate turgude valuutasid

Veebruar 12, 2024 09:49

Tärkavate turgude valuutad ei pruugi olla iga kaupleja esimene valik, kuid need on kogunud populaarsust kauplejate seas, kes soovivad oma valuutaportfelle mitmekesistada.

Enamik arenevaid turge on tarbijate arvu poolest suured, muutes need atraktiivseks investoritele ja sidudes need enimkaubeldud valuutadega, nagu USA dollar ja euro.

Selles artiklis anname ülevaate mõnede populaarsemate tärkavate turgude valuutade, nagu Lõuna-Aafrika rand (ZAR), Mehhiko peeso (MXN) ja Türgi liir (TRY), ja USA dollari (USD) vaheliste sidemete ning selle aasta prognooside kohta.

USA dollar tugevnes 2024. aasta alguses

7. veebruaril avaldatud Reutersi küsitlus näitas, et tärkavate turgude valuutadel võib olla raske USA dollariga sel aastal mõõtu võtta. Põhjuseks on see, et USA majandusnäitajad maalivad pildi majandusest, mis on pidanud toime tulema Föderaalreservi (Fed) range rahapoliitikaga, kuid on endiselt vastupidav, eriti tööturusektor.

Kuigi inflatsioon on viimastel kuudel langenud, näivad mitmesuguste majandussektorite tugevad näitajad lükkavat edasi oodatud Fedi intresikärpeid. CME Fedwatch Tool näitab, et Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) järgmisel koosolekul 20. märtsil on laenukulude langetamise võimalus vaid 20% (kirjutamise ajal).

Seetõttu tõusis USA dollari indeks (DXY), mis mõõdab USA valuuta tugevust kuuest enimkaubeldud valuutast koosneva korvi suhtes, veebruari esimesel nädalal kolme kuu kõrgeimale tasemele, kerkides aasta algusest saadik 2,68% võrra. Dollar võib kogeda viimaste aastakümnete üht parimat aasta algust.

Lõuna-Aafrika rand: venivad reformid kahjustavad majandust

Lõuna-Aafrika majandus seisab silmitsi probleemidega, mille taga on seiskunud reformid ja tootlikust mõjutavad ulatuslikud elektrikatkestused, millest on saanud võrgu vähese hoolduse tõttu levinud nähtus.

Fitch Ratings prognoosib, et SKP reaalkasv kiireneb võrreldes 2023. aasta hinnangulise 0,5%-ga 2024. aastal 0,9%-ni ja 2025. aastal 1,3%-ni. Kuid analüütikud rõhutasid majanduse kriitilisi probleeme: "Lõuna-Aafrika BB-IDR-i piiravad madal reaalne SKP kasv, kõrge ebavõrdsuse tase, kõrge ja kasvav valitsemissektori võla suhe SKP-ga ning tagasihoidlikkus fiskaalses konsolideerimises. Majanduskasvu pärsivad elektrienergia nappus, mis jätkub eeldatavasti lühikeses kuni keskpikas perspektiivis, kuigi väiksemas mahus kui viimastel kuudel, ning raskustes olev logistikasektor.”

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . USD/ZAR - päevagraafik. Aeg: 29. september 2023 kuni 9. veebruar 2024, jäädvustatud 9. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Nedbanki majandusteadlased eeldavad, et Lõuna-Aafrika rand jääb surve alla kuni kohalike valimisteni ja fiskaalpoliitika suund saab lahendatud. Lõuna-Aafrika rand langes 2023. aastal oma peamiste rivaalide suhtes globaalsete tegurite tõttu, kuid 2024. aastal võivad mängida olulist rolli kodumaised mõjud ja poliitilised probleemid. Nedbanki aruandes pakuti, et Lõuna-Aafrika Reservpank (SARB) võib alustada intressimäärade kärpimist juulis ja lisati, et "SARB võib tuua esimese kärpe varasemaks maikuusse, kui rand püsib valimiste ajal stabiilsena ja USA alustab rahapoliitika lõdvendamist varem, kui enamik eeldab."

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . USD/ZAR - kuugraafik. Aeg: 1. mai 2016 - 9. veebruar 2024, jäädvustatud 9. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Reutersi ajakirjanikega suheldnud analüütikud märkisid, et USA dollari pikaajaline tõus võis mõnel määral randi nõrgendada, kuid Lõuna-Aafrika enda sammud ei ole kuidagi rahaühikut toetanud, ja see ei paista välja kui valuuta, mida tasuks osta, kui riik just suuri reforme läbi ei vii.

Mehhiko peeso: presidendivalimised võivad põhjustada volatiilsust

Mehhikos toimuvad 2. juunil presidendivalimised. Mehhikost on saanud USA peamine impordiriik, edastades esimest korda viimase kahekümne aasta jooksul Hiinat. USA kaubandusministeeriumi andmetel kasvas Mehhikost imporditud kaupade koguväärtus 2023. aastal 5%.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . USD/MXN - kuugraafik. Aeg: 1. mai 2016 - 9. veebruar 2024, jäädvustatud 9. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

ING analüütikute sõnul on Mehhiko peeso üks valuutadest, mis paistab tärkavate turgude hulgas välja. Aruandes kirjutatakse: "Mehhikos on praegu väga kõrged reaalmäärad – praeguse inflatsiooni puhul 6% – ja tagasihoidlik langus ei näi tõenäoliselt liiga suurt kahju tekitavat. Samal ajal näitab MXN-i hinnakäitumine, et on liiga vara jääda ilma peeso 11%-lisest kaudsest tootlusest ohu tõttu, et Donald Trump võib novembris presidendiks valitud osutuda või mitte. Oleme endiselt peeso suhtes väga positiivsed."

