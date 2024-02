Kuidas kaubelda Coinbase'i aktsiatega?

Veebruar 23, 2024 15:58

Esimese bitcoini ETF-i turule tuleku järel on investorid huviga jälginud, kuidas see krüptovaluuta aktsiaid, nagu Coinbase, mõjutab. Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Coinbase'i neljanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Coinbase Global Inc (Class A) Sümbol Invest.MT5 kontol: COIN.US Idee kuupäev: 19. veebruar 2024 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 197 dollarit Eesmärgi tase: 250 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Coinbase'i neljanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 1,04 dollarit vs prognoositud 0,02 dollarit

Tulu: 953,8 miljonit dollarit vs prognoositud 826,1 miljonit dollarit

Neljanda kvartali puhaskasum: 273 miljonit dollarit

Tulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 50%

Tarbijate kauplemiselt teenitud tulu kasvas kvartalis 493 miljoni dollarini (78%)

Coinbase on suurim krüptovaluutade ostu- ja müügikoht Ameerika Ühendriikides. Viimases kvartaliaruandes teatas ettevõte esimest korda kahe aasta jooksul kasumist. Tulemused ületasid analüütikute ootusi enamiku mõõdikute, sealhulgas aktsiakasumi ja tulu osas.

78%-line kasv tarbijate kauplemise tuludes oli suures osas tingitud bitcoini börsifondi (ETF) heakskiidust USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni poolt. ETF võimaldab investoritel saada osa bitcoini tootlusest reguleeritud börsil kaubeldava aktsia näol.

Kuna ETF sõltub bitcoini spot-hinnast, on krüptoraha aktiivsus kõrge olnud. Tõusnud huvi krüptovaluutade vastu aitas tõsta tehingutelt teenitud tulusid. Coinbase pakub kahesale kümnest bitcoini ETF-ist ka varahaldusteenuseid, aidates tõsta oma tulu.

Uudised bitcoini ETF-ide kohta aitasid tõsta Coinbase'i aktsiahinda 2023. aasta novembri madalaimast tasemest ligi 150% kõrgemale. Aktsia on siiski oma esmase avaliku pakkumise ajal ( 15. aprillil 2021) registreeritud kõigi aegade kõrgeimast hinnast (429,54 dollarit) üle 50% madalamal.

Suur osa uudistest võib olla juba aktsiahinnas kajastunud. Coinbase'i aktsia edasine kasv sõltub aastaid stagneerunud krüptovaluutaturu taastumisest. Seda ei pruugi aga veel aastaid juhtuda.

Krüptoga seotud aktsiate ebakindlus ja volatiilsus on põhjus, miks Coinbase'i aktsiate keskmine hinnasiht varieerub väga ja miks on peaaegu võrdne arv analüütikuid, kes on andnud aktsiale ostu-, hoidmis- ja müügireitingud, nagu allpool näha.

Coinbase'i börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Coinbase'i aktsial on parasjagu 8 "osta", 8 "hoia" ja 6 "müü" reitingut. Coinbase'i börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 250 dollarit, madalaim 60 dollarit ja keskmine 163,80 dollarit.

Allikas: TipRanks , 19. veebruar 2024

Näide - Coinbase'i aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 197 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 250 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 530 dollarit [(250,00 $ - 197,00 $) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, et enamik uudistest on juba hinnas kajastunud, ülejäänud krüptoturg jätkab stagneerumist ja sektor on väga volatiilne.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

4 sammu Coinbase'i aktsia ostmiseks

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Coinbase Kuugraafik. Aeg: aprill 2021 kuni veebruar 2024, jäädvustatud 19. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et Coinbase'i aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

