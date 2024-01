Morgan Stanley neljanda fiskaalkvartali tulemused

Jaanuar 19, 2024 12:28

USA pangad on alustanud oma tulude avaldamisega. Nende hulgas on 1935. aastal asutatud Morgan Stanley, üks maailma suurimaid investeerimispanku.

Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Morgan Stanley neljanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Morgan Stanley Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: MS Idee kuupäev: 16. jaanuar 2024 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 88,50 dollarit Eesmärgi tase: 116 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Allikas: TradingView Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol , et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Neljanda fiskaalkvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 0,85 dollarit vs prognoositud 1,01 dollarit

Tulu: 12,90 miljardit dollarit vs 12,74 miljardit dollarit

Investeerimispanganduse tulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%

Puhaskasum: 1,52 miljardit dollarit vs 2,24 miljardit dollarit samal ajal eelmisel aastal

Morgan Stanley tulu ületas analüütikute ootusi. Sellesse panustas enim Investeerimispanganduse üksuse emissioonide tagamise fikseeritud tulumäära 25%-line tõus. Investeerimisjärguga emissioone oli tavalisest rohkem, kuna eelmise aasta lõpus suurenes aktsiate müük järelturul ja ühinemisteadete arv.

Enamiku teiste mõõdikute puhul olid Morgan Stanley tulemused pettumust valmistavad. Aktsiakasum ja puhaskasum olid analüütikute ootustest madalamad ja langesid võrreldes eelneva aastaga. Pank oli sunnitud maksma kaks ühekordset regulatiivset tasu: 286 miljoni dollari suurune tasu Federal Deposit Insurance Corporationi erihinnangu eest ja 249 miljoni dollari suurune kohtulik kokkulepe kriminaal- ja tsiviiluurimise eest selle üle, kuidas viidi läbi klientide suured aktsiatehingud.

Finantsjuht Sharon Yeshaya ütles, et pank ei muuda oma 2024. aasta suuniseid ja tegutseb eeldusel, et välditakse majanduslangust. Investoritele võib muret valmistada varahalduse üksuse aeglustumine. Suur osa Morgan Stanley kasvust on tingitud endise tegevjuhi James Gormani pühendumusest viia hallatavad varad 10 triljoni dollarini.

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on uute klientide varade lisandumine aeglustunud ja üksuse puhastulu on sama, mis eelmisel aastal (6,65 miljardit dollarit). Tasub jälgida, kuidas Morgan Stanley varahaldusosakonnal sel aastal läheb, sest ees seisavad valmised nii USA-s kui ka Ühendkuningriigis. Valimised võivad panga kliendid ettevaatlikumaks teha, mis võib omakorda vähem tulu tuua. See on üks põhjus, miks on hulk analüütikuid, kes on andnud aktsiale reitingu "hoia".

Morgan Stanley börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Morgan Stanley aktsial on parasjagu 11-osta, 12- hoia ja 0-müü reitingut. Morgan Stanley börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 116 dollarit, madalaim 79,15 dollarit ja keskmine 94,91 dollarit.

Allikas: TipRanks , 16. jaanuar 2024

Näide - Morgan Stanley aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 88,50 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 116 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Ajakava = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 275 dollarit [(116,00 $ - 88,50 $) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades Morgan Stanley varahalduse üksust ümbritsevat ebakindlust ja USA ja Ühendkuningriifi valimiste mõju investoritele.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5

kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes Lululemoni aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks näitena toodud kauplemise idee vahendustasu kokku vaid 1 dollar!

4 sammu Lululemoni aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Morgan Stanley. Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2018 kuni jaanuar 2024, jäädvustatud 16. jaanuaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Morgan Stanley aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile!

Sina arvad, et Morgan Stanley aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Morgan Stanley aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: