Kuidas kaubelda Intuiti aktsiatega?

September 01, 2023 14:06

Intuit on üle 100 miljoni kliendiga finantstarkvarale spetsialiseerunud Ameerika tarkvaraettevõte, kelle toodete hulka kuuluvad TurboTax, QuickBooks, Mint ja Credit Karma.

Loe edasi, et teada saada millised on Intuiti neljanda kvartali tulemused, kuidas näeb juhtkond ülejäänud aastat ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Intuit Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: INTU Idee kuupäev: 28. august 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 522 dollarit Eesmärgi tase: 615 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Intuiti neljanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Neljanda kvartali aktsiakasum: 1,65 dollarit vs oodatud 1,44 dollarit

Tulu:⁠ 2,71 miljardit dollarit vs 2,41 miljardit dollarit samal ajal eelmisel aastal

Aastane tulude kasv: 12%

2024. fiskaalaasta aktsiakasumi prognoos: 16,17-16,47 dollarit vs oodatud 15,96 dollarit

2024. fiskaalaasta tuluprognoos: 15,89-16,105 miljardit dollarit vs oodatud 15,97 miljardit dollarit

Intuit ületas neljandas fiskaalkvartalis analüütikute ootusi nii tulude kui ka aktsiakasumi osas. See on neljas kvartal järjest, mil Intuiti aktsiakasum on Wall Streeti ootusi ületanud.

Tegevjuhi Sasan Goodarze sõnul lõpetas ettevõtte plaan saada "globaalseks tehisintellektil põhinevaks ekspertplatvormiks" viimase majandusaasta tugevalt. Nüüd on küsimus, kas see kasv jätkub või mitte.

2024. aasta prognoosid ületasid analüütikute ootusi, kuid investorid soovivad näha stabiilseid trende kõigi Intuiti toodete puhul. Erinevate sektorite makromajanduslike tegurite tõttu vähenesid Credit Karma tulud aastaga 11%.

Kuna Intuit pakub ettevõtetele erinevaid raamatupidamis- ja maksutarkvara tooteid, võib majanduse tervis mõjutada selle tulemusi ja seega ka aktsia hinda. Majanduskeskkonna uurimine on oluline, kuna majanduse aeglustumine mõjutab äritegevust, mis võib omakorda viia Intuiti pakkutavate finantstarkvara toodete kärpimiseni.

Intuiti börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Intuiti aktsial on parasjagu 21 "osta", 3 "hoia" ja 0 "müü" reitingut. Intuiti börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 615 dollarit, madalaim 495 dollarit ja keskmine 557,71 dollarit.

Allikas: TipRanks , 28. august 2023

Näide - Intuiti aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 522 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 615 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 930 dollarit (615,00 - 522,00 * 10 aktsiat).

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, kui tundlikud võivad finantstarkvara aktsiad äritsükli suhtes olla.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Intuiti aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks antud näite puhul vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Intuiti aktsia ostmiseks

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Intuit. Kuugraafik. Aeg: okt 2015 kuni august 2023, jäädvustatud 28. augustil 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et Intuiti aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Intuiti aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: