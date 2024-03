Kuidas kaubelda Zscaleri aktsiatega?

2007. aastal asutatud Zscaler haldab maailma suurimat any-to-any turbepilve platvormi. Szcaler on üks juhtivaid pilveturbe ettevõtteid, mille aastane korduv tulu on üle 2 miljardi dollari. Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Zscaleri teise kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Zscaler Sümbol Invest.MT5 kontol: ZSUS Idee kuupäev: 5. märts 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 245 dollarit Eesmärgi tase: 310 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Zscaleri teise kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 76 senti vs prognoositud 58 senti

Tulu tõusis 525 miljoni dollarini, prognoos oli 508 miljonit dollarit

Arvutatud arved: 628 miljonit dollarit vs prognoositud 611 miljonit dollarit

Tulu kasvas aastaga 35%

Puhaskasum: kahjum 28,5 miljonit dollarit vs 57,5 miljonit dollarit eelmine aasta samal ajal

Zscaler ületas analüütikute ootusi enamiku mõõdikute, sealhulgas aktsiakasumi, tulu ja arvete osas. Tulemusi arutlevas konverentsikõnes märkis tegevjuht Jay Chowdhry, et "üha rohkem kliente näeb traditsioonilisel tulemüüril põhineva kaitse puudusi ja suhtleb meiega, et minna üle Zero Trust arhitektuurile."

Zscaleri Zero Trust arhitektuur on turvaarhitektuur, mis on loodud võrgu ründepinna vähendamiseks ja andmete rikkumise ohu vähendamiseks. Küberturbeettevõte ehitas tööstusharu esimese üksiktootja SASE lahenduse Zero Trust. Toodete kasv on üks põhjuseid, miks ettevõte tõstis oma kolmanda kvartali tulude prognoosi 534 miljonilt dollarilt 536 miljonile dollarile. Turg ootas 532 miljonit dollarit.

Kuigi enamikus valdkondades näitas tuluaruanne tugevaid tulemusi, teatati puhaskahjumist. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli kahjum aga väiksem. Tulemusena langes aktsia pärast tuluaruande avaldamist järsult pea 8% võrra.

Enamik nooremaid tehnoloogiaettevõtteid kipub teatama puhaskahjumist, kuna ärisse reinvesteeritakse tagasi nii palju raha kui võimalik. Aktsiahinna langus võib aga olla hoiatav märk sellest, et investorid paigutavad raha ümber kiiremini kasvavatesse aktsiatesse, et püüda USA pulliturul teenida.

Seetõttu tuleb olla ettevaatlik. Nagu allpool näha, on suur hulk analüütikuid andnud aktsiale reitingu "oota".

Zscaleri börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Zscaleri aktsial on parasjagu 27 "osta", 7 "hoia" ja 0 "müü" reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 310 dollarit, madalaim 214 dollarit ja keskmine 261,47 dollarit.

Allikas: TipRanks , 5. märts 2024

Näide - Zscaleri aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 245 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 310 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 650 dollarit [(310,00 - 245,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda – aktsia on endiselt oma tipptasemest 45% madalamal.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Zscaleri aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks antud näite puhul vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