Pimco analüütikud on Mehhiko peeso suhtes samuti optimistlikud: "Põhialused muudavad meie jaoks igasuguse lähiaja volatiilsuse vähetähtsaks. Vaatame suuremat pilti ja uurime Mehhiko loo olulisemaid osi. Kuigi valimiste ümber võib olla mõningast volatiilsust, on põhialused endiselt väga head."

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . USD/MXN - päevagraafik. Aeg: 29. september 2023 kuni 9. veebruar 2024, jäädvustatud 9. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Kommenteerides Mehhiko Panga intressiplaane, ütlesid Commerzbanki analüütikud: "Reaalmajandus näitab nüüd selgeid märke kõrgete intressimäärade mõjust. Sõltuvalt sellest, kas praegu on rohkem või vähem tõendeid selle kohta, et intressikärped on lähedal, võib peeso sattuda surve alla. Kuid isegi kui vihjeid pole, ei tundu esimene intressikärbe märtsis alusinflatsiooni arengut ja majanduskasvu aeglustumist arvestades praegu ebatõenäoline. Muidugi välja arvatud juhul, kui inflatsioon taas kontrolli alt väljub."

Türgi liir: Kas rahapoliitika karmistub veelgi?

Kuna Türgi poliitikud on sekkunud Türgi keskpanga (CBRT) rahapoliitikasse, kannatab kohalik majandus endiselt enneolematult kõrgete inflatsiooninäitajate käes.

8. veebruaril avaldatud kvartaliaruandes jättis KBRT oma 2024. ja 2025. aasta inflatsiooniprognoosi muutmata, mis olid vastavalt 36% ja 14% tasemel. Värskeimate ametlike andmete kohaselt tõusis aastane inflatsioon Türgis 64,77%-lt 2023. aasta detsembris 64,86%-le 2024. aasta jaanuaris.

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . USD/TRY - päevagraafik. Aeg: 29. september 2023 kuni 9. veebruar 2024, jäädvustatud 9. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Eelmisel nädalal astus Türgi keskpanga juht Hafize Gaye Erkan pärast alla aasta kestnud ametiaega tagasi ja tema asendas Fatih Karahan. Uus juht lubas säilitada range rahapoliitika kuni inflatsioon langeb seatud eesmärgile.

Oma sõnavõtus ütles Karahan: „Jälgime tähelepanelikult inflatsiooniootusi ja hinnakäitumist. Oleme inflatsiooniväljavaadete halvenemise korral valmis tegutsema. Kuigi meie poliitika hakkab tulemusi andma, säilitame oma poliitikahoiaku, kuni saavutame püsiva hinnastabiilsuse, aeglasema inflatsiooni prognoositaval teel ja toome keskpikas perspektiivis meie majandusse jätkusuutliku hinnastabiilsuse.”

Allikas: Admirals MetaTrader 5 . USD/TRY - kuugraafik. Aeg: 1. mai 2016 - 9. veebruar 2024, jäädvustatud 9. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Bloombergi artikli kohaselt on endise USA Föderaalreservi majandusteadlase Fatih Karahani ametisse nimetamine tekitanud Deutsche Banki majandusteadlaste arvates võimaluse edasiseks karmistamiseks, kes pakuvad, et on ruumi veel 250 või isegi 500 baaspunkti suuruseks intressitõusuks.

ING analüütikud väitsid raportis:⁠ "TRY on üks väheseid tärkavatae turgude valuutasid, mille kogutootlus dollari suhtes on sel aastal positiivne. Kuna turgudevaheline volatiilsus on madal, näib, et investorid on huvitatud Türgi välisvaluutariski võtmisest ja intressimäärade saamise proovimisest. Ka meie kaldume ettevaatlikult neid strateegiaid eelistama."

Tärkavate turgude valuutadega kauplemine Admiralsis

Valuutadega kauplemine ei piirdu ainult peamiste valuutadega, nagu USA dollar, euro ja Jaapani jeen. Strateegiad võivad hõlmata ka tärkavate turgude valuutadel põhinevaid paare. Sõltumata sellest, kas algajad kauplejad kauplevad enimkaubeldud, vähemkaubeldud või eksootiliste valuutapaaridega, piiravad neid vähesed teadmised ja kogemused.

Artiklite ja juhendite lugemine, seminaridel osalemine ja veebikoolituse vaatamine, aitavad saada aimu, kuidas kogenud kauplejad kauplemisele lähenevad ja kuidas nad volatiilsusele reageerivad. Kaubeldes on teadmised äärmiselt olulised, eriti kui kaalul on sinu raha.

Riskijuhtimise kohta õppimine on algajate kauplejate jaoks väga tähtis. Turu volatiilsus võib olla suur ja kogemuste puudumine võib olla takistuseks igale algajale. Riskijuhtimistööriistad, nagu stop-loss ja take-profit korraldused, võivad õige kasutamise korral riske maandada. Need on saadaval kõigil populaarsetel kauplemisplatvormidel ja algajad kauplejad saavad enne neid oma kauplemisstrateegiasse lisamist järele proovida.

Kauple riskivabal demokontol

Soovid harjutada kauplemist ilma oma raha riskimata? Admiralsi demokonto pakub just seda, võimaldades samaaegselt realistlikes turutingimustes kaubelda. Demokonto avamiseks kliki alumisel reklaamil:

Riskivaba demokonto Ava tasuta demokonto ja harjuta kauplemist AVA DEMOKONTO

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.