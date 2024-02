Tähelepanu tõmbavad FOMC protokoll ja Nvidia neljanda kvartali tulemused

Veebruar 21, 2024 16:39

Hiljem täna avaldatav Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) protokolli uuritakse põhjalikult, et saada vihjeid selle kohta, millal on intressikärpeid oodata. Intressimäärad ei ole aga ainus küsimus majandusteadlaste mõtetes:⁠ USA valitsus võib kogeda osalist tööseisakut, kui 1. märtsiks ei ole eelarvet või valitsuse ajutise rahastamise seadust vastu võetud.

Tähelepanu tõmbab ka Nvidia 2023. aasta neljanda kvartali tuluaruanne, kuna ettevõtte turukapital on ületanud Alphabeti (Google) ja Amazoni omi, mis teenib talle Microsofti, Apple'i ja Saudi Aramco järel turukapitali poolest maailmas neljanda koha.

FOMC protokollid

Reutersi küsitluses arvas 86 majandusteadlast 104-st, et Föderaalreserv (Fed) langetab föderaalfondide intressimäära esimest korda 2024. aasta teises kvartalis.

CME FedWatch Tooli kohaselt on Föderaalreservi kärpe tõenäosus langenud märtsi puhul 8,5%-ni ja mai puhul 30,7%-ni. USA dollari indeks (DXY) tunneb endiselt survet, kuna majandusteadlased ei prognoosi Fedi intressikärbet veel mõnda aega.

Nvidia neljanda kvartali tulemused

Jätkates teiste uudistega, analüütikute tähelepanu on eelseisval Nvidia neljanda kvartali tuluaruandel. USA kiibivalmistaja aktsia on sel aastal pea 40% tõusnud. Eksperdid prognoosivad, et kvartali tulu on 20,4 miljardit dollarit, mis tähendaks aastapõhiselt 240%-list tõusu ja korrigeeritud aktsiakasumit summas 4,59 dollarit. Mõned analüütikud aga arvavad, et sellised tõusud ei osutu järgmiste kuude jooksul jätkusuutlikuks.

Uus-Meremaa neljanda kvartali jaemüük

Uus-Meremaa statistikaamet avaldab neljapäeval oma 2023. aasta neljanda kvartali jaemüügiaruande. Majandusteadlased eeldavad, et jaemüük jäi aasta lõpus samaks. Muutused jaemüüginumbrites saavad palju tähelepanu, kuna need annavad aimu tarbijate kulutustest.

Jaanuari lõpus näitas statistikaameti aruanne, et tarbijahinnaindeks langes 2023. aasta neljandas kvartalis veelgi, kvartalipõhiselt 0,5% tasemele, mis oli kooskõlas analüütikute prognoosidega. Eelnenud kvartalis oli näitaja 1,8%.

BoE poliitikakujundajad arutavad intressipoliitika üle

BoE juht Andrew Bailey ütles parlamendiliikmetele, et ta tunneb end investorite prognoosidega, mis kujutavad intressimäärade alandamist 2024. aastal, mugavalt. Oma sõnavõtus rahanduskomisjoni ees märkis Bailey, et ta on rahul profiiliga, mis sisaldab kärpeid, kuid ei maini millal ja kui palju. "Me ei toeta turukõverat. Me ei ennusta, millal või kui palju (me intressimäärasid vähendame). Kuid turul ei ole ebamõistlik nii mõelda," lisas ta.

BoE asejuht Ben Broadbent ütles, et ta ei nõustu, et kõik viitab intressikärbetele, rõhutades, et palgakasv ja teenuste inflatsioon on kaks korda suurem kui jätkusuutliku inflatsiooni tase. Broadbenti hinnangul võiks palgakasv lähikuudel veelgi langeda.

