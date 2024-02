Netflixiga neljanda kvartali tulemused

Veebruar 02, 2024 10:19

Aastalõpu pühad on oluline aeg nii enamiku jaemüüjate kui ka voogedastusettevõtete jaoks. Kingitud tellimused võivad sageli viia tellijate arvu kasvuni, mis on investorite jaoks üks olulisemaid näitajaid.

Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Netflixi neljanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Netflix Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: NFLX Idee kuupäev: 31. jaanuar 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 563 dollarit Eesmärgi tase: 700 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Netflixi neljanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 2,11 dollarit vs prognoositud 2,22 dollarit

Tulu: 8,83 miljardit dollarit vs prognoositud 8,72 miljardit dollarit

Lisandus 13,1 miljonit uut tellijat

Puhaskasum: 937,8 miljonit dollarit vs 55,3 miljonit dollarit eelmisel aastal

2024. aasta esimese kvartali aktsiakasumi prognoos on 4,49 dollarit, kõrgem kui oodatud 4,10 dollarit

Netflix ületas analüütikute prognoose enamiku näitajate puhul. Tellijate kasv oli palju suurem, kui Wall Street ootas - hoolimata ettevõtte jõupingutustest paroolide jagamist takistada. Praegu on voogedastusplatvormil 260,8 miljonit maksvat tellijat, mis on Netflixi jaoks uus rekord.

Teised voogedastusettevõtted on viimasel ajal hädas olnud, vähendades sisu ja kasvades meelelahutusettevõtete ühinemiste ja omandamiste kaudu. Netflix on teatanud, et nemad seda traditsioonilist teed ei lähe ja teevad selle asemel sisuloojatega koostööd. Näiteks hakkab platvorm järgmisel aastal striimima WWE Raw'd, mis on suur samm otse-eetri meelelahutusärisse.

Ettevõte tuli välja ka reklaamidega kontoga. Praegu on Netflixil üle maailma 23 miljonit igakuist aktiivset kasutajat. Novembris oli neid vaid 15 miljonit. Siiski ei näe Netflix seda 2024. aasta peamise tuluallikana.

Investorid peavad aga arvestama, et tulude avaldamisele järgnenud aktsia tõus tähendab, et suur osa headest uudistest võib olla juba hinnas väljendunud. Tegelik proovikivi on see, kas Netflix suudab säilitada oma tellijaid ka väljaspool pühadeaega, mil see arv kipub tõusma.

Aktsia üle 250%-line tõus 2022. aasta mai madalseisust saadik on teinud mõned analüütikud ettevaatlikuks. Seetõttu on suurem hulk analüütikuid, kes on andnud aktsiale reitingu "oota" ja isegi üks, kes soovitab seda müüa, nagu allpool täpsemalt selgub.

Netflixi börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Netflixi aktsial on parasjagu 27 "osta", 12 "hoia" ja 1 "müü" reitingut. Netflixi börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 700 dollarit, madalaim 375 dollarit ja keskmine 573,32 dollarit.

Allikas: TipRanks , 23. oktoober 2023

Näide - Netflixi aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 563 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 700 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 1370 dollarit [(700,00 $ - 563,00 $) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda – aktsia hind on juba väga kõrgele tõusnud ja pühadeajast saadud tugi ei pruugi järgmisesse kvartalisse ulatuda .

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Netflixi aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 $ dollarit (0,02 $ * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kuna minimaalne tehingutasu on 1 dollar, siis antud näite puhul oleks vahendustasu kokku vaid 1 dollar. .

4 sammu Netflixi aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Netflix Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2017 kuni jaanuar 2024, jäädvustatud 30. jaanuaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et Netflixi aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Netflixi aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: