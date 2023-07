Tesla aktsia – teise kvartali tulemused

Juuli 26, 2023 13:47

Tesla aktsia saab investorite seas palju tähelepanu. Ettevõte avaldas oma teise kvartali tulemused. Loe, millised on Tesla tulemused ja Elon Muski plaanid ettevõttele ning mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Tesla Motors Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: TSLA Idee kuupäev: 24. juuli 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 301 dollarit Eesmärgi tase: 350 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Tesla teise kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 91 senti vs prognoositud 82 senti

Tulu: 24,93 miljardit dollarit vs prognoositud 24,47 miljardit dollarit

Netotulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 20%, tõustes 2,70 miljardi dollarini

Tegevustulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 3%, langedes 2,40 miljardi dollarini

Toodeti 479 700 elektrisõidukit - oodatust rohkem

Tegevusmarginaal oli 9,6% - viimase viie kvartali madalaim

Sel aastal on sihtmärgiks 1,8 miljonit sõidukitarnet

Eeldatav kolmanda kvartali toodang on väiksem

Kuigi Tesla ületas kvartali tulude, aktsiakasumi ja elektriautode tootmise osas napilt Wall Streeti ootusi, oli tegevusmarginaal viimase viie kvartali madalaim, kusjuures kogu brutomarginaal oli samuti madal - 18,2%.

Tesla selgitas, et see on peamiselt tingitud asjaolust, et suur osa sõidukeid müüdi stiimulite ja allahindluste abil, mille tulemuseks oli madalam müügihind ja ettevõttesiseselt loodud akuelementide tootmise suurendamisega kaasnevad kulud.

Autotööstusest saadav tulu on aga aastaga kasvanud 46%. Sama on teinud ka energiatootmise ja -salvestuse harust ning teenuste ja muude tulude harust saadud tulu. Tesla Model Y sai aasta esimeses kvartalis maailma enimmüüdud sõidukiks ja investoreid huvitas väga ka uus Cybertruck.

Kahjuks ei esitanud Musk ja tema juhtkond Cybertrucki ega selle tarne alguskuupäevade kohta mingit infot. Selle asemel keskendusid nad suurenenud uurimis- ja arenduskuludele - et olla tehisintellekti arendamisel esirinnas, toodetakse Dojo õppearvuteid.

Tuluaruande plussid ja miinused on tekitanud analüütikutes vastakaid arvamusi, nagu on näha ka järgnevates reitingutes TipRanksilt.

Tesla börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi poolt viimase kolme kuu jooksul küsitletud analüütikute sõnul on Tesla aktsial parasjagu 10 "osta", 13 "hoia" ja "müü" reitingut. Tesla börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 350 dollarit, madalaim 120 dollarit. ja keskmine 263,33 dollarit.

Allikas: TipRanks , 24. juuli 2023

Näide - Tesla aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 301,00 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 350 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 490 dollarit (350,00 - 301,00 * 10 aktsiat).

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda – Tesla aktsia hind on sel aastal juba 118% tõusnud.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. See tähendab, et ostes 10 Tesla aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 $ (0,02 $ * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks antud näite puhul vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Tesla aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. Reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Tesla. Kuugraafik. Aeg: juuli 2016 - juuli 2023, jäädvustatud 24. juulil 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Tesla aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile! ▼▼▼

Sina arvad, et Tesla aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Tesla aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: