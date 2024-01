Tähelepanu on Maailma Majandusfoorumil ja EKP poliitikakujundajate intressikärbete kommentaaridel

Jaanuar 16, 2024 18:49

Pärast Martin Luther King Jr päeva tõttu pikenenud nädalavahetust jätkus kauplemine USA turul taas. Nädal algab mitmesuguste majandusandmete avaldamistega.

Maailma Majandusfoorumi 54. aastakoosolek on juba Šveitsis Davosis alanud ja tõmbab tähelepanu. Poliitikud ja ärijuhid üle maailma vahetavad arvamusi küsimustes nagu geopoliitilised pinged, globaalne majandus ja palju muud.

EKP poliitikakujundajad lükkavad ümber kuulujutte intressikärbetest

EKP poliitikakujundaja Joachim Nagel ütles, et mõnikord võivad turud olla väga optimistlikud, lisades, et euroala inflatsioon on endiselt liiga kõrge. Nagel märkis, et EKP juhatus võib oodata suveni ja seejärel intressimäärade alandamist kaaluma hakata. Majandusteadlased väidavad, et esimene euroala intressikärbe võib leida aset käesoleva aasta septembris, märkides samas, et Nagel on nõukogu üks rangema poliitika toetajaid.

Austria keskpanga juht Robert Holzmann ütles aga Davosi majandusfoorumil osalenud CNBC ajakirjanikele: „Ma ei kujuta ette, et me juba kärbetest räägiksime, sest me ei peaks neist rääkima. Kõik, mida oleme viimastel nädalatel näinud, osutab vastupidises suunas, nii et ma võin isegi ette näha, et sel aastal ei tehta üldse kärpeid."

Ühendkuningriigi detsembri tarbijahinnaindeks

Kolmapäeva hommikul avaldab riiklik statistikaamet (ONS) riigi tarbijahinnaindeksi inflatsiooni detsembri andmed. Majandusteadlased arvavad, et aruanne näitab kuupõhiselt 0,2% langust. Aastapõhiselt prognoositakse tarbijahinnaindeksi inflatsiooniks 3,8%, mis on veidi vähem kui novembris.

2023. aasta märtsist (10,1%) saadik on tarbijahinnaindeksi koguinflatsioon Ühendkuningriigis enam kui poole võrra langenud. Osad analüütikud spekuleerivad, et Inglise Pank võib sel aastal olla intressimäärade alandamisele lähemal kui algselt hinnatud. Siiski arvatakse, et inflatsioon on langenud madalamate kütusehindade tõttu, samas keskmine tulu on mitu kuud järjest tõusnud.

Hiina neljanda kvartali SKP

Kolmapäeva hommikul avaldab Hiina statistikaamet (NBS) 2023. aasta neljanda kvartali SKP-uuringu. Reutersi küsitletud 58 majandusteadlase mediaanprognooside kohaselt kasvas sisemajanduse koguprodukt 2023. aastal tõenäoliselt 5,2%, täites valitsuse aastase kasvueesmärgi, millele aitasid osaliselt kaasa eelmise aasta madalad tulemused, mille taga olid koroonapandeemiast tingitud sulgemised.

Sama küsitlus kohaselt, ootavad analüütikud 2024. aastal Hiina majanduse aeglustumist 4,6%-ni ja 4,5% -ni 2025. aastal. Tasub teada, et riigi kinnisvarasektor sai 2023. aastal löögi ja majandusteadlased väidavad, et see võib majanduse taastumises olulist rolli mängida.

Saksamaa SKP kahanes 2023. aastal

Destatise värskeim uuring näitas, et Saksamaa majandus kahanes aasta neljandas kvartalis kvartalipõhiselt 0,3%. Kuigi Saksamaa majandus kahanes, vältis see tehnilist majanduslangust, kuna Destatis korrigeeris kolmanda kvartali näitaja 0% -le. Eelmise kvartali näitaja oli analüütikute ootustest veidi parem. Saksamaa SKP on endiselt 0,7% suurem kui koroonapandeemiale eelnenud 2019. aastal.

Kommenteerides Saksamaa majandust puudutavaid uudiseid, märkisid ING majandusteadlased, et "Saksamaa majandus kahanes 2023. aastal aastapõhiselt 0,3%. Veelgi hullem on aga see, et peatset taastumist silmapiiril ei ole ja majandus näib kogevat esimest kaheaastast majanduslangust 2000. aastate algusest saadik. Kokkuvõttes ootame praeguse stagnatsiooni ja madalseisu jätkumist. Tegelikult on suur risk, et 2024. aastast saab veel üks majanduslanguse aasta. Ootame, et Saksamaa majandus väheneb sel aastal aastapõhiselt 0,3%. See oleks esimene kord alates 2000. aastate algusest, kui Saksamaa on kogenud kaheaastast majanduslangust, kuigi see võib osutuda pinnapealseks.”

