Mida teada jaanuari efektist?

Jaanuar 08, 2024 15:46

2024 on kohale jõudnud ja finantsturud on pärast pühasd normaalsusse naasmas. Nüüd on peamine küsimus see, kas kogeme nn jaanuari efekti? Tegu ei ole mõne filmiga, vaid hoopiski nähtusega, millest paljud finantsmaailma huvilised kindlasti juba kuulnud on.

Käesolevas artiklis selgitame, mida jaanuari efekt endast kujutab, et algajad kauplejad teaksid, millega 2024. aasta algul arvestada.

Mis on jaanuari efekt?

Jaanuari efekt on finantsmaailmas oluline nähtus, mida iseloomustab aktsiahindade tendents aasta esimsel kuul tõusta, seda eriti eelmise aasta lõpus toimunud maksudest tingitud müügilaine tõttu. Seda turuanomaaliat on täheldatud erinevatel finantsturgudel ja see huvitab nii investoreid, analüütikuid kui ka teadlaseid.

Teooria järgi kogevad jaanuaris suuremat hinnatõusu eriti väikese turukapitaliga aktsiad. Üks pakutud seletus sellele fenomenile on maksukahjumite saamine: investorid müüvad maksude tõttu aasta lõpus kahjumis positsioone, tekitades ülemüüdud seisundi. Jaanuaris, kui investorid kapitali reinvesteerivad, võivad hinnad taastuda, mis viib täheldatud tõusutrendini.

Jaanuari efektile aitavad kaasa mitmed tegurid, sealhulgas maksualased kaalutlused, investorite psühholoogia ja aastalõpu portfelli korrigeerimised. Kuigi nähtus on dokumenteeritud, varieerub selle järjepidevus ja prognoositavus, mistõttu peaksid peaksid kauplejad olema ettevaatlikud.

Jaanuari efekti mustrite tuvastamiseks uurivad analüütikud tavaliselt ajaloolisi andmeid. Siiski on oluline mõista, et turu dünaamika võib muutuda ja varasemad tulemused ei näita alati tulevasi tulemusi.

Investorid ja teadlased jätkavad jaanuari efekti uurimist, otsides sügavamat arusaama selle aluseks olevatest mehhanismidest ja mõjust turukäitumisele.

Jaanuari efekti ajalugu

Jaanuari efekt ilmnes esmakordselt 20. sajandi alguses. Donald Keimi murrangulised uuringud 1980. aastate alguses andsid märkimisväärseid tõendeid tõhusa turu hüpoteesi vastu, heites valgust ka sellele nähtusele. Jaanuari efekti iseloomustab aktsiahindade tendents tõusta aasta esimesel kuul, eriti pärast aastalõpu müügilainet (maksudega seotud põhjustel).

Ajaloolised andmed näitavad, et jaanuari efekti mõju varieerub aastast aastasse. Kuigi efekti on täheldatud paljude aastate jooksul, paistavad mõned aastad silma eriti suure mõju poolest. Anomaalia on eriti tugevalt väljendunud aastatel, mil maksualased kaalutlused, investorite käitumine ja turuhoiakud kõik joonduvad, luues soodsad tingimused jaanuari ralliks.

Kuigi jaanuari efekt on esinenud läbi aastate, on oluline mõista, et turu dünaamika võib muutuda. Muutused maksuseadustes, investorite käitumises ja makromajanduses võivad mõjutada jaanuari efekti tugevust ja järjepidevust.

Ajavahemiku 1904-1974 andmeid analüüsivas uuringus leiti, et aktsiate keskmine tootlus jaanuaris oli viis korda suurem kui mis tahes teisel kuul, näidates selle turuanomaalia mõju läbi aastate. Teadlased ja investorid jätkavad ajalooliste mustrite analüüsimist, avastades nähtuse nüansse, et teha pidevalt muutuvatel turgudel teadmispõhiseid otsuseid.

Jaanuari efekt: kauplemine algaja kauplejana

Jaanuari efekti ajal turgudel kauplemiseks on hädavajalik strateegiline ettevalmistus. Valmisoleku tagamiseks on olulised järgmised kaalutlused:

Ajalooliste mustrite uurimine: analüüsi ajaloolisi andmeid jaanuari efekti kohta, et tuvastada trende ja mõista erinevate varaklasside ajaloolist tootlust. See võib anda ülevaate nähtusega seotud võimalustest ja riskidest.

Mitmekesistamine: proovi oma kauplemisportfelli erinevate varaklasside ja piirkondade abil mitmekesistada. Hajutatud portfell võib aidata maandada jaanuari efektist tuleneva volatiilsuse riske.

Maksude planeerimine: veendu, et mõistad jaanuari efekti ja maksude dünaamikat. Kuna nähtus on sageli seotud aasta lõpus toimuva maksudest tuleneva müügilainega, tuleb olla teadlik võimalikust maksudega seotud turukäitumisest ja planeerida oma kauplemisstrateegiat vastavalt.

Globaalsete sündmustega kursis olemine: ära unusta hoida ens kursis ülemaailmsete majanduslike ja poliitiliste sündmustega, mis võivad mõjutada turu meeleolu jaanuaris. Muutused majandusnäitajates, geopoliitilised sündmused või arengud keskpankade poliitikas võivad mõjutada turukäitumist sellel perioodil.

Väikese turukapitaliga aktsiate jälgimine: kuna teame, et jaanuari efekt esineb sagedamini väikese turkapitaliga aktsiate puhul, hoia sel turusegmendil hoolikalt silma peal. Ole teadlik turusegemendi potentsiaalsetest võimalustest ja riskidest aasta alguses.

Riskijuhtimine: rakendada tugevaid riskijuhtimisstrateegiaid. Määra selged stop-loss tasemed ja asjakohased positsioonide suurused, et hallata võimalikke kahjusid, mis võivad jaanuari efektist tingitud volatiilsusest tekkida.

Kombineerides ajaloolist analüüsi, mitmekesistamist, maksuplaneerimist, enda kursis hoidmist, väikese turukapitaliga aktsiate jälgimist ja tõhusat riskijuhtimist, saavad kauplejad end globaalsetel turgudel navigeerimiseks paremini positsioneerida.

Admiralsis jaanuari efektiga kauplemine

On oluline, et algajad kauplejad peaksid meeles, et ajaloolised tulemused ei prognoosi usladusväärselt tulevasi tulemusi. Sellest tulenevalt oleks algajatel kasulik pühendada aega kauplemismehhanismide mõistmisele ja tutvuda võimalike riskidega, mida kaubeldes vältida. Üks viis selleks on kasutada maaklerite pakutavaid õppematerjale, sealhulgas veebikoolitusi, artikleid, juhendeid ja e-raamatuid. Taolisi materjale on rohkelt ja need on sageli tasuta.

Lisaks on oluline, et algajad kauplejad mõistaksid riskijuhtimistehnikate ja -tööriistade, näiteks stop-loss ja take-profit korralduste kasutamise tähtsust. Korrektselt kasutatuna võivad riskijuhtimistehnoloogiad säästa raha olukordades, kus turud ei liigu vastavalt sinu ootustele. Algajad kauplejad peaksid tutvuma kasutatavate kauplemisplatvormide ja pakutavate kauplemistööriistadega.

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ja kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et antud analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvu finantsteenuse tingimustega, veendu et oled riskidest aru saanud ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.