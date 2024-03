Suurbritannia nael on tõusuteel, kuid kauaks?

Märts 21, 2024 14:33

Ühendkuningriigi majandus on viimastel kuudel olnud raskustes, vaeveldes kõrge inflatsiooni, kõrgete intressimäärade ja vähese kasvu käes. Vaatamata raskustele on Forbesi andmetel Ühendkuningriigil palju suurema India järel maailma suuruselt kuues majandus. Arvatakse, et käesolev aasta saab Briti majanduse ja naela jaoks olema päris keeruline. Majandus püüab tõenäoliselt naasta kasvuteele ja teiste suurte majandustega paremini konkureerida.

Selles artiklis jagame infot Ühendkuningriigi majandusolukorra kohta ja mida majandusteadlased majanduse ja Briti naela kohta prognoosivad.

Kas Ühendkuningriigi majandus on taas kasvamas?

Riikliku statistikaameti (ONS) viimane aruanne näitas, et Ühendkuningriigi majandus kasvas taas, registreerides 2024. aasta jaanuaris 0,2%-lise kasvu. Analüütikud omistasid kasvu detsembri kehvadele tulemustele järgnenud tõusule jaemüügis. Tasub teada, et eelmisel aastal sattus Ühendkuningriik tehnilisse majanduslangusesse, sest registreeriti kaks järjestikust languses kvartalit (2023. aasta kolmas ja neljas kvartal).

Kuigi valitsus väidab, et majandus on teinud pöörde, hoiatasid ONS-i majandusteadlased, et ühe kuu andmeid ei tohiks üle hinnata. SKP kasv oli 2024. aasta jaanuarile eelnenud kolme kuu jooksul endiselt 0,2% väiksem kui eelmise aasta samas kvartalis, samas kui SKP elaniku kohta jääb alla pandeemiaeelset taset.

Riiklik majandus- ja sotsiaaluuringute instituut (NIESR) prognoosib, et SKP kasvab 2024. aasta esimeses kvartalis 0,3 protsenti.

"ONS-i andmed näitavad, et kuupõhine SKP kasvas 2024. aasta jaanuaris 0,2 protsenti, järgnedes 0,1 protsendilisele langusele 2023. aasta detsembris. Kuigi see näib positiivne, langes SKP jaanuarile eelnenud kolme kuu jooksul 0,1 protsenti, mis on kooskõlas meie eelmise kuu prognoosiga. Laiemas pildis on Ühendkuningriigi majanduskasv olnud alates 2022. aastast nullilähedane ja SKP elaniku kohta on madalam kui enne Covidi. Vähese kasvu lõksust pääsemiseks on vaja struktuurilisi muudatusi, näiteks avaliku sektori investeeringute suurendamist, eriti taristusse, haridusse ja tervishoidu, mis toetaks ka äriinvesteeringute kasvu,” märgitakse NIESR-i aruandes.

Mida prognoosivad analüütikud Briti naela kohta?

Kuigi mõned valuutastrateegid toovad tähelepanu naela praegusele tugevusele, on naelsterlingi võime tõusutrendi säilitada siiski küsimärgi all.

Commerzbank: kas Briti nael püsib tugev?

Commerzbanki analüütikud märgivad, et Briti naela osas tuleks olla ettevaatlik, kuigi see on teiste mõjukate valuutade vastu viimastel nädalatel tõusnud.

Aruandes öeldakse: "Ainus küsimus on, kui kaua naela tugevus kestab. Hetkel on see veel üpris ebakindel tugevus. Seetõttu peaksid tänased (SKP) andmed jätkuvalt hiljutist pilti kinnitama, st töötuse määr ei tohiks liiga palju tõusta ja palgakasv liiga palju aeglustuda. Ainult siis peaks BoE jätkuvalt tulevastele intressikärbetele keskenduma. Ja ainult siis on edasine naela tugevus õigustatud. Seniks aga oleksin ka mina naelsterlingi suhtes ettevaatlik."

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - GBP USD päevagraafik. Aeg: 11. september 2023 – 19. märts 2024. Jäädvustatud: 19. märts 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

HSBC: Briti nael kogeb eelseisvatel kuudel langussurvet

HSBC analüütikud arvavad, kuigi Briti nael on 2024. aastal seni paremuselt teine G10 valuuta, võib see lähikuudel väljakutsetega silmitsi seista. Sterlingi väljavaateid kommenteerides, märgitakse: "Arvame, et GBP tõenäolise nõrkuse peamine põhjus on BoE aeglane, kuid selge pööre leebema hoiaku suunas. Ühendkuningriik seisab endiselt silmitsi probleemse inflatsioonikasvuga, mis muudab BoE jaoks raskeks jääda G10 hulgas hawkish erandiks. Kui BoE jõuab teistele keskpankadele leebuse poolest järele, võib GBP eelseisvatel kuudel suuremat langussurvet kogeda."

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - GBP USD kuugraafik. Aeg: 1. jaanuar 2013 – 19. märts 2024. Jäädvustatud: 19. märts 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

