Nike'i kolmanda kvartali tulemused

Märts 28, 2024 14:18

Kuigi Nike'i aktsiatel läks pandeemia ajal ja järel hästi, on need praeguseks 2021. aasta novembris registreeritud kõigi aegade kõrgeima tasemega võrreldes umbes 50% madalamal. Õigupooelst on aktsia hind viimased kaks aastat madalamalt lõpetanud.

Spordifirma avaldas hiljuti oma 2024. aasta kolmanda kvartali tulemused. Loe edasi, et teada saada millised on olnud Nike'i tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Nike Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: NKE Idee kuupäev: 26. märts 2024 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 103 dollarit Eesmärgi tase: 130 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Nike'i 2024. fiskaalaasta kolmanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 77 senti vs prognoositud 74 senti

Tulu: 12,43 miljardit dollarit vs prognoositud 12,28 miljardit dollarit

Kvartali puhaskasum: 1,17 miljardit dollarit vs 1,24 miljardit dollarit eelmisel aastal

Põhja-Ameerikas teenitud tulu: 5,07 miljardit dollarit vs prognoositud 4,75 miljardit dollarit

Hiinas teenitud tulu: 2,08 miljardit dollarit vs prognoositud 2,09 miljardit dollarit

Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas teenitud tulud langesid 3 protsenti, 3,14 miljardi dollarini ja olid analüütikute hinnangutest madalamad.

Üldpildis ületas Nike analüütikute prognoose nii aktsiakasumi kui ka tulu osas. Selle taga oli peamiselt oodatust parem Põhja-Ameerikas teenitud tulu. Teistes regioonides nagu Hiinas, Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas teenitud tulu oli aga madalam. Tulu avaldamise järel tõusis aktsia esialgselt 5%, kuid langes siis üle 7%.

Kuigi eri maailma regioonide ebaühtlane tuluvoog on murettekitav, häiris turgu enim Nike'i jooksva kvartali ja 2025. fiskaalaasta prognoosid. Fiskaalaasta lõpuks oodatakse vaid 1%-list kasvu. Siiski eeldatakse, et marginaalid suurenevad tänu madalamatele mereveokuludele ja tarneahela paranenud tõhususele.

Juhtkond märkis, et tarbijate kulutused riietele ja jalatsitele on vähenenud. Seetõttu teatati eelmisel aastal restruktureerimiskavast, mille kohaselt vähendatakse järgmise kolme aasta jooksul kulusid 2 miljardi dollari võrra.

Segane makromajanduslik väljavaade ja ettevõtte tulemused on ühed põhjused, miks hulk analüütikuid on andnud aktsiale reitingu "hoia", nagu allpool täpsemalt näha.

Nike'i börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Nike'i aktsial on parasjagu 15 "osta", 13 "hoia" ja 1 "müü" reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 130 dollarit, madalaim 81 dollarit ja keskmine 112,24 dollarit.

Allikas: TipRanks , 26. märts 2024

Näide - Nike'i aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 103,00 dollarit, et näha, kas ostjad saavad tulemuste avaldamise järgse hinnalanguse tõttu taas kontrolli haarata.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 130 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Ajakava = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 270 dollarit [(130,00 $ - 103,00 $) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda – aktsia on endiselt oma tipptasemest 50% madalamal.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Nike'i aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks näitena toodud kauplemisidee vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Nike'i aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Nike Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2017 kuni märts 2024, jäädvustatud 26. märtsil 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Nike'i aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile!

Sina arvad, et Nike'i aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Nike'i aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

