Tähelepanu tõmbavad ÜK ja Kanada inflatsiooniaruanded, Goldman Sachs prognoosib S&P 500 tõusu 6500-ni

November 19, 2024 16:29

Euro ja Briti nael langesid teisipäeva varahommikul USA dollari suhtes. Euroopa Keskpanga (EKP) ametnike leebumise märgid intressimäärade osas ja Inglise Panga (BoE) juhi Andrew Bailey aruandmine riigikassa komitee ees hiljem täna näivad kauplejaid mõjutavat.

Majandusteadlased ootavad ka Kanada ja Ühendkuningriigi inflatsiooniandmeid, mis selguvad vastavalt täna ja homme, et saada paremat ülevaadet keskpankade rakendatava rahapoliitika mõjust.

Teistes uudistes: Goldman Sachs (GS) pakkus, et S&P500 võib 2025. aasta lõpuks tõusta 6500-ni, mis on kooskõlas Morgan Stanley prognoosiga. GS-i analüütikute hinnangul kasvavad järgmisel aastal ettevõtete tulud 11% ja USA SKP 2,5%.

Kanada 2024. aasta oktoobri tarbijahinnaindeks

Hiljem täna saavad majandusteadlased tutvuda Kanada statistikaameti ja keskpanga inflatsiooninäitajatega. Analüütikute hinnangul võib Kanada aastane inflatsioon olla 2,2% (septembri näitaja oli 2,3%). Kuupõhine inflatsioon peaks ootuste kohaselt olema 0,3%, tõustes eelmise kuu -0,4%-lt.

RBC Economics'i analüütikud kirjutasid, et "BoC eelistas mediaan- ja kärpimismeetmeid (et paremini mõõta, kuhu inflatsioon liigub, mitte kus see olnud on), mõlema kolme kuu libisevad keskmised tõusid oktoobris tõenäoliselt kõrgemale. Kuid need peaksid jääma "alla 2 ½%", millele viidatakse BoC oktoobrikuu intressikärpe poliitilises avalduses." Lisati, et "arvestades Kanada majanduse nõrka momentumi, ootame jätkuvalt, et BoC langetab detsembris üleööintressi veel 50 baaspunkti võrra."

Ühendkuningriigi oktoobri tarbijahinnaindeks

Kolmapäeva hommikul avaldab ÜK riiklik statistikaamet (ONS) oktoobri tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruande. Analüütikud arvavad, et koguinflatsioon tõusis aastapõhiselt 2,2%, mis on kõrgem kui varasem 1,7%. Aastapõhine tarbijahinnaindeks baasinflatsioon on eeldatavasti 3,1%, (septembris registreeriti 3,2%).

BoE president Andrew Bailey ja teised keskpanga ametnikud ilmuvad täna Ühendkuningriigi rahanduskomitee ees. BoE poliitikakujundaja Megan Greene ütles Londonis toimunud üritusel, et inflatsioon on langenud, kuid sõda ei ole veel läbi. Intressimäärade ja rahapoliitika osas ütles Greene, et "liiga vara või liiga agressiivselt kärpimine on suurem risk kui natuke aeglasemalt liikumine".

BoJ juht: palgatõus toidab inflatsiooni

Jaapani keskpanga (BoJ) president Kazuo Ueda ütles, et Jaapani majandus liigub püsiva palgapõhise inflatsiooni suunas. Ueda märkis, et laenukulude liiga madalana hoidmine ei ole valikuvõimalus, jättes analüütikud arvama, et keskpank võiks juba detsembris uuesti intressimäära tõsta.

Ueda väitis, et madalad intressimäärad ja palgatõusud võivad inflatsiooni soodustada, lisades, et "ajastus, millal me kohandame oma monetaartoetuse taset, sõltub majandus-, hinna- ja finantsväljavaadetest". Kommenteerides Jaapani majanduse olukorda, mainis BoJ juht, et "on tõsi, et nõrk jeen tõstab kulusid ja avaldab tarbijatele suurt negatiivset mõju. Kuid see on positiivne ekspordi ja sissetuleva turismi jaoks. Üldist mõju Jaapani majandusele ei ole lihtne hinnata."

