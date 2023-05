Kuidas kaubelda Shopify aktsiatega?

Mai 11, 2023 19:53

Shopify e-kaubanduse platvormi kasutavad paljud rahvusvahelised ettevõtted üle maailma. Aktsiate esmase avaliku pakkumise järel 2015. aastal, tõusis aktsiahind enam kui 5000%, sooritades 2021. aastal uue rekordi.

2022. aasta oktoobriks kukkus aktsia 85%. Peale seda on olnud tõus üle 160%.

Loe edasi, et teada saada millised on olnud Shopify tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Shopify Sümbol Invest.MT5 kontol: SHOP Idee kuupäev: 9. mai 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 64 dollarit Eesmärgi tase: 80 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima.

Shopify esimese kvartali tulemused

Olulisemad näitajad

Aktsiakasum: 1 sent vs prognoositud kahjum 4 senti

Tulu kasvas võrreldes möödunud aastaga 25%, tõustes 1,51 miljardi dollarini (prognoos oli 1,43 miljardit dollarit)

Bruto kaubamaht kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 15% 49,6 miljardi dollarini

Tööjõudu vähendatakse 20% võrra

Põhitegevusele keskendudes müüakse mitmed muud üksused

Shopify viimase aruande üks suurimaid üllatusi on info, et töötajate hulka vähendatakse 20% võrra.

Sellised sammud on aktsionäridele meelepärased, kuna tööjõu vähendamine aitab kaasa tulemuste paranemisele. Eelmise aasta juulis teatas tegevjuht samuti tööjõu vähendamisest, sedapuhku 10% võrra, öeldes, et hinnati valesti kui kaua pandeemia tekitatud e-kaubanduse buum kestab.

Lisaks töökohtade kärpimisele teatas Shopify, et kavatseb müüa mitu äri ja erinevaid varasid, et keskenduda põhitegevusele, milleks on veebipõhise müügiplatvormi ja tööriistade pakkumine. Shopify müüb ettevõtted 6 River Systems ja Flexport, üksikasju pole veel aga jagatud.

Peale tulemuste avalikustamist kerkis ka aktsia - see aasta on hind 85% tõusnud (kirjutamise ajal). Kuigi Shopify keskendub rohkem e-kaubandusele ja müüb oma teised ettevõtted, sõltub see nüüd palju rohkem tarbijate valmisolekust raha kulutada.

Kui majandus aeglustub, siis müüakse Shopify klientide veebilehtedel vähem, mis võib põhjustada tellimuste ja maksete vähenemise. Seetõttu on maailma majanduse jälgimine oluline Shopify tulevaste tulemuste analüüsimisel.

Shopify börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Shopify aktsial on parasjagu 12-osta, 21- hoia ja 0-müü reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 80 dollarit, madalaim 44 dollarit ja keskmine 60,03 dollarit.

Allikas: TipRanks, 9. mai 2023

Näide - Shopify aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 64,00 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 80 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat: Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 160 dollarit (80,00 - 64,00 * 10 aktsiat).



Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades kui ebakindel praegune majanduskeskkond on.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Vahendustasu on 0,02 dollarit aktsia kohta.

Minimaalne tehingutasu on 1 dollar.

4 sammu Shopify aktsia ostmiseks

Vahendustasu aktsia kohta on 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on 1 dollar.

Loo Admiralsis konto .

Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol.

Otsi aktsiat Turuvaate akna alumisest osast ja liiguta sümbol graafikule.

Kasuta ühenupuvajutuse kauplemist, või ava kauplemise pilet, et sisestada oma tehingu maht, stop-loss (peata kahjum) ja take-profit (võta kasum).

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Shopify kuugraafik. Aeg: 1. mai 2015 kuni 9. mai 2023, jäädvustatud 9. mail 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et Shopify aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Shopify aktsia hind langeb, siis saad ka müüa

lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

