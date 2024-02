RBA jättis intressimäärad muutmata, tõuse ei välista

Veebruar 06, 2024 14:42

Pärast tähtsaid finantssündmusi täis nädalat näib, et see nädal saab olema rahulikum. Austraalia Reservpank (RBA) teatas ootuspäraselt otsusest jätta laenukulud muutmata.

USA dollar tugevnes Briti naela suhtes. Esmaspäeval, mil Jerome Powell lükkas tagasi ootused, et Föderaalreserv võib märtsi koosoleku järel baasintressi langetada, tõusis valuutapaar kahe kuu kõrgeimale tasemele.

RBA intressiotsus

RBA juhatus ei üllatanud: keskpank hoidis baasintressimäära sama, nagu majandusteadlased ootasid. Kuna Austraalia majandus seisab silmitsi kõrge elukallidusega, arvavad osad analüütikud, et RBA-l ei ole palju ruumi laenukulusid veelgi tõsta.

Austraalia keskpanga juht Michelle Bullock ütles, et ta ei välista rahapoliitikas midagi ja lisas, et pank peab riske tasakaalustatuks, märkides samas, et otsib aktiivselt andmeid, mis kinnitavad inflatsiooni naasmist sihttasemele.

National Australia Banki (NAB) majandusteadlased kirjutasid aruandes, et koosolekujärgne avaldus ei näita, et varsti võiks intressilangust oodata. "Me tõlgendame seda kui kärpe vähest tõenäosust 2024. aasta esimesel poolaastal, kuid 2024. aasta teise poolaasta kärbe on kooskõlas inflatsiooni eesmärgi saavutamisega 2026. aasta keskpaigaks RBA prognoosis," märkisid nad.

Jaanuari USA ISM-i teenuse ostujuhtide indeks

Esmaspäeval avaldatud Institute of Supply Managementi (ISM) aruandest selgub, et USA teenuste ostujuhtide indeks tõusis jaanuaris 53,4-ni. ISM-i analüütikud kirjutasid aruandes, et "üldine kasvutempo jaanuaris on tingitud uute tellimuste, tööhõive ja tarnijate tarnete indeksite kiiremast kasvust".

ISM-i uuring näitas, et "enamik vastanutest viitab, et äri on stabiilne. Nad on intressikärbete võimaliku mõju tõttu majanduse suhtes optimistlikud, kuid inflatsiooni, sellega seotud kulusurve ja jätkuvate geopoliitiliste konfliktide tõttu ettevaatlikud."

Fedi juht:⁠ intressikärbe märtsis ebatõenäoline

Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles CBS-i ajakirjanikele, et märtsi Föderaalne Avatud Turu Komitee (FOMC) kohtumisel tõenäoliselt intressimääraisd ei kärbita, kuna juhatus ei omaks selleks sammuks piisavat kindlustunnet. Powell tunnistas, et inflatsiooni osas on tehtud edusamme, kuid rõhutas, et visad inflatsiooninäitajad võivad mõjutada intressimäärade korrigeerimise ajastamist.

Föderaalreservi juht pakkus, et intressimäärade alandamine võib toimuda oodatust varem, kui tööturu näitajad nõrgenevad või inflatsioonimäärad langevad "äärmiselt veenvalt". Küsimusele USA majandusprognooside kohta vastas Powell, et ta ei näe majanduslanguse suurenenud võimalust, lisades, et Hiina majandusprobleemid võivad mõjutada USA majandust, kuid mitte palju.

Powelli kommentaaride tõttu tõusis USA dollar esmaspäeval Suurbritannia naela suhtes kahe kuu kõrgeimale tasemele.

OECD vahearuanne: USA intressikärped ja Ühendkuningriigi kõrged hinnad

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) avaldas nädala alguses oma vahearuande. OECD analüütikud prognoosivad, et USA tarbijahinnaindeksi inflatsioon on 2024. aastal vaid 2,2% ja 2025. aastal 2%, mis on ühed madalamad näitajad G7 hulgas.

Aruandes prognoositakse, et Ühendkuningriigil saab olema G7 kõrgeim inflatsioonimäär, mis on sel aastal 2,8% ja 2025. aastal 2,4%. USA inflatsiooni kommenteerides öeldi, et "peamine probleem on endiselt inflatsioon ja tundub, et see langeb...järjekindlalt. Me ei ole veel ohust möödas ja pikk tee on veel minna." Nende sõnul kogeb suurimat majanduskasvu tõenäoliselt USA (+2,1%), samas kui Saksamaa SKP kasv on eeldatavasti aneemiline.

Kauple riskivabal demokontol

Soovid harjutada kauplemist ilma oma raha riskimata? Admiralsi demokonto pakub just seda, võimaldades samaaegselt realistlikes turutingimustes kaubelda. Demokonto avamiseks kliki alumisel reklaamil:

Riskivaba demokonto Ava tasuta demokonto ja harjuta kauplemist AVA DEMOKONTO

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.